В парламенте Новой Зеландии депутат исполнила песню маори (видео)

19:50 06.01.2024

Самый молодой депутат парламента Новой Зеландии за последние 170 лет Хана-Равити Майпи-Кларк (21 год) произносит свою первую речь в парламенте.



Девушка является представительницей коренного народа маори.



