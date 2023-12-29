"России предстоит идти вперед и созидать общее будущее" – В.Путин

00:05 01.01.2024

"России предстоит идти вперед и созидать общее будущее" – Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением.



▪️"Мы никогда не отступим, нет такой силы, которая была бы способна нас разобщить или остановить наше развитие".



▪️"Именно мы вершим судьбу России, мы – одна большая семья, которая совместно обеспечит уверенное развитие".



▪️"Мы гордимся вами, вы – герои, вы чувствуете поддержку всего народа", - в конце поздравления Путин обратился к солдатам и офицерам ВС РФ.



