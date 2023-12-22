Марат Нуралиев назначен послом Кыргызстана в Катаре, Анвар Анарбаев - в Малайзии

09:09 23.12.2023

Нуралиев Марат Абдыкеримович назначен послом Кыргызстана в Катаре, сообщили 22 декабря в пресс-службе главы государства.



Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



Должность посла в Катаре была вакантна с сентября. До этого (с сентября 2019 года) послом был Чынгыз Эшимбеков.



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НУРАЛИЕВ Марат Абдыкеримович

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[12.11.1979 - ..]

место рождения: Кыргызская Республика, Джалал-Абадская область, Сузакский район, село Жерге-Тал

национальность: кыргыз



образование:

1999-2003гг. - Кыргызско-Кувейтский университет, факультет арабской филологии, по специальности "Арабский язык";

2003-2006гг. - Академия Управления при Президенте КР, направление - "Менеджмент", специализация - "Государственное управление и местное самоуправление". Степень MPA (Master of Public Administration);

2003– 2007гг. - Восточный университет им. Махмуда Кашгари-Барскани, направление - "Арабская филология", специальность - "Арабский язык". Магистратура;

В 2010 году поступил в юридическую Академию при правительстве КР, на специализацию "Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат". Магистратура.



трудовая деятельность:

2003-2007 гг. - Старший преподаватель арабского языка в Восточном университете им. Махмуда Кашгари-Барскани;

2007-2010гг.- Проректор по воспитательной работе и внешним связям в Восточном университете им. Махмуда Кашгари-Барскани;

С 19 августа 2010 года - зам. министра по делам молодежи КР.

С дек. 2011 - и.о. зам. министра молодежи, труда и занятости КР.

С 2 марта 2012 - 26 авг. 2015 - зам. министра молодежи, труда и занятости КР.



с 22.12.2023 - посол Кыргызстана в Катаре



дополнительная информация:

12 мая – 14 августа 2003г. - Сертификат Дипломатической Академии МИД КР "Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии".

1 ноября – 30 декабря 2004 года - Сертификат курса по внедрению новых методов обучения арабского языка для не арабоязычных.

3 – 7 мая 2005 г. - Сертификат организации "Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization" – ISESCO - по внедрению инновационных методов обучения арабского языка.

28 апреля – 14 мая 2008 г. - Сертификат Дипломатического института МИД Арабской республики Египет.

15 мая 2008 г. - Сертификат курса по повышению квалификации по обучению арабского языка.

1 февраля 2010г. - Сертификат курса повышения квалификации для руководителей.



семейное положение: Женат, воспитывает четырех дочерей: Алия, Айя, Азиза и Карима.



знание языков: кыргызский, русский, арабский



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Одновременно, подписан указ о назначении А.А.Анарбаева новым послом КР в Малайзии



АНАРБАЕВ Анвар Арсланович

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[31.07.1982 - ..]

директор департамента анализа, планирования и координации внешней политики Министерства иностранных дел Кыргызской Республики (на 04.2016);



Директор Департамента внешнеполитического анализа и планирования МИД КР (на 09.2022)



посол Кыргызстана в Малайзии (с 22.12.2023 - ,