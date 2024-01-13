Заканчивается 10-дневная свадьба Брунейского принца Абдулы Матина и красавицы Аниши

10:57 15.01.2024

Десятидневная свадьба принца Брунея



С 7 по 16 января в Брунее проходит свадьба принца Абдула Матина и его невесты Аниши.



