Умер Народный артист СССР Юрий Соломин

13:47 11.01.2024

Народный артист СССР и худрук Малого театра Юрий Соломин скончался у себя дома.



В ноябре прошлого года он перенес инсульт в легкой форме. 6 января был госпитализировали после потери сознания, однако 9 января его выписали из больницы.



С 1957 года - актер Малого театра, с 1988 года - его худрук. Одновременно, преподавал в Высшем театральном училище им. Щепкина и был профессором кафедры актерского мастерства.



Снялся как киноактер в 60 фильмах и сериалах, роли в к/ф "Адъютант его превосходительства", "Дерсу Узала", "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить..." стали подлинной киноклассикой.