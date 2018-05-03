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|Генерал Абубакиров - новый замминистра обороны Казахстана
08:39 05.01.2024
Заместителем министра обороны Казахстана назначен Каныш Абубакиров.
Соответствующий документ опубликован на Акорде 4 января 2024 года.
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АБУБАКИРОВ Каныш Асанханович
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[12.02.1977 - ..]
Род. в с. Турткуль, Ордабасинский район; Южно-Казахстанская область; казах
окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан (1998); Национальный университет обороны, с отличием и золотой медалью (2005, 2015). Специальность "Военное и государственное управление"
Командир разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 (04.1998-06.1999);
Командир роты тяжелых пулеметов войсковой части 32363 (06.1999-05.2001);
Заместитель командира десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 (05.2001-07.2006);
Начальник штаба - заместитель командира войсковой части 61993 (06.2006-02.2009);
Командир войсковой части 22750 (02.2009-09.2009);
Командир войсковой части 25744 (09.2009-01.2012);
Командир войсковой части 61993 (01.2012-08.2015);
Заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК (08.2015-06.2016);
Начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (06.2016-12.2017);
С 12.2017 - 5.05.2019 - командующий войсками регионального командования "Запад" ВС РК, г. Атырау
с 5 мая 2019 - 2021 - командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК,
В 06.2021-01.2024 - начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками.
с 4 янв. 2024 - зам. Министра обороны РК
Генерал-майор (03.05.2018)
награды: орден "Айбын" ІІ степени, орден "Даңқ" II степени (22.10.2022),
Медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін"