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"Чистые игры". Эковолонтеры СНГ провели форум в Москве
12:29 20.12.2023

На форуме "Экосообщество’2023" сформулировали тренды развития НКО в новых реалиях

1-3 декабря в Москве состоялся международный форум "Экосообщество", организованный Союзом эковолонтерских организаций и Движением ЭКА. На мероприятии объединились эколидеры из 60 регионов России и представители семи других стран: Беларуси, Армении, Киргизии, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана и Казахстана. От Казахстана участвовали Гульзира Атабаева, руководитель проектного офиса ОЮЛ "Федерация Альпинизма и спортивного Скалолазания Республики Казахстан" и Дамеш Аринова, руководитель Общественного объединения "Деловые женщины Жанаарки".

В рамках события эколидеры обсудили насущные вопросы эковолонтерских НКО в условиях непростых политико-экономических условий, организаторы Чистых Игр получили награды, прошел тренинг по привлечению средств на экопроекты.

"Форум "Экосообщество" организовывают НКО для других НКО по линии экологии, без участия государства, тем самым способствуя формированию гражданского общества в нашей стране. Наша цель - объединение людей и развитие международного эковолонтерского сообщества", - рассказал Дмитрий Иоффе, председатель Союза эковолонтерских организаций.

"Обстоятельства вынуждают нас развиваться в международных отношениях со странами БРИКС, которые становятся первыми экономиками мира. Мы можем предложить им наши наработанные практики, технологии и экспертность, и в свою очередь, получить новые рынки, охватить больше людей, а значит, сделать больший вклад в улучшение экологического состояния планеты", - прокомментировала Елена Горохова, директор Движения ЭКА.

Форум объединил сразу несколько мероприятий для эколидеров, просветителей, студентов, социальных предпринимателей.

1 декабря участники форума познакомились друг с другом на игровом нетворкинге, представили свои экопроекты, поделились выводами, сделанными после экопровалов. Завершился день награждением победителей премии "Экопозитив".

В основной день форума - 2 декабря - Дмитрий Иоффе, председатель Союза эковолонтерских организаций, Елена Горохова, основатель ЭКА и Софья Климова из РазДельного Сбора на панельной сессии выявили тренды развития НКО - это поворот международных отношений к странам БРИКС, использование искусственного интеллекта, оцифровка результатов деятельности и объединение различных НКО.

На ток-шоу "Полезные лайфхаки по общественному контролю" эксперты поделились самыми эффективными инструментами экоконтроля:
- формировать доказательную базу, брать пробы на загрязнение воды/воздуха,
- проявлять гражданскую активность, ходить на прием к чиновникам, создавать группы, писать письма, освещать проблемы в медиа
- знать лично ответственных лиц и регулярно общаться по проблемам региона.

На практикуме участники не только разобрались в понятии гринвошинга, но и учились оценивать на его наличие бренды и экоинициативы.

Также участники форума представили успешные кейсы привлечения средств для своих проектов и потренировались в деловой игре "Привлечение финансов от бизнеса и власти", а в формате мирового кафе обсудили тему экологического просвещения в России.

Закрылся форум выступлением Дениса Биндасова из группы "Марлины", в репертуаре которой есть песня "Фантастика" на тему загрязнения окружающей среды.

Форум прошел с использованием гранта Фонда президентских грантов, при поддержке сети супермаркетов "Лента" и информационной поддержке телеканала "Москва 24", канала "Сортировочная", телеграм-канала "Экологичные мероприятия", интернет-издания об экологии Recycle, медиа о социальных проблемах "Такие дела" и НИА "Экология".

Справка:

Союз Эковолонтерских организаций – это место для независимого объединения некоммерческих негосударственных экологических организаций. Наша миссия - активизация экологического мышления, развитие эковолонтерства и создание экосообщества из 14 млн жителей России. На начало 2023 года официальными членами Союза является 11 организаций, еще 3 являются неофициальными членами. Подробнее: eco-volonter.ru

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Миссия движения - вовлечь как можно больше людей в деятельную заботу о природе и в снижение своего экологического следа. Среди направлений деятельности ЭКА: реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых, формирование ответственного обращения с отходами, защита экологических прав граждан, лесовосстановление и другие. Подробнее: ecamir.ru.

Антон Зайцев
Руководитель отдела внешних коммуникаций проекта "Чистые Игры"

Екатерина Грановская,
PR-менеджер Движения ЭКА

Источник - ЦентрАзия
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