Условия внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов

13:09 11.12.2023

Некоторые основные условия внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС.



Инженерные вопросы строительства Рогунской ГЭС с проектной установленной мощностью 3780 МВт в настоящее время за счет бюджетных финансовых средств последовательно и успешно решаются. Достигнуть ощутимый и необратимый прогресс/процесс. Согласно новым данным Всемирного банка, если и дальше будет продолжена строительство объекта только за счет лимитированных внутренних средств, то завершение строительства следует ожидать не ранее 2043 года. Разумеется, такой срок неприемлем с технической, экологической и экономической точек зрения, недопустим с точки зрения устойчивого развития страны – Республики Таджикистан (РТ).



Вот почему Правительство РТ настойчиво стремиться, как можно скорее привлечь внешние источники для ежегодного ощутимого дополнительного финансирования строительства Рогунской ГЭС с тем, чтобы окончательно завершить проект не позднее 2030 года. Решительная направленность к этой проблеме приближает к достижению намеченной цели.



Так, сформировалась авторитетная по финансовым возможностям группа зарубежных партнеров по развитию Таджикистана, которые рассматривают возможность предоставления финансовой поддержки для проекта Рогунской ГЭС. В состав группы входят: Всемирный банк (ВБ), Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Азиатский банк развития (АБР), Агентство США по международному развитию (ЮСАИД), Посольство США в Таджикистане, Исламский банк развития (ИБР), Евразийский банк развития (ЕАБР), Кувейтский фонд арабского экономического развития, Саудовский фонд развития, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Германский банк развития. Всего, пока 14 структур.



Некоторые из них, заявили о предварительных намерениях выделения конкретной суммы. К примеру, АБИИ планирует предоставление льготного кредита в сумме 500 млн. долл. США, ИБР – до 250 млн. долл. США. А на днях с Саудовским фондом развития уже подписано кредитное Соглашение на сумму 100 млн. долл. США для нужд Рогунской ГЭС.



Конечно, наивно полагать, что финансовые средства будут преподнесены на тарелочке с голубой каемочкой. У каждого партнера имеются свои собственные уставные и другие конкретизированные к проекту Рогунской ГЭС условия/требования предоставления финансовых средств. А у всех вместе должны быть примерно схожие общие условия. Поскольку Всемирный банк является координатором деятельности Рогунской координационной группы партнеров по развитию и все вопросы согласовываются между собой (между ними), то можно предположит что нижеприведенные основные условия оказания финансовой поддержки строительству Рогунской ГЭС выработанные Всемирным банком напрямую и косвенно отражают требования других участников группы (партнеров) по развитию Таджикистана.



В частности, Всемирный банк будет оценивать ход реализации следующих основных видов деятельности до рассмотрения вопроса о финансировании строительства:



1. Принятие и публикация пересмотренного плана финансирования проекта Рогунской ГЭС, устойчивого в макро-финансовом отношении.



2. Привлечение Панели экспертов по вопросам безопасности плотины Рогунской ГЭС и Панели экспертов по экологическим и социальным аспектам проекта.



3. Подписание меморандумов о взаимопонимании по продаже электроэнергии Рогунской ГЭС и прогресс в переговорах по долгосрочным Соглашениям о закупке электроэнергии (СЗЭ) выработанной на Рогунской ГЭС.



4. Обеспечение соответствия всех существующих и будущих подрядчиков техническим и финансовым квалификационным требованиям для соответствующего объема контрактов. Если есть аспекты несоответствия, то Правительству РТ необходимо предложить альтернативные решения для обеспечения отсутствия рисков для Проекта.



5. Усиление работы в области окружающей среды и социальной сферы в рамках Проекта в соответствии с требованиями Основ социально-экологической политики ( ОСЭП) ВБ, включая экологические и социальные инструменты, экологические и социальные положения в контрактах, механизмы рассмотрения жалоб (МРЖ), потенциал ГРП "Рогунская ГЭС" и ОАО "Рогунская ГЭС" в области окружающей среды и социальной сферы, а также контроль и отчетность по результатам в области окружающей среды и социальной сферы.



6. Разработка и запуск программы распределения выгод от Проекта Рогунской ГЭС (для сообществ).



7. Прогресс в достижении самоокупаемых тарифов для возмещения затрат в электроэнергетическом секторе с четкой траекторией, которая будет отражена в 5-летнем плане тарифной реформы.



8. Принятие программы повышения эффективности для ОАХК "Барки Точик" (БТ), ОАО "Шабакахои интиколи барк" (ШИБ, Передающие электрические сети), ОАО "Шабакахои таксимоти барк" (ШТБ, Распределительные электрические сети) и ОАО "Рогунская ГЭС" и улучшение управления фискальными рисками государственных предприятий (ГП).



9. Выполнение рекомендаций Проекта модернизации управления государственными финансами-III (P172924), что будет способствовать дальнейшему повышению качества финансовой отчетности и стандартов аудита, улучшению подотчетности ГП и усилению надзорных функций Минфина РТ.



10. Улучшение охвата Закона РТ "О государственных закупках товаров, работ и услуг" для включения большего числа ГП.



11. Повышение прозрачности ГП, включая раскрытие аудированной финансовой отчетности по меньшей мере 17 ГП, а также технической, строительной, финансовой и закупочной информации, связанной с проектом Рогунской ГЭС.



Отрадно отметить, что некоторые пункты условий уже выполнены. Так, подписаны соответствующие Контракты с членами Панели экспертов по безопасности плотины и членами Панели экспертов по экологическим и социальным вопросам; между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан подписан меморандум о взаимопонимании по продаже электроэнергии Рогунской ГЭС; совсем недавно опубликован объемный (1996 страниц) обновленный отчет: "Проект Рогунской ГЭС – Обновленная оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу".



По остальным пунктам требований Всемирного банка ведется оживленная подготовительная и реализационная работа. Следовательно, демонстрируется удовлетворительный прогресс.



Следует с удовлетворением отметить, что Всемирный банк не только выставляет свои условия участия в финансировании строительства Рогунской ГЭС, но и активно помогает в выполнении некоторых перечисленных условий посредством энергично реализуемого в настоящее время гранта: "Техническая помощь в целях разработки структуры финансирования проекта строительства Рогунской ГЭС".



инж. Сирожидинов Камолидин

10 декабря 2023 года.

г. Душанбе