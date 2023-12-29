Когда заявит о себе казахский Талибан? - Андрей Серенко

13:32 05.01.2024

Когда заявит о себе казахский Талибан?



Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана

Dec 29, 2023



Сегодняшнее решение властей Казахстана об исключении афганского Талибана (организация запрещена в России) из национального реестра террористических организаций имеет не только сугубо афганское, но и внутриказахстанское измерение.



Прежде всего, этот ход является де-факто политической реабилитацией бренда "Талибан". Теперь это в глазах казахского общественного мнения (особенно, ее религиозной части) - абсолютно законная, легитимная организация. И, соответственно, методы ее политической деятельности - также легитимные и допустимые.



Главный же метод Талибана, напомним, - это джихад. Вооруженная борьба на пути Аллаха ради создания исламского государства, в котором бы мусульмане могли жить в полном соответствии с шариатом.



В этом Талибан практически не отличается от других джихадистских проектов. Вопреки заверениям проталибских симпатизаторов из стран Центральной Азии, Талибан - это отнюдь не сугубо афганский проект. Так даже сами талибы не считают. В их восприятии Талибан - это образцовая модель победоносного джихада. Образцовая для всех - для афганцев, палестинцев, пакистанцев, казахстанцев, российских мусульман и т.д. Исключений Талибан не предлагает.



Другое дело, что талибские пропагандисты не всегда перечисляют - с целью уточнения - конкретные народы, племена и страны, где может быть применима талибская модель. Но иногда все же это делают - например, в отношении палестинцев, когда комментируют сегодняшние бои арабов с израильтянами в Газе.



Возможно, наступит день, когда и в части казахстанцев прокомментируют.



На фоне и без того стремительной исламизации казахской молодежи, среди которой все более популярным становится, например, салафитский "мазхаб" (обращаю внимание на кавычки в этом слове), легализовать джихадистский проект и бренд Талибана - это, без кавычек, настоящий акт политического мужества. Граничащего в чем-то с политическим безрассудством. А безумству храбрых поем мы песню...



