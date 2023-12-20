Бухарские людоеды: упыри атакуют

16:56 22.12.2023 Бахадыр Ф. Мусаев. ЛЮДОЕДЫ УЗБЕКИСТАНА. ДОЖДАЛИСЬ И МЫ.



Все у нас, словно как у заматеревших людей.

Днями на сайте Asia Terra (от 20.12 2023 г.) можно было прочитать нечто из серии о жестокости человека, точнее, звериной его жестокости и звериной алчности.

Проявления человеческого зверства у представителей рода homo sapiens казалось бы уже не могут производить эффект разорвавшейся бомбы.

Например, лично я, когда читал нижеследующие строки про то, что произошло в Узбекистане, то, помимо всего прочего, подумалось: ничего нового здесь нет, если иметь в виду Историю.

Действительно, у нас все как у людей, когда имеет место их История:

с одной стороны, известной как Летопись жестокостей;

с другой- устремленностью в завтрашний день.



На самом деле, ведь и у нас все как у людей. Вот только хотелось бы думать, что не случится и сегодня, как всегда, когда и где люди шли ведомые из ниоткуда в никуда.

А нынче же, будто боремся с коррупцией и все такое, устремившись к Третьему Ренессансу под знаменами новых прекрасных слов, лозунгов.

Но дай Бог! Не обманемся, не заматереем окончательно и случится с нами только больше хорошего. Аминь!



Бахадыр Ф. Мусаев 22 12 2023 Ташкент Тузель-2



АЛИШЕР ТАКСАНОВ: "СУДЬЯ ОТКЛОНЯЛ ВСЕ ВЕРСИИ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И НАЛИЧИЮ ОПГ"

Среда, 20 Декабря 2023

Решил снова вернутся к теме бухарских людоедов, взяв для анализа статью Назиры Шабановой, корреспондента "Правды Востока" по Бухарской области. Перечитывал я ее несколько раз, ощущая фальшь и смещение акцентов в каждом абзаце. У автора была попытка переиначить события и подтвердить версию следствия как единственно правильную и окончательную. Скорее всего, статья должна была остановить неконтролируемые версии, среди которых были и те, что говорили о реальности слухов.

Итак, вопросы к Н.Шабановой:

1. Вы подтвердили, что Олима Караева занималась экспортом рабочей силы, но при этом не осветили, в какие страны она уже отправила людей. Врачи осматривали кандидатов, выдавали справки/сертификаты, но ведь эти документы не признавались никакой страной (филькина грамота). То есть Олима знала, что дальше Бухары эти люди не поедут, к чему этот спектакль? Значит, все ставилось на поток, но какой? Почему журналист не рассказала об этом?

2. Ныне покойный муж моей троюродной сестры Д.Шукуруллаев был врачом, работал в медслужбе УВД Бухары, он рассказывал мне, что в подвале у Караевых были промышленные холодильники. Семья не занималась разведением скота, не промышляла производством мяса, однако имела холодильники таких объемов и мощностей - для чего? Почему Шабанова избежала таких вопросов?

3. Даже с сыном Джейхуном Олима Караева не могла умертвить разом 6 человек, при этом разделать на мясо 110-килограммового Рустама Арипова. И как странно получается, что муж Фируддин в эту ночь не был дома, а на следующий день, после убийств, вдруг сваливает в столицу Узбекистана... Ну, не поверю я в то, что он был не в курсе, чем занималась супруга с мясницким ножом...

4. Автор статьи утверждает, что, по данным суда, Рустам Арипов задолжал Олиме Караевой 5000 долларов. То есть в итоге цена жизни каждого умерщвленного ею человека составила 833 доллара - уж не дешево ли оценила она их? Ради этой суммы она убила всю семью? - не поверю в это, даже "отмороженный" человек не станет совершать этого, если не определена более высокая стоимость. А человеческие органы оцениваются от 100 тысяч долларов - вот ради этого куша Олима могла озвереть. И не только она.

Более того, мои родственники сообщили, что Рустам был обеспеченным человеком, у него была двухкомнатная квартира с евроремонтом, машина "Тико", собственный салон красоты, - это все тянуло больше, чем на 5 тыс. долларов. Он имел деньги на авиаперелет для каждого из членов его семьи, на первое время их проживания в Канаде, более того оплатил все услуги Караевой для организации выезда, включая получение визы. Так что Караева нагло врала, что парень имел долги, а следствие подтвердило версию мщения, чтобы вывести из рассмотрения вопрос о негласной трансплантации органов.

