Однажды в Америке. "Пошла нах, с*ка!" – подсудимый прыгнул и избил судью в Лас-Вегасе (видео)

10:43 04.01.2024

"Пошла нах, с*ка!" – подсудимый прыгнул и избил судью в США



▪️Злого афробандита в Лас-Вегасе не устроило, что судья отказалась назначать ему испытательный срок за побои при отягчающих обстоятельствах.



▪️В итоге Делона Реддена отправили в тюрьму, а судью в больницу…



▪️Судья Мэри Кей Холтус скзала, что Редден должен отправится в тюрьму, так как он уже привлекался за другие нарушения и ему нужно попробовать "кое-что другое" (снисхождение с ним не работает). Тогда мужчина подбежал к ней, перепрыгнул через ограждения и начал наносить удары кулаками. Она получила травмы и госпитализирована.



