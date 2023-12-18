Ресурсы подземных вод Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов

00:02 19.12.2023 Ресурсы подземных вод Таджикистана



Известно, что Таджикистан в масштабе Центрально Азиатского региона является наиболее водообеспеченной страной (6% территории покрыты ледниками, здесь формируется поверхностный сток многочисленных рек с круглогодичным течением воды.). Страна богата не только поверхностными водными ресурсами, но также очень богата и подземными водными ресурсами. Бесспорно, подземные воды в будущих условиях будут являться "наиболее драгоценным ископаемым" для Центральной Азии.



Ниже излагаются краткие литературные и кадастровые сведения о статических ресурсах подземных вод на территории Таджикистана по бассейнам рек Сырдарьи, Зеравшан, Сурхандарьи, Кафирниган, Вахш, Кызылсу (южная).



В свое время, советскими гидрогеологами, бассейн реки Сырдарья на территории Таджикистана было разбито на 4 расчетного гидрогеологического участка.



Первый расчетный участок включало и ныне включает территорию Камышкурганской впадины, Канибадамской предгорной равнины и Исфара-Лякканской межгорной впадины. Подземные воды на участке развиты, в основном, в верхнечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложениях. Водовмещающие породы представлены галечниками различной крупности с песчано-суглинистым заполнителем. Минерализация подземных вод колеблется от 1,0 до 1,5 г/л, а на отдельных площадях Камышкурганской впадины и Канибадамской предгорной равнины доходят до 3-4 г/л.



На первом расчетном участке выделено три гидрогеологического района, в зависимости от литологического состава, мощности водовмещающих пород и значений коэффициентов водоотдачи. (Водоотдачей называется способность насыщенных до полной влагоемкости горных пород отдавать часть воды путем свободного отекания под влиянием силы тяжести. Водоотдача горных пород характеризуется коэффициентом водоотдачи, выражаемым в долях единицы или процентах.).



К первому району первого расчетного участка приурочены верхнечетвертичные аллювиально-пролювиальные отложения. Водовмещающие породы состоят из галечников разной крупности с песчано-суглинистым заполнителем. Мощность водоносных горизонтов изменяется от 50 до 200 м. Коэффициент водоотдачи принят по данным опытно-фильтрационных работ и составляет 0,10 - 0,15. Распределение площадей по мощности водовмещающей толщи следующие: 200 м - 221 км2 ; 100 м - 48 км2 ; 120 м - 42 км2 ; 50 м - 140,2 км2 .



Во втором районе распространены верхнечетвертичные - современные аллювиально-пролювиальные отложения. Водовмещающие породы представлены толщей песков, суглинков, запескованных глин и гравия, достигающей мощности от 30 м до 120 м. Коэффициент водоотдачи изменяется от 0,08 до 0,11. Площади с различной мощностью водоносной толщи составляют: 100 м - 89 км2 ; 50 м - 162 км2 ; 120 м - 70 км2 ; 30 м - 48 км2.



К третьему району отнесены площади распространения современных аллювиальных отложений, развитых в долинах рек. Водовмещающее толща состоит преимущественно из валунно-галечников с песчано-гравийным заполнителем. Мощность водоносной толщи 30-70 м, коэффициент водоотдачи 0,11-0,15, принят по данным опытно-фильтрационных работ.



Площади с различной мощностью водовмещающей толщи составляют: 70 м - 1,2 км2 ; 60 м - 5,0 км2 ; 30 м - 1,7 км2 ; 50 м - 6,8 км2 ; 40 м - 1,2 км2 . Среднемноголетние емкостные запасы (статические/вековые) подземных вод по первому участку бассейна реки Сырдарьи были оценены гидрогеологами в объеме 11,354 км3 .



