Лучшее выступление в Давосе

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"Я благодарен ВЭФ за возможность быть на этой сцене и сказать: иди нах... Клаус Шваб и ваш новый мировой порядок. Мы, люди, рождены свободными, а вы и ваши друзья-глобалисты, включая каждого, сидящего в этом зале, можете идти нах..."
Зовут его Деймон Имани (Damon Imani). Он продюсер из Дании. Родом из Ирана.
Ведет сатирический канал https://rumble.com/damonimani