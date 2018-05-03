 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.01.2024
08:47  "Я VIP-казах": Сбежавший из РФ утырок "Моргенштерн" (Алишер Валеев) любит новую родину
08:39  Генерал Абубакиров - новый замминистра обороны Казахстана
01:10  Товаризация поля битвы XXI века, - Филип Пилкингтон
01:00  Три войны и один переворот: в 2023 году Глобальный Юг бросил вызов Западу, - А.Васильев
00:55  Время перемен: главные события 2023 года на постсоветском пространстве, - Игорь Кармазин
00:53  Умер советский киноактер Желдин (Холтофф из "17 мгновений весны")
00:49  Какие из казахстанских министерств сомнительно завершили 2023 год

00:46  Reuters: Российские хакеры уничтожили "Киевстар"
00:44  Тазабек Икрамов: Только враг меняет флаг втихаря
00:40  Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта, - Рафаэль Фахрутдинов
00:27  Севастополь под ударами бандер-ракет
00:20  Немецкая теннисистка Жиенбаева сменила флаг и теперь будет выступать за Казахстан
Четверг, 04.01.2024
22:17  Что будет в 2024 году: Запад реально войдет в зону глобального геополитического провала? - Себастьен Бусуа
22:16  Куда делись танки Abrams, переданные ВСУ в прошлом году? - Forbes
22:13  Спасибо, товарищ Ким. СевКорея начала поставки ракет в РосАрмию, - The Wall Street Journal
22:10  Крал ГСМ. Бывшего президента аэропорта Алматы Бекмухамбетова приговорили к восьми годам тюрьмы
22:04  Израильский дрон убил в Газе командира "Исламского джихада" Мамдуха Лулу
20:53  Путин подписал указ о гражданстве иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
19:53  "Халифатчики" взяли ответственность за теракты в Иране
19:52  Как Иран ответит нам за теракт в Кермане, - New York Times
19:02  К 100-летию образования Кара-Кыргызской АО. Уроки истории. Об альтернативах, - Зайнидин Курманов
19:00  Официальная кыргызская история всегда в услужении политике, - Нарын Айып
18:51  Дранг нах Остен XXI века: у германского канцлера Шольца теряют остатки разума, - Н.Меден
12:39  "Путем фиктивного посева семян". Миллионные хищения выявили в национальном агро-университете Казахстана
12:08  Оптимистичные экономические итоги Таджикистана-2023
12:03  Казахстан вырубил "Первый канал" РосТВ
11:48  Под контролем: Британия решила усилиться в Центральной Азии, - Ксения Логинова
11:45  Кыргызы как прямые генетические наследники андроновцев, аркаим-синташтинцев, скифов, сюнну-хуннов, - Зоотбек Кудайбергенов
11:15  Загрязнение воздуха в Ташкенте усилилось, уровень - "очень вредный"
11:13  Петр Своик: "Гарант Казахстана – Путин"
10:47  Израиль на Ближнем Востоке: на семи фронтах, - В.Бурт
10:43  Однажды в Америке. "Пошла нах, с*ка!" – подсудимый прыгнул и избил судью в Лас-Вегасе (видео)
01:38  2024 год будет еще страшнее предыдущего, - Арис Руссинос
00:40  Экс-главу "Алматыэлектротранса" Мурзакаримова объявили в розыск
00:35  Запад в шаге от предательства Украины, - Роберт Кларк
00:32  Убийство спортсменки в Актау: стали известны подробности уголовного дела против полицейских
00:29  Четыре причины удара по Белгороду и пять необходимых ответов на него, - Геворг Мирзаян
00:24  Маск обещает нам безумие. И футурологи диагноз подтверждают
00:15  Кандидатом в президенты США выдвинулся Кеннеди из клана Кеннеди
00:08  Замыкая/повторяя круг – итоги года, - Р.Рысмамбетов
00:05  Сербия: Америка использует оппозицию в качестве рычага давления на президента Вучича
00:01  Украина продолжает обстрел Белгорода... Росгенералы доедают оливье...
Среда, 03.01.2024
22:49  Аргентина требует от Великобритании вернуть Мальвинские (Фолклендские) острова
19:19  С наступательным 2024-м! Российское государство: смена эпох, - Николай Сорокин
18:18  Иностранных диверсантов больше нет. Токаев рассказал новую версию кантарского восстания
16:23  Иран. Террористы взорвали траурную церемонию у могилы генерала Сулеймани -более 100 погибших
16:16  В Казахстане осужден на 6 лет еще один воевавший за русских в Донбассе
15:22  Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны, - Давид Нармания
15:20  Путину грозят убийством, России - распадом: где реально рванет в 2024-м? - В.Никифорова
14:43  Вину искупил. Осужденный за взятки и лишенный звания генерала РосМВД Трифонов погиб на Укрфронте
14:38  Узбекистан. Канал Чирчик очистили от строительного мусора... после публикаций в СМИ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Генерал Абубакиров - новый замминистра обороны Казахстана
08:39 05.01.2024

Заместителем министра обороны Казахстана назначен Каныш Абубакиров.
Соответствующий документ опубликован на Акорде 4 января 2024 года.

------------------

АБУБАКИРОВ Каныш Асанханович
/ /
[12.02.1977 - ..]
Род. в с. Турткуль, Ордабасинский район; Южно-Казахстанская область; казах

окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан (1998); Национальный университет обороны, с отличием и золотой медалью (2005, 2015). Специальность "Военное и государственное управление"

Командир разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 (04.1998-06.1999);
Командир роты тяжелых пулеметов войсковой части 32363 (06.1999-05.2001);
Заместитель командира десантно-штурмового батальона войсковой части 32363 (05.2001-07.2006);
Начальник штаба - заместитель командира войсковой части 61993 (06.2006-02.2009);
Командир войсковой части 22750 (02.2009-09.2009);
Командир войсковой части 25744 (09.2009-01.2012);
Командир войсковой части 61993 (01.2012-08.2015);
Заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК (08.2015-06.2016);
Начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (06.2016-12.2017);
С 12.2017 - 5.05.2019 - командующий войсками регионального командования "Запад" ВС РК, г. Атырау
с 5 мая 2019 - 2021 - командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК,
В 06.2021-01.2024 - начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками.

с 4 янв. 2024 - зам. Министра обороны РК

Генерал-майор (03.05.2018)

награды: орден "Айбын" ІІ степени, орден "Даңқ" II степени (22.10.2022),
Медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704433140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Подготовку к расширенному заседанию с участием Главы государства обсудили в Правительстве
- Государственный советник провел совещание по вопросам организации работы в сфере внутренней политики
- Кровавый Кантар: что изменилось после январской трагедии в казахстанском обществе
- Кадровые перестановки
- "Акжоловцы" во главе с Азатом Перуашевым провели ряд встреч на предприятиях Алматы и Алматинской области
- О задержании лица, подозреваемого в пропаганде идей терроризма
- Заместитель акима Жетысуского района г.Алматы подозревается в получении крупной взятки
- В Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды "Свой дом"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  