|Марат Нуралиев назначен послом Кыргызстана в Катаре, Анвар Анарбаев - в Малайзии
09:09 23.12.2023
Нуралиев Марат Абдыкеримович назначен послом Кыргызстана в Катаре, сообщили 22 декабря в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Должность посла в Катаре была вакантна с сентября. До этого (с сентября 2019 года) послом был Чынгыз Эшимбеков.
------------------------------------
НУРАЛИЕВ Марат Абдыкеримович
/ /
[12.11.1979 - ..]
место рождения: Кыргызская Республика, Джалал-Абадская область, Сузакский район, село Жерге-Тал
национальность: кыргыз
образование:
1999-2003гг. - Кыргызско-Кувейтский университет, факультет арабской филологии, по специальности "Арабский язык";
2003-2006гг. - Академия Управления при Президенте КР, направление - "Менеджмент", специализация - "Государственное управление и местное самоуправление". Степень MPA (Master of Public Administration);
2003– 2007гг. - Восточный университет им. Махмуда Кашгари-Барскани, направление - "Арабская филология", специальность - "Арабский язык". Магистратура;
В 2010 году поступил в юридическую Академию при правительстве КР, на специализацию "Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат". Магистратура.
трудовая деятельность:
2003-2007 гг. - Старший преподаватель арабского языка в Восточном университете им. Махмуда Кашгари-Барскани;
2007-2010гг.- Проректор по воспитательной работе и внешним связям в Восточном университете им. Махмуда Кашгари-Барскани;
С 19 августа 2010 года - зам. министра по делам молодежи КР.
С дек. 2011 - и.о. зам. министра молодежи, труда и занятости КР.
С 2 марта 2012 - 26 авг. 2015 - зам. министра молодежи, труда и занятости КР.
с 22.12.2023 - посол Кыргызстана в Катаре
дополнительная информация:
12 мая – 14 августа 2003г. - Сертификат Дипломатической Академии МИД КР "Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии".
1 ноября – 30 декабря 2004 года - Сертификат курса по внедрению новых методов обучения арабского языка для не арабоязычных.
3 – 7 мая 2005 г. - Сертификат организации "Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization" – ISESCO - по внедрению инновационных методов обучения арабского языка.
28 апреля – 14 мая 2008 г. - Сертификат Дипломатического института МИД Арабской республики Египет.
15 мая 2008 г. - Сертификат курса по повышению квалификации по обучению арабского языка.
1 февраля 2010г. - Сертификат курса повышения квалификации для руководителей.
семейное положение: Женат, воспитывает четырех дочерей: Алия, Айя, Азиза и Карима.
знание языков: кыргызский, русский, арабский
------------------------------------------
Одновременно, подписан указ о назначении А.А.Анарбаева новым послом КР в Малайзии
АНАРБАЕВ Анвар Арсланович
/ /
[31.07.1982 - ..]
директор департамента анализа, планирования и координации внешней политики Министерства иностранных дел Кыргызской Республики (на 04.2016);
Директор Департамента внешнеполитического анализа и планирования МИД КР (на 09.2022)
посол Кыргызстана в Малайзии (с 22.12.2023 - ,