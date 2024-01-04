Сносят мой дом! Письмо-обращение ташкентца Д.Мирусманова

12:17 10.01.2024 Уважаемый Шавкат Миромонович,



Обращаюсь к Вам как гаранту Конституции.



Почему суды и органы власти на местах игнорируют принятые Вами законы и указы, нарушают Конституцию?



30 апреля 2023г мы с большой надеждой проголосовали за новую Конституцию, с надеждой, что теперь, когда она будет прямого действия, ее статьи о неприкосновенности частной собственности, защитят наш дом от алчных застройщиков. Заканчивается 2023г., но Конституция не работает. Частная собственность как была, так и остается беззащитной перед лицом застройщиков и судей.



Вы столько раз говорили про тему "СНОС", о недопустимости ломать дома людей без их согласия, давали указания чиновникам на местах о соблюдении прав граждан на имущество. Но ситуация не меняется.



На сегодняшний день, наша семья находится в ситуации, которая немыслима в современном правовом государстве, которым я все еще надеюсь, является Узбекистан.



Принудительные выселения представляют собой прямое или косвенное нарушение всего спектра гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав, закрепленных в международных договорах



Нас принудительно выселяют из СОБСТВЕННОГО ДОМА. Не для государственных или общественных нужд (таких как строительство мостов, дорог и т.д), а только лишь потому, что кто-то захотел построить на месте нашего участка, многоэтажный дом, с целью извлечения прибыли.



И ему неважно наше согласие, хотим мы переезжать или нет. Главное что ОН (застройщик-GOLDEN HOUSE проект- MIRABAD AVENUE) так решил. Он еще и куда нас выселить сам решает. (Нашу семью из 15 человек, выселяют из самого центра города, в бюджетные дома, построенные на месте текстильного комбината, где очень плохая экологическая обстановка, т.к. рядом находятся производства из которых идут выбросы химических отходов. Выселяют из дома площадью 300 кв.м в 2 квартиры по 67 кв.).



Такое ощущение, что у нас крепостное право- за нас решают где нам жить, а где нет. На суде я категорически отказался от этих двух квартир, которые не подходят нам даже по социальной норме (для 15 человек по 16 кв.м это 240 кв.м. должно быть), а также намного меньше по площади нашего собственного дома. Наш дом-300 кв.м., выселяют в 135 кв.м. И что очень важно, там плохая экология, а это отрицательно скажется на наших детях и пожилой маме. Мы были согласны на квартиры, которые строятся здесь же под котлован, чтобы наши дети никуда не переезжали, не меняли школу и т.д.



Или же просили не ломать наш дом. Наш дом никому не мешает, т.к. рядом стоит синагога и застройщик проиграл в судах против синагоги, так что они остаются. По проекту многоэтажный дом застройщика должен быть на месте нашего дома и синагоги. И даже если мой дом сломать, они все равно не смогут построить дом по проекту. Поэтому для всех идеальный вариант это оставить наш жить в своем родном доме.



Но для суда наши доводы и желания абсолютно не имеют значения, они слышат только сторону застройщика. На судах не разрешают вести аудио видео запись, а то я бы предоставил еще больше фактов игнорирования наших доводов. Но те, кто сталкивался с судами, уверен, могут подтвердить правдивость моих слов.



Даже вопрос компенсации за наш участок решался, только с согласия застройщика. Наученный опытом предыдущих судов, где суды рассматривали только вопрос компенсации и спрашивали у меня есть ли оценка дома, я предоставил в судебную коллегию Верховного суда отчет о рыночной стоимости моего дома, достоверность которого была подтверждена судебно-экспертным центром им.Сулеймановой. Но так как застройщика эта сумма не устроила, он потребовал, чтобы центр Сулеймановой сам оценил мой дом и дал заключение. (по закону рыночную стоимость дома определяют оценочные компании, а не центр Сулеймановой, и у меня был такой отчет). Судья несмотря на мои возражения поставила вопрос экспертам Сулеймановой, оценить мой дом затратным и сравнительным методом. Эксперты дали заключение, оценив мой дом только затратным методом, и даже не проведя идентификации и визуального осмотра дома, вследствие чего стоимость моего дома была сильно занижена и не отражала настоящую рыночную стоимость дома. Да к тому же на дату годичной давности. Но т.к. эта сумма устраивала застройщика, он принес письмо, что готов выплатить эту компенсацию, за минусом стоимости предоставляемых квартир. И суд вынес решение выселить нашу семью с выплатой этой компенсации.



