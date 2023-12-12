"Идинах@й"... Еще раз про одно научное открытие филолога из Узбекистана, - Б.Мусаев

20:11 13.12.2023

Bahadyr Musaev



Бахадыр Ф. Мусаев

Еще раз про одно научное открытие филолога из Узбекистана.



Это открытие сделано профессором, доктором филологических наук Бибиш Жураевой.

Желающие ознакомиться подробно с данным достижением ученой можно на сайте AsiaTerra от 12.12 2023 г. Здесь администратор группы Ташкент -СНОС Фарида Шарифуллина в заметке "К вопросу языкознания" высказывает свое мнение относительно настоящего "открытия" …Но лучше, уважаемый читатель, загляните сами в текст Ф Шарифуллиной, который она начинает следующим образом.

"Перед вами - профессор филологии. Она узаконила словосочетание "идинax@й" в узбекском языке. Суть ее научного открытия такова. Один из сотрудников хокимията (администрации – ред.) Бухары подал в суд на замхокима за оскорбления, предъявив запись звонков с вышеозначенным выражением. Так как судья никогда в жизни не слышал слово "идинax@й", он пригласил профессора филологии на экспертизу. Та, послушав запись сказала, что это слово вполне себе литературное и никакого оскорбления не содержит.

Так что пользуйтесь им спокойно. Рахмат, профессор, за то, что развязали нам руки, то есть рот".

Кто из них (профессор -филолог или администратор группы Ташкент СНОС -прим Б.М.) более крут? Затрудняюсь ответить.

Однозначно могу сказать лишь за портрет чиновника от власти в интерьере нашего бытия, разумеется, если не углубляться дальше: он является типичным, отражающим характер социально-политического строя правления и уровень нравственности общества, где …

Кстати, мое личное мнение, если не брать в расчет руки и ноги чиновников, то рот их и без рассматриваемого нами "открытия" в языкознании, развязан на полную катушку. Например, когда я читал "К вопросу языкознания", то, помимо всего прочего, думая о нашенских начальниках -чиновниках, невольно вспоминал анекдот про новых русских.

- Мы типа матом не ругаемся. Мы чисто на ем разговариваем.



Вместо P.S

Ну, а если так, не послать ли нам их всех тоже на те самые три буквы.

Ведь будто в узбекском языке теперь узаконено словосочетание "идинах@й".



13 12 2023 Ташкент Тузель-2