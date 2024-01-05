Главу Пентагона генерала Остина ("Кинг Конг") хватил удар. Рукопожатие вялое...

19:44 07.01.2024

Ряд американских СМИ третий день сообщают о тяжелом состоянии шефа Пентагона генерала Остина, который 5 января был экстренно и тайно госпитализирован. По неподтвержденной официально информации генерал перенес инсульт и его состояние стабильно тяжелое. К исполнению обязанностей госслужащего он более не вернется.



-----------------------



Стало известно о реакции Байдена на тайную госпитализацию шефа Пентагона



Глава Белого дома Джо Байден разговаривал с шефом Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации и полностью доверяет ему.



Но тот, кто решил утаить от американского Конгресса и общественности информацию о состоянии здоровья руководителя Минобороны США, скорее всего, лишится своего поста. Об этом говорится в статье издания Politico, выдержки из которой приводит РИА Новости.



Автор статьи, в частности, отмечает, что Байден вечером 6 января провел сердечный разговор с шефом Пентагона.



"Президент полностью доверяет Остину", - рассказал изданию неназванный чиновник Белого дома.



Еще четыре чиновника заверили, что пока должность Остина в безопасности, особенно после разговора с Байденом. Однако некоторые из них все-таки предположили, что скандал с состоянием здоровья Остина может стоить кому-то должности.



"Не сообщать Белому дому, конгрессу или СМИ, что глава Пентагона болен, а затем сообщить сотрудникам ведомства, что он работает из дома… это проблема", - заявил на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник Минобороны США.



Этот же источник подчеркнул, что "кто-то" принял решение не раскрывать информацию о состоянии здоровья Остина - и он, "скорее всего, скоро уйдет".



https://svpressa.ru/