Ко второму расчетному участку отнесена Самгарская межгорная впадина. Участок разделен на три района. В первом районе практическое значение имеют подземные воды верхнечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений, представленных галечниками разной крупности с песчано-суглинистым заполнителем с мощностью водоносной толщи 100 м и площадью распространения 97,2 км2. Коэффициент водоотдачи - 0,14. Во втором районе выделена площадь распространения верхнечетвертично-современных аллювиально-пролювиальных отложений с мощностью водоносной толщи 60 м и 40 м и соответственно с площадью распространения 5,6 км2 и 43,6 км2 . Водоносными являются переслаивающаяся толща песков, супесей, суглинков, гравия. Коэффициент водоотдачи составляет 0,14. Современные аллювиальные отложения, выделенные в третьем районе, занимают небольшую площадь в русловой части реки Карамазар. Отложения сложены валунами, галечниками с песчано-гравийным заполнителем. Мощность водоносной толщи составляет 80 м, площадь распространения 6,7 км2, коэффициент водоотдачи - 0,15. Минерализация подземных вод второго расчетного участка 1,0 - 1,4 г/л. Среднемноголетние емкостные запасы второго участка составляют 1,732 км3 .



К третьему расчетному участку приурочены Нау-Пролетарская и Исписарская предгорные равнины, а также часть территории левобережья реки Сырдарьи. Здесь водовмещающими породами являются галечники разной крупности с песчано-суглинистым заполнителем и толща песков, суглинков и гравия. Минерализация воды 0,8 - 1,5 г/л. В пределах третьего расчетного участка выделено два района. К первому району отнесены площади распространения средне верхнечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений. Водоносными являются галечники разной крупности с песчано-суглинистым заполнителем. В зависимости от мощности водовмещающих пород площади распространения водоносных горизонтов составляют 200 м - 39,2 км2 ; 150 м - 182 км2 . Коэффициент водоотдачи изменяется от 0,12 до 0,18. Выделенные во второй район верхнечетвертично-современные аллювиально-пролювиальные отложения представлены переслаивающейся толщей песков, суглинков и гравия. Коэффициент водоотдачи варьирует от 0,07 до 0,14. Площади распространения водоносных горизонтов составляют при мощности 150 м - 52 км2 ; 100 м - 140 км2 ; 80 м - 30 км2 ; 30 м - 69,2 км2 . Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод по третьему участку оценены в объеме 8,252 км3 .



К четвертому расчетному участку отнесены на севере Дальверзинская степь, восточная часть Мирзараватской котловины, Голодностепская равнина, на юге лежат - Саватская предгорная равнина и Шахристанская котловина. Подземные воды, в основном развиты, в аллювиально-пролювиальных отложениях, занимающих большие площади. Водовмещающие породы сложены галечниками разной крупности с песчано-суглинистым заполнителем и переслаивающейся толщей песков, супесей, гравия, суглинков. Минерализация подземных вод изменяется от 0,7 до 1,5 г/л, а на большей части Голодной степи до 3,0 г/л. В пределах четвертого расчетного участка выделено пять районов распространения подземных вод. По первому району распределение площадей по мощности водоносных горизонтов следующие: 50 м - 765 км2 ; 30 м - 48 км2 . Коэффициент водоотдачи 0,08 - 0,15. По второму району распределение площадей по мощности водоносных горизонтов: 150 м - 88 км2 ; 70 м - 134,7 км2 ; 60 м - 143,0 км2 ; 80 м - 327,2 км2 ; 50 м - 199 км2 . Коэффициент водоотдачи 0,06 до 0,1. К третьему району отнесены современные аллювиальные отложения, получившие развитие в долинах сая Шахристанской котловины и Тюя-Бугуз сая с мощностью водоносной толщи 30-80 м и соответственно площадью распространения 5,4 км2 и 1,7 км2 . Коэффициент водоотдачи принять 0,08 - 0,14. Площадь распространения водоносного горизонта по четвертому району составляет 51 км2 при мощности 20 м. Коэффициент водоотдачи 0,005. Площадь распространения подземных вод в пятом районе составляет 113 км2, при мощности водоносного горизонта 80 м. Коэффициент водоотдачи 0,02. Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод по четвертому участку оценены в объеме 9,938 км3.



Общие среднемноголетние емкостные запасы подземных вод бассейна реки Сырдарьи в пределах Таджикистана оценены в объеме 31,276 км3.



