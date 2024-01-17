Что написано на флаге движения "Ансар Аллах" (хуситы), - П.Густерин

10:54 13.01.2024

П.В. Густерин

Что написано на флаге движения "Ансар Аллах" (хуситы)



Справа вверху – начало айята 14 суры 61. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.

1) Перевод Д.Н. Богуславского: "О верующие! Будьте помощниками Бога...".

2) Перевод Г.С. Саблукова: "Вы, которые уверовали! Будьте помощниками Богу…"

3) Перевод И.Ю. Крачковского: "О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха…"



Внизу посередине: "Исламское сопротивление в Йемене".



Доп. инфа.

1) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.

2) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.

3) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.