5. Статья больше посвящена финансовым и прочим махинациям семьи Караевых, чем совершенном ею ужасном преступлении. То есть автор смещала акценты, чтобы люди меньше всего задумывались о том, что совершилось в подвале дома Караевых, кто в этом был соучастником. В итоге в тюрягу отправились три человека, и вся цепочка была оборвана. То есть, врачи-хирурги, таможенники, аэропортские сотрудники, летчики, все те, кто сопровождал груз из органов, - выпали из судебного процесса.

Шурин Шукуруллаев мне рассказывал, что декан Фируддин Караев искал среди студентов своего факультета самых бедных парней, из глухих кишлаков, предлагал им перевестись на учебу в Россию, мол, он им поможет. Бедолаги соглашались и улетали, а после этого их след исчезал. Родители не могли достучаться до властей и выяснить, где их чада, а Караев им при встрече грубо отвечал: не знаю, ваш балбес уехал, нам ничего не сообщил.

То есть была организована поставка живых людей, а не только органов. Ведь в первый день, как только по местному телевидению было сделано обращение к населению, в УВД пришли люди, чьи родственники исчезли в последнее время. Там была сотня людей. И у Караевых нашли паспорта, но не нашли их владельцев.

6. Со слов моих родственников, суд проходил плохо, грязно, односторонне. Многих родственников, которые могли свидетельствовать, просто не допустили на процесс, во время заседаний затыкали рты тем, кто хотел что-то рассказать. Вместо Халимы-опы, которая усыновила Рустама (он был приемный сын), на суд вызвали биологическую мать, которая оставила ребенка еще в роддоме и никогда не занималась воспитанием Рустама (до своей смерти Рустам сам ее нашел и простил). Вот ее слова почему-то для судьи показались более важными.

В итоге все родственники были недовольным "беспристрастным судом", который велся Римом Юсуповым. Как мне сказали, они видели, что судья отклоняет все версии по трансплантации органов и наличию ОПГ в этом случае, и это их возмущало.

7. Шукуруллаев общался с коллегами - оперативниками УВД, и они ему рассказывали, что в холодильниках было больше органов, костей и мяса, чем могло "вместиться" в 6 человек. Милиционеры были уверены в наличии организованного экспорта человеческих органов. Однако неожиданно вмешалась Генеральная прокуратура, и все следствие перешло под их ведение. Оперативников отстранили от дела.

И последнее. Мои бухарские родственники могли бы рассказать больше, чем я. Но они напуганы. И не хотят делиться информацией. К тому же считают, что это уже ушедшая история, о которой лучше забыть.

P.S. Привожу данную статью.



***



Условные единицы и конкретная жизнь

Назира Шабанова

Соб. корр. "Правды Востока", Бухарская область

Такого изуверства еще не знала Бухара.

Хочется напомнить известную истину: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". Собрались за рубеж, идите законным путем, не мчитесь на "огоньки" различных самозванных фирм, якобы оказывающих миграционные услуги.

Родная земля может принять, не успев попрощаться…

В декабре позапрошлого года по Бухаре прошли жуткие слухи: мол, в пятом микрорайоне собаки растаскивают с мусорной свалки фрагменты человеческих тел. В том числе и детских.

Многие приняли молву за неуместные предновогодние страшилки. Тем не менее разговоры оказались в центре внимания местных правоохранительных органов. И выяснилось, что в городе совершено дичайшее преступление. Раскрыть его поручили оперативно-следственной группе, в которую вошли первый заместитель прокурора области Олим Асланов, начальник следственного отдела областной прокуратуры Абдулло Тураев, заместитель прокурора области Насретдин Сабиров, следователь Текстильного РОВД Баходир Кудратов, следователь Текстильной районной прокуратуры Расул Юлдашев, начальник уголовного розыска областного УВД Б. Давлатов.

Недолго искала бригада следы преступления. В очень сжатые сроки частному предпринимателю Олиме Караевой и ее сообщникам предъявили обвинение в совершении массового убийства с особой жестокостью.