В бассейне реки Зеравшан выделено два расчетных участка. Первый расчетный участок включает восточную часть Зеравшанской долины. Подземные воды пресные с минерализацией до 1,0 г/л. Мощность водоносной толщи - 15 м, площадь распространения - 12,6 км2, коэффициент водоотдачи - 0,15. Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод первого расчетного участка - 0,16 км3. Ко второму расчетному участку отнесены западная часть долины реки Зеравшан (до границы с Республикой Узбекистан) и долина реки Магиян-Дарья. Подземные воды с минерализацией 0,2 - 0,4 г/л. По первому району мощность водовмещающих пород от 15 до 30 м. Площадь распространения водоносных горизонтов 12,2 км2 и 7,8 км2 соответственно. Коэффициент водоотдачи 0,15. По второму району мощность от 15 до 60 м. Распределение площадей в зависимости от мощности водовмещающих пород следующие: 15 м - 12,9 км2; 60 м - 11,3 км2; 30 м - 16,8 км2. Коэффициент водоотдачи 0,20. Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод второго расчетного участка - 0,35 км3. Общие среднемноголетние емкостные запасы подземных вод бассейна реки Зеравшан составляют 0,51 км3.



В бассейне реки Сурхандарья (верховье) располагается один участок речной долины: истоки - граница с Республикой Узбекистан. Этот участок занимает долины рек Шеркент и Каратаг, которые сливаясь, образуют реку Сурхандарья. Здесь выделяется водоносный горизонт аллювиальных отложений верхнего и современного отделов четвертичной системы. Воды пресные. При гидрогеологическом районировании для целей оценки емкостных запасов подземных вод выделены два района. По первому району средняя величина коэффициента водоотдачи - 0,2, мощность водосодержащей толщи от 50 до 100 м. Площади с мощностью 50 м составляют 80 км2; 70 м -62 км2; 100 м - 102 км2. По второму району средняя величина водоотдачи 0,05, мощность водосодержащей толщи в среднем 50 м, площадь 76 км2. Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод по бассейну Сурхандарьи (верховья) - 3,98 км3.



В бассейне реки Кафирниган выделено два расчетных участка. В пределах первого расчетного участка, Занимающего Гиссарскую долину и долину реки Иляк, имеет распространение водоносный горизонт аллювиальных отложений верхнего и современного отделов четвертичной системы. Воды в основном пресные. Подземные воды приурочены к гравийно-галечным отложениям, перекрытых сверху супесчано-суглинистыми отложениями мощностью от 0,0 до 30,0 м и более. В пределах участка выделены два района с различными коэффициентами водоотдачи. Коэффициент водоотдачи первого района изменяется от 0,18 до 0,23. Мощность водосодержащей толщи от 50 до 150 м. Площади с мощностью водосодержащей толщи 150 м составляют 89 км2; 100 м - 133 км2; 50 м - 307 км2. К второму району отнесены площади, водосодержащая толща которых состоит из суглинистого и обломочного материала с линзами и прослоями галечников. Средняя величина коэффициента водоотдачи 0,05. Мощность водосодержащей толщи в среднем 50 м, площадь 151 км2. Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод по первому участку бассейна реки Кафирниган составляют 8,78 км3. Второй участок занимает территорию Нижне-Кафирнигантской и Бешкентской долин. Подземные воды верхнего водоносного горизонта Нижне-Кафирниганской долины преимущественно пресные, минерализация повышается до 3-5 г/л в предгорной части по бортам долины. В Бешкентской долине грунтовые воды различаются по минерализации от пресных до солоноватых и соленых. В южной части Бешкентской долины разведочными скважинами на глубине 75-300 м вскрыть напорный водоносный горизонт в известняках палеогена. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод по второму участку - 11,05 км3. Общие среднемноголетние емкостные запасы подземных вод бассейна реки Кафирниган - 19,83 км3.



В бассейне реки Вахш выделены два участка. Первый участок бассейна реки Вахш включает бассейны рек Сурхоб и Оби-Хингоу, при слиянии которых образуется река Вахш, где возводится Рогунская ГЭС, и бассейн этой реки до Сарбандской ГЭС. В пределах первого участка выделяется два гидрогеологического района с различными коэффициентами водоотдачи. Это долины рек Вахш, Сурхоб, Оби-Хингоу. Принятая средняя величина коэффициента водоотдачи - 0,1. Средняя мощность водоносного горизонта - 30 м, площадь распространения 626 км2. В пределах долины реки Оби-Гарм, правый приток реки Вахш, коэффициент водоотдачи - 0,2, мощность водоносного горизонта - 60 м, площадь распространения - 42 км2. Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод первого участка бассейна реки Вахш - граница с Кыргызской Республикой - Сарбандская ГЭС составляют 2,382 км3. Второй участок бассейна реки Вахш включает в себя долину реки Вахш, прилегающую с юга долину реки Пяндж и окружающие долину межгорные впадины: Оби-Киикскую, Яванскую, Гарауты, Батырабадскую. Подземные воды приурочены к аллювиальным и пролювиальным четвертичным отложениям различной мощности. Подземные воды пресные, солоноватые и соленые, на отдельных участках приобретают напорный характер. В бассейне реки Вахш выделено пять районов с различными коэффициентами водоотдачи (0,15; 0,2; 0,1; 0,01; и 0,05). Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод бассейна реки Вахш по второму участку составляют 44,673 км3. Общие емкостные запасы подземных вод бассейна реки Вахш - 47,055 км3.



