 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КазСенат от Кустаная доизбрана шефиня местного отделения правящей партии "Аманат" Бибигуль Аккужина
09:17 28.12.2023

Доизбранная депутатом Сената Бибигуль Аккужина на пленарном заседании палаты 28 декабря 2023 года принесла присягу народу Казахстана.
20 декабря в Костанайской области были проведены выборы депутата Сената вместо выбывшего.

Депутатом Сената Парламента РК от Костанайской области была избрана шеф местного отделения правящей партии "Аманат" Аккужина Бибигуль Беркутовна на срок полномочий депутатов Сената Парламента РК, избранных 14 января 2023 года. Ее избрали в состав постоянного комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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