Но вернемся в те времена, когда все еще были живы и здоровы.

Частная фирма "Кора", которую возглавляла главный фигурант по делу, имела широкую известность в области и за ее пределами. Да и глава семьи Фирудин Караев был человеком достаточно известным в городе и пользовался авторитетом как в преподавательской, так и в студенческой среде Бухарского технологического института пищевой и легкой промышленности. Иначе должность декана факультета не доверили бы. Дети, два сына и дочь, тоже были пристроены к делу.

На первый взгляд, совершенно нормальная семья, имевшая прямое отношение к нарождающемуся среднему классу собственников. В материальном смысле семейство было обеспечено более чем достаточно. Оно просто процветало. Однако, как установило следствие, источники для этого не всегда были честными. Скорее наоборот.

Еще никто толком не слыхивал о кредитных союзах, а хозяйка "Кора" уже организует кредитный союз при своей фирме. При этом в ходе развернутой рекламной кампании безбожно лжет о том, что те, кто вложил средства в ее организацию, в том числе в инвалюте, будут получать хорошие дивиденды. Эдакий своеобразный вариант широко и печально известных "пирамид". Разумеется, обещанных процентов никто из вкладчиков не увидел, а касса "Коры" (читай - карман самой Караевой) пополнилась колоссальной суммой в долларах США. Практически в то же время Караева сумела опять же обманным путем завладеть большими деньгами в сумах, предоставленными общественной организации Центр семьи ("Аел маркази") по линии международной организации Каунтерпарт консорциум.

Но все это лишь приработок. А вал доходов принесла семье афера, которую семейство затеяло позже. При фирме "Кора" создается, конечно, совершенно незаконно, кадровое агентство "Корина". По документам - чтобы способствовать "натурализации" граждан нашей республики в Канаде, Чили и ряде других стран. "Корина" гарантировала переезд на новое место жительства целых семей, взяв на себя прямо-таки государственные полномочия.

Как показало следствие, Караева с компанией даже и не думали обзаводиться какими-то документами, позволяющими оказывать агентские услуги.

А кто на это обратит внимание? Аферистка знала невысокий уровень юридической подкованности своих клиентов. Людей, желающих поискать счастья за рубежом с помощью "Корины", нашлось очень много. Во второй половине 2000 года сюда обратились 1800 человек, из которых 852 даже прошли медицинский осмотр. Внешне подобная процедура была поставлена на солидную основу. Кандидаты в мигранты проходили самый тщательный медицинский отбор, получали соответствующие справки, как положено, с достоверными печатями. Правда, не бесплатно. Вообще же сумма прибыли "Кора" превысила несколько миллионов сумов.

Но это - как бы штрихи к портрету ЧФ "Кора" и ее основательницы, предисловие к совершенному ею преступлению. Здесь своя преамбула. В июне 1998 года знакомый Караевой Рустам Орипов (Арипов – ред.) попросил одолжить ему в связи с отъездом на работу в Южную Корею 2,5 тысячи долларов США. Обещал вернуть деньги после возвращения в Бухару и реализации привезенного оттуда товара. Кредиторша не возражала и под двадцать процентов комиссионных выдала Рустаму деньги в присутствии его жены Мохигуль. СКВ достала из кошелька мужа без его согласия, о чем постоянно твердила как на следствии, так и на суде. Орипов собирался вернуть долг в феврале 1999 года, но когда наступил срок, денег не было. Не удалось распродать привезенный товар. Тем не менее вновь пришел к своей благодетельнице, и та опять пошла ему навстречу, одолжив еще 2200 долларов США. При этом и Мохигуль попросила сто "баксов". Таким образом, семье предстояло вернуть почти пять тысяч долларов.

Видимо, Ориповы задумали заработать деньги за границей, выезжая туда на постоянное место жительства. По их понятиям, покинуть Бухару можно было лишь одним способом - снова прийти на поклон к той же Караевой. Так жизненные пути Ориповых и хозяйки "Корины" вновь пересеклись. Караева не отказывает должникам, а обещает сделать все, как и для других клиентов агентства. Супругов с тремя детьми - сыновьями Равшанбеком (1992 г. рождения), Ферузбеком (1993 г. рождения) и дочерью Махтоб (1998 г. рождения) в конце ноября поместили в так называемый карантинный блок, где они должны были пройти необходимые медицинские процедуры, включая прививки, как того требует миграционная служба Канады, куда собирались Ориповы, а с ними и брат Мохигуль - Фарход Жумаев. Вообще-то он намеревался выехать с женой лишь в начале 2001 года, но сестра уговорила отправиться вместе с ее семьей, так сказать, проложить дорожку для супруги.

