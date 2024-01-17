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|Что написано на флаге движения "Ансар Аллах" (хуситы), - П.Густерин
10:54 13.01.2024
П.В. Густерин
Что написано на флаге движения "Ансар Аллах" (хуситы)
Справа вверху – начало айята 14 суры 61. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.
1) Перевод Д.Н. Богуславского: "О верующие! Будьте помощниками Бога...".
2) Перевод Г.С. Саблукова: "Вы, которые уверовали! Будьте помощниками Богу…"
3) Перевод И.Ю. Крачковского: "О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха…"
Внизу посередине: "Исламское сопротивление в Йемене".
Доп. инфа.
1) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.
2) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.
3) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.