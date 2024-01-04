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|В парламенте Новой Зеландии депутат исполнила песню маори (видео)
19:50 06.01.2024
Самый молодой депутат парламента Новой Зеландии за последние 170 лет Хана-Равити Майпи-Кларк (21 год) произносит свою первую речь в парламенте.
Девушка является представительницей коренного народа маори.
Боевой клич / песня маори. Исполняют перед боем или матчем, важными делами. Перевод примерно такой:
Я гибну! Я гибну!
Я живу! Я живу!
Я гибну! Я гибну!
Я живу! Я живу!
Этот волосатый человек
Который принес солнце
Заставив его светить
Шаг наверх! Еще шаг наверх!
Последний шаг наверх! Затем шаг вперед!
Навстречу солнцу, которое светит!
Коммент:
хрен с этой бабой, никого не смущает чувак справа, у которого в парламенте висит на левом ухе чеснок?
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Судьба маори. Гениальная схема англичан, как заставить народы уничтожать самих себя
https://centrasia.org/newsA.php?st=1695894420