Новогоднее поздравление Президентов стран ЦентрАзии

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23:44 31.12.2023
Новогоднее поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева
Новогоднее поздравление президента КР Садыра Жапарова
2024 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки молодежи и бизнеса, сообщил президент Шавкат Мирзиеев. "Наши основные задачи - возвышение чести и достоинства человека, обеспечение интересов населения и построение сильной экономики", - отметил он в поздравлении с Новым годом.