Вначале "кандидатов в мигранты" привели на одну из квартир, которая снималась "Кориной". Через две недели перевезли в коттедж Караевых, что практически находится напротив той свалки, ставшей печально известной бухарцам. Как уже теперь говорит Караева, ее ненависть к Ориповым достигла предела. Что за дела? Не отдали ей 4800 долларов, а сами собрались навсегда покинуть Бухару.

…Убийство было организовано хладнокровно и жестоко.

В курсе всех дел матери был старший сын Джейхун. Как показали судебные слушания, которые беспристрастно, несмотря на весь ужас происшедшего, прошли под председательством опытнейшего судьи Бухарского областного суда Р.С. Юсупова, остальные члены семьи оказались ни при чем. Младший сын за несколько дней до жутких событий уехал в Ташкент, а главы семейства и дочери в тот момент не было в доме. На следующий день после убийства они тоже убыли в столицу республики.

Джейхун же, то ли от лени своей, то ли от чувства полной безопасности в тени имиджа родителей особо не старался заметать следы материнского злодейства, а просто выбросил останки на ближайшую свалку.

Финал. Олима Караева приговорена к 20 годам заключения с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшихся 15-ти - в колонии строгого режима. Джейхуну дали 19 лет.

Что же касается Фирудина Караева, то с любимыми не расстаются. Он получил 11 лет лишения свободы. Но - за хищение государственных средств в особо крупных размерах. На следствии выяснилось, что алчность семейки Караевых не знала границ. Жена и сын Джейхун по фиктивным документам получали деньги на кафедре, возглавляемой Караевым, а также в созданной при ней научно-исследовательской лаборатории. Подписи подделывались. За несколько лет Караевы "вынули" из институтской кассы 430 тысяч сумов.

Вместо послесловия - вновь о слухах, которые не подтвердились. Но они распространялись за пределами Узбекистана различными средствами массовой информации. В частности, в казахском "Караване" опубликована статья о преступлении "Плов по-бухарски". Чего только в ней не наворочено! Мол, на совести семейки - тысячи трупов, что Караевы занимались трансплантацией человеческих органов и переправляли их за границу, что студентов кормили пловом с человеческим мясом, а также поставляли его в престижные рестораны Бухары. При такой достоверности ресторанную самсу впору заворачивать исключительно в газету "Караван".

Да и сами члены семьи были будто бы каннибалами. И на следствии, и в ходе судебных заседаний весь этот бред своего подтверждения не получил.

И все же обращаясь к читателям, хочется напомнить известную истину: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". Собрались за рубеж, идите законным путем, не мчитесь на "огоньки" различных самозванных фирм, якобы оказывающих миграционные услуги.

Родная земля может принять, не успев попрощаться…

…Приговор вынесен, но след, оставленный этой дикой трагедией, надолго остается в душах людей, - говорит председательствовавший на суде Рим Субханович Юсупов.

В моей многолетней юридической практике есть множество примеров многообразия и изобретательности злодеев, зарящихся на "легкую добычу". Наиболее ловко они действуют, когда жертвы или не знают законы или пренебрегают ими. В полной мере это относится и к делу Караевых. Именно поэтому суд вынес ряд частных определений в адрес различных организаций, в том числе - администрации Бухарского технологического института и городских органов власти. При их попустительстве стало возможным оформление на работу "мертвых душ" или легальная деятельность безлицензионных "кредитных союзов" и фирм типа "Корина".

Неуклонное соблюдение законов не только обезоруживает преступников, но и дает каждому из нас гарантию успешного достижения цели.

И еще хочется обратить внимание на одну неподсудную вещь - слухи. Что и говорить, совершенно дикое преступление, которое само по себе не укладывается в рамки здравого смысла. Но любители острых сюжетов в своих домыслах еще дальше отодвинули факт от истины.



Источник

https://www.facebook.com/alisher.taksanov/

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Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703253360





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