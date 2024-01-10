 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 10.01.2024
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Умер Народный артист СССР Юрий Соломин
13:47 11.01.2024

Народный артист СССР и худрук Малого театра Юрий Соломин скончался у себя дома.

В ноябре прошлого года он перенес инсульт в легкой форме. 6 января был госпитализировали после потери сознания, однако 9 января его выписали из больницы.

С 1957 года - актер Малого театра, с 1988 года - его худрук. Одновременно, преподавал в Высшем театральном училище им. Щепкина и был профессором кафедры актерского мастерства.

Снялся как киноактер в 60 фильмах и сериалах, роли в к/ф "Адъютант его превосходительства", "Дерсу Узала", "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить..." стали подлинной киноклассикой.

Источник - ЦентрАзия
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