Задачей суда является обеспечение социальной справедливости. О какой справедливости может идти речь когда даже компенсацию за мой дом определяют на старую дату и без осмотра моего дома, безосновательно игнорируя предоставленный мною отчет.



Принимая решение о выселении, суд нарушил норму закона. По закону решение о выселении, можно было принять только через 6 месяцев после получения мною компенсации. Это написано в ЗАКОНе и суд обязан выносить решение на основании законов.



Как нам защитить свои права закрепленные в Конституции и законах, если судьи выносят решения игнорируя нормы закона о неприкосновенности частной собственности?



Уже несколько лет мы безуспешно пытаемся отстоять свою собственность. Обращения во все государственные органы сводятся к формальным отпискам, никто даже не пытается вникнуть и решить проблему.



В 2017г. решением хокима г.Ташкента был выделен земельный участок в размере 6га, ЧП "ABSOLUTE BUSINESS TRADE" для строительства многоэтажных домов (проект- MIRABAD AVENUE).



Само выделение земельного участка, произошло с нарушениями закона. Хоким не имел права выделять земельный участок, находящийся во владении других лиц, а мог только выделить земельный участок, находящийся в запасном резервном фонде Хокимията. Была нарушена статья 23 и 37 земельного кодекса РУз. Также на тот момент действовало Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 25.02.2013 г. № 54, в положение которого в 12 пункте написано:



… В случаях поступления от юридических и физических лиц заявления на предоставление земельных участков, занятых зданиями и сооружениями, права на которые зарегистрированы за другими физическими и юридическими лицами в установленном законодательством порядке, заявителю направляется уведомление о невозможности предоставления, запрашиваемого земельного участка, с предложением самостоятельно выкупить недвижимое имущество у собственников или других вариантов выбора свободных земельных участков.



Мы пытались обжаловать это решение хокима в административном суде, но безуспешно. Все инстанции вынесли решение отказать в удовлетворении исковых требований. Хотя в это же время с аналогичным иском в суд обратились наши соседи- синагога. И их требования были удовлетворены, и решение хокима было отменено в части синагоги.



Как так получается, что в одном случае законы работают, а в нашем случае законы не работают? Были приведены аналогичные доводы, те же статьи законов, которые были нарушены при принятии решении хокима. Что нужно сделать, чтобы и в нашем случае законы работали?



Если административные суды не увидели нарушений наших прав при выделении застройщику участка, на котором находятся наши дома, то гражданские суды пошли еще дальше. По иску застройщика нас принудительно выселяют из СОБСТВЕННОГО дома.



В законах Республики Узбекистана нет ни одной нормы позволяющей выселять владельца и членов его семьи из собственного дома. У нас нет ни перед кем долгов и обязательств.



Суд принимает решение выселить нашу семью из собственного дома, по 27 и 71 статьям Жилищного Кодекса республики Узбекистан, которые определяют порядок выселения граждан в случаях изъятия земельных участков для общественных нужд из муниципальных домов. Наш дом не является муниципальным жильем и строительство многоэтажных домов не является общественными нуждами, поэтому отбирать у нас дом и выселять по этим статьям нас нельзя. Министерство Юстиции давало официальное разъяснение по этому вопросу, но для суда это не имеет значения.



