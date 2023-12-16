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Скончался бывший глава Московского района ТаджССР казах Алихан КушниязовСкончался бывший глава Московского района ТаджССР казах Алихан Кушниязов
16:48 22.12.2023

Кушниязов Алихан Утешович
Kushniyazov Alikhan Uteshovich
( 25.021949 -16.12.2023)

16 декабря 2023 года в Шардаринском районе Туркестанской области на 74-ом году жизни ушел из жизни бывший председатель Московского Райисполкома Кулябской области Таджикской ССР Кушниязов Алихан (Алимурат) Утешович.

Вся жизнь Кушниязова Алихана Утешовича была связана с Таджикистаном, и он навсегда останется в сердцах таджикского народа как один из организаторов сельскохозяйственного производства в Кулябской области Таджикской ССР.

Родился 25 февраля 1949 года. Фархарском районе Кулябской области Таджикской ССР. Член КПСС с 1976 г. Национальность казах.
1957 – 1967 гг. – учился в средней школе имени В. Маяковского Московского района Кулябской области.
1967-1972 гг. – учился в Таджикском сельскохозяйственном институте (ТСХИ) на факультете механизации сельскохозяйственного производства. После успешного окончания ТСХИ получил звание " инженер - механик сельского хозяйства".
1972 – 1974 гг. – работал в Московском районном объединение "Таджиксельхозтехника" инженером, затем, заведующим обменным пунктом.
1974 – 1975 гг. – работал инженером дефектовщиком.
1975 -1976 гг. - заведующим мастерским районного объединения "Таджиксельхозтехника".
1976 -1977 гг. – главный инженер районного объединения "Таджиксельхозтехника". Московского района.
1977 - 1978 гг. – назначен, начальником управления сельского хозяйства Московского района.
1978 – 1982 гг. – назначен, управляющим районного объединения "Таджиксельхозтехника". Московского района
1982 – 1984 гг. - избран, председателем райисполкома Московского района Кулябской области Таджикской ССР.
1984 – 1986 гг. – слушатель Ташкентской Высшей партийной школы.
После переезда в Казахстан работал:
1986 – 1988 гг. – работал главным инженером совхоза " Ак – Алтын" Шардаринского района Южно - Казахстанской области.
С 1989 года возглавил кооператив и ТОО " Новобад" Шардаринского района Туркестанской области.

Работая в Таджикистане Кушниязов Алихан (Алимурат). Утешович неоднократно избирался депутатом районных и областных советов его добросовестный труд отмечен многими медалями и почетными грамотами Верховного Совета Таджикской ССР.
Кушниязов пользовался огромным авторитетом, надежно и предано служил своему делу, процветанию родной республики и улучшению благосостояния народа.

Светлая память об Кушниязове Алихане (Алимурат). Утешовиче навсегда сохранится в наших сердцах, и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
От имени таджикских друзей и соратников.

Отправил Мухамедов С.Д

Источник - ЦентрАзия
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