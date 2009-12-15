Вице-премьером Киргизии по агроблоку назначен депутат Торобаев - абсолютный бездельник, фанфарон и демагог

09:25 27.12.2023

Бакыт Торобаев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров - министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.



ТОРОБАЕВ Бакыт Эргешевич

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[05.04.1973 - ..]

Родился в г. Джалал-Абад Джалал-Абадской области. Кыргыз. Отец - Эргеш Торобаев - глава ОАО "Жалалабадэлектро" и депутат четырех созывов Жогорку Кенеша.



Образование высшее. В 1999 году окончил экономический факультет Кыргызского государственного национального университета.



Трудовую деятельность начал в 1995 году директором производственно- коммерческой фирмы "Жамиля и К", затем до 1998 года работал в совместном кыргызско-российском предприятии "Экспорт-Табак".



В 1998-1999 годы - председатель крестьянского хозяйства "Азия-Сузак",

с 2000 по 2007 год занимал должность генерального директора мукомольного комбината ОсОО "Мариям".



Участвовал в избирательных кампаниях своего отца: сначала как помощник, а в 2004 году уже в качестве руководителя предвыборного штаба.



В 2007 году по списку политической партии "Народная партия "Ак Жол" избран депутатом Жогорку Кенеша IV созыва. Член Комитета по экономике, бюджету и финансам.



С 27 мая по декабрь 2009 года – заместитель руководителя депутатской фракции политической партии "Народная партия "Ак Жол".



С 15.12.2009 - 2010 - министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.



С 10 нояб. 2010 - 15 окт. 2015 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Республика". С 23.12.2010 - 06.2013 - вице-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва от партии "Республика". В 06.2013 г. вышел из фракции и создал свою депутатскую группу.



С 28.10.2015 - 2021 - депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва - руководитель фракции "Онугуу" партии "Онугуу-Прогресс".



20.04.2016 г. баллотировался в торага (спикера) Жогорку Кенеша, не избран - "за" него проголосовал 51 депутат, "за" лидера фракции "Кыргызстан" К.Исаева – также 51.



17.09.2017 подписал предвыборное союзное соглашение с О.Бабановым (за поддержку кандидатуры которого в президенты ему обещан пост премьер-министра).



с 29.12.2021 - депутат Жогорку Кенеша 7-го созыва (избран 28.11.21 как №2 списка "Ата Журт Кыргызстан")



с 26.12.2023 - исполняющий обязанности заместителя председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.