Что нам делать? Как бороться, отстаивать свое право на частную собственность, если застройщики разработали идеальную схему для отъема собственности у граждан. Для начала вам направляют письмо с предложением компенсации, которое даже не соответствует минимальным нормам, которые должны быть соблюдены согласно закона. Затем прождав определенное время на Вас подают в суд иск о принудительном выселении. И все, собственник уже ничего не может сделать. Ответы на все обращения в хокимият, прокуратуру и другие органы государственной власти, сводятся к одному- раз дело рассматривается в суде, то никто не имеет права вмешиваться, судьи у нас независимы и вынесут справедливое решение. Получается замкнутый круг- даже если решение суда явно противоречит закону, отменить его может только вышестоящая судебная инстанция, которая в основном оставляет без изменения решения первой инстанции. Генеральная прокуратура, также может внести протест, но обращения в ген.прокуратуру спускаются на районный уровень, откуда приходит ответ что нарушений нет.



За последние несколько лет, у нас было много публикаций в интернете, обращались в виртуальную приемную президента, но все безрезультатно. Все делают вид, что ничего не происходит, никто не приходит разобраться. Но проблема сама по себе не исчезнет. Через неделю, 11 января в 10.30 придут сотрудники МИБа (Бюро принудительного исполнения), принудительно выселять нас. Их не интересуют наши доводы о незаконности решений, у них есть решение суда, которое они должны исполнить. Мы уже видели, как сотрудники МИБ действуют в такой ситуации: ломают ворота, насильно вытаскивают вещи, угрожают и т.д. Даже чужому человеку с улицы, становится не по себе от происходящего, что и говорить про тех, кого это непосредственно коснулось, кого насильно лишают родного крова и без разницы дети ли это или пожилые люди. Многие этого не выдерживают и поэтому обязательно присутствует скорая. К сожалению, летальный исход также не исключен в такой стрессовой ситуации. В соц.сетях есть этому примеры.



Неужели жажда наживы у застройщиков настолько сильна, что они готовы пренебречь всеми моральными принципами. Неужели они не понимают, что отбирая у нас дом, они будут прокляты до конца своей жизни. Что подвергая страданиям мою маму, которая в прошлом году перенесла онкологическую операцию, девятерых детей, трое из которых сироты, застройщики обрекают себя и свои семьи на постоянные проклятья. Каждый из нас, каждый день будет молиться, просить Аллаха, чтобы он наказал всех, не только застройщиков, но и тех, кто способствовал им. Чтобы то зло, которое они нам причинили, распространилось на их детей и близких. Чтобы взамен дома который они у нас отбирают, Аллах приготовил такой же дом в АДУ.



Сейчас они смеются над нашими страданиями, наслаждаясь своим величием. Но придет день, и они ответят за каждую секунду нашего страдания, за каждую пролитую каплю слезы невинных детей.



МОЛИТВЫ УГНЕТЕННЫХ БУДУТ УСЛЫШАНЫ И ЗАСТРОЙЩИКИ ПРЕКРАСНО ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ- ОНИ ЛЮДИ ВЕРУЮЩИЕ.



НО РАЗ ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО БОГАТСТВО В ЭТОМ МИРЕ ДЛЯ НИХ ВАЖНЕЕ, БЛАГ ПОСЛЕ СМЕРТИ, ЭТО ИХ ВЫБОР.



НО ЭТО БОГАТСТВО ИМ ДОСТАНЕТСЯ ПРОЛИТЫМИ СЛЕЗАМИ И КРОВЬЮ.



МЫ БУДЕМ ОСТАИВАТЬ СВОЙ ДОМ ДО ПОСЛЕДНЕГО.



ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО ЭТО ВСЕ ЗАКОННО, БОГ ИМ СУДЬЯ.



НАША СОВЕСТЬ ЧИСТА, МЫ ЗНАЕМ ЧТО ОТЬЕМ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПОЛЬЗУ ЧАСТНОГО ЗАСТРОЙЩИКА ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНАМ И КОНСТИТУЦИИ УЗБЕКИСТАНА, А ТАКЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ.



Дата: 04.01.2024

Мирусманов Дильмурод

Г.Ташкент

Яккасарайский р-н

Ул. 2-Мирабадская, д.7

Тел:+998 97 749 99 51

e-mail: dili2025@gmail.com. Источник - ЦентрАзия

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