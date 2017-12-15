Генерал Султан Камалетдинов - новый начальник Генштаба КазАрмии

13:53 16.01.2024

Распоряжением Президента К.Токаева - Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.



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Распоряжением Главы государства Хусаинов Марат Рахимович освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.



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КАМАЛЕТДИНОВ Султан Буркутбаевич

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[12.02.1965 - ..]

Родился в с. Зеленга Володарского района Астраханской области. Казах.



С августа 1982 г. по июль 1986 г. - Курсант Ташкентского высшего танкового командного училища.

С июля 1994 г. по июль 1997 г. является слушателем Военной академии бронетанковых войск.

С августа 2008 г. по июнь 2010 г. - Слушатель Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Службу начал командиром танкового взвода гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ.

За период 1986 г. по 2005 г. прошел должности начальника штаба – заместитель командира танкового батальона, командира танкового батальона, танкового полка, начальника штаба – заместителя командира механизированной дивизии, командира механизированной бригады.

С ноября 2006 по январь 2008 г. - Заместитель начальника штаба Управления командующего войскам регионального командования "Восток".

С января 2008 г. по август 2008 г. - Заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке.

С июля 2010 г. по август 2012 г. - Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг".

С августа 2012 г. по июнь 2013 г. - Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Астана".

С июня 2013 - 15.11.2016 - Командующий войсками регионального командования "Астана".



начальник Главного управления территориальной обороны – начальник территориальных войск Вооруженных Сил РК (=12.2017=)



С 10.2019 - 11.2021 - начальник Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,



Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (с 17.11.2021)



1-й заместитель Министра обороны Республики Казахстан – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 15 янв. 2024 -



Генерал-майор (7 мая 2012)

генерал-лейтенант (6.05.2020)



Награжден орденом "Данк 2-й ст." (15.12.2017),

медалями.