В бассейне реки Кызылсу (южная) для целей оценки емкостных запасов подземных вод выделены несколько расчетных участков с коэффициентами водоотдачи 0,01; 0,15; 0,25; 0,2. Один участок занимает долинную территорию нижнего течения реки Кызылсу. Подземные воды данного участка по минерализации различаются от пресных до соленых. В основном минерализация повышается до 3,0 г/л. К другому участку бассейна реки Кызылсу условно отнесена Муминабадская котловина. Подземные воды пресные с минерализацией до 1,0 г/л. В пределах данного участка вскрыты напорные самоизливающиеся подземные воды. Коэффициент водоотдачи 0,1; 0,07. Емкостные запасы подземных вод Муминабадской котловины - 1,014 км3. В другом участке, в долине реки Яхсу вскрыты напорные самоизливающиеся подземные воды. Коэффициент водоотдачи - 0,2. Емкостные запасы Яхсу - 5,240 км3. В пределах последнего участка, занимающего Дангаринскую впадину и долину реки Таирсу, распространены водоносные горизонты аллювиально-пролювиальных отложений верхнечетвертичного и современного отделов четвертичной системы. Территория в основном сложена суглинком и супесью с включением обломков, а также с небольшими линзами и прослоями песка и галечников. К прослоям песчано-, гравийно-галечных отложений приурочены напорные воды. Коэффициент водоотдачи от 0,05 до 0,1. Среднемноголетние емкостные запасы подземных вод по участку составляют 0,457 км3, по бассейну реки Кызылсу в целом - 19,840 км3.



Общие по Республики Таджикистан среднемноголетние емкостные запасы подземных вод бассейнов рек Сырдарья, Зеравшан, Сурхандарья Кафирниган, Вахш и Кызылсу - 122,491 км3 (кроме подземных вод ГБАО). Площади распространения подземных вод с различной мощностью водосодержащей толщи - 4927,6 км2. Таковы расчетные статические запасы и площади подземных вод. Емкостные (статические) запасы характеризуют количество (объем) подземных вод, содержащиеся в водоносных поясах верхней гидродинамической зоны.



Поскольку, основным видом питания подземных вод является инфильтрация (просачивание) атмосферных осадков, то в зависимости от годовых величин атмосферных осадков изменяются и уровни подземных вод, следовательно, изменяются и емкостные запасы подземных вод по речным водосборным бассейнам. Эти ежегодные изменения (колебания) не значительные.



Таким образом, мы без преувеличения являемся обладателями огромного невидимого богатства, ценность которой каждые последующие десятилетия будет неуклонно возрастать и возрастать. Региональное значение подземных вод Таджикистана то же будет неуклонно повышаться.



Предстоит усердно исследовать и изучать динамику подземных вод, включая направления движения подземных вод. Вероятнее всего в отдаленной перспективе за пределами 2050 года, вопросы передачи подземной воды на дальние расстояния, вопросы подпитки речной воды подземной водой, будут, в Центральной Азии стоять очень остро. Данную тенденцию необходимо с максимальной выгодой для страны надо будет использовать.



В заключение, кстати сказать, что в настоящее время подземные воды широко используются во всех отраслях экономического хозяйства страны и коммунального хозяйства Республики Таджикистан, в автономном водоснабжении сельских населенных пунктов. Общий, суммарный отбор подземных вод из водоносных горизонтов для экономических и хозяйственных нужд составляет примерно 2,5 - 3,0 км3 в год, при общей величине потенциальных эксплуатационных запасов подземных вод - 7 км3/год.



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе

18 декабря 2023 года. Источник - ЦентрАзия

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