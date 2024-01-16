 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 18.01.2024
03:01  Лучшее выступление в Давосе
01:18  Кахрамон Куранбаев избран главой Ассоциации махаллей Узбекистана
01:13  Главный догмат западной идеологии оказался ложным, - Сергей Худиев
01:00  Sabah: в бедах и нищете ближневосточных государств виноват Запад
00:48  Население Китая продолжает сокращаться второй год подряд
00:29  Стало известно о серии стычек на границе Индии и Китая. Дели награждает своих солдат, а Пекин молчит, - НГ
00:24  В пике. Вместо работы по спасению Рос-авиастроения - 20 лет пустой болтовни и "диких" прожектов, - СП

Среда, 17.01.2024
14:18  Евродепутат от Словакии: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
13:44  Евразийская стратегия может связать Москву, Пхеньян и Тегеран в противовес "индо-тихоокеанской", - В.Павленко
13:28  Кыргызстан и Таджикистан определили линию границы на сложнейшем участке
13:10  Запад пошел ва-банк: что не договаривают о "болезни x"
13:06  Advance: ударом по хуситам США положили начало большой войне на Ближнем Востоке
13:04  Хокимам девяти районов и городов Узбекистана грозит увольнение из-за роста цен на мясо и яйца
12:58  Новые хокимы Узбекистана: В.Адизов в Карманинском и Б.Бегматов - в Букинском районах
11:47  Болгары с ностальгией вспомнили османское рабство
11:43  Эфиопия – Сомали: в Африке вызревает еще одна война, - Дм.Нефедов
11:40  Грузия и Азербайджан мечтали лечь под турок и немцев еще сто лет назад, - А.Широкорад
11:38  На Берлин! Немецкие фермеры продолжают свой "тракторный поход"
11:37  Иран воюет нежно: По данным АР, баллистические ракеты уже завозят даже сомалийским пиратам
11:35  Вышел в свет Первый казахско-английский словарь издательства Oxford
11:33  Зеленский умирать не собирается, - Г.Мирзаян
08:31  Кузен президента Туркмении отличился пьяным дебошем в ресторане
07:25  Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое, - Т.Карыпбай кызы
07:14  Токаев летит с визитом в Рим. К Папе и Мелони
06:58  Китай: жизнь взаймы.Мина замедленного действия, - Валентин Катасонов
06:57  Израиль: время охоты на ведьм, - Николай Петров
06:52  Иран не скупится на предупреждения. Метая ракеты в соседей, - Э.Байназаров
06:50  Лирой врозь. Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими, - "Къ"
06:47  МВД Кыргызстана провело обыск у десятка журналистов в рамках дела о массовых беспорядках
06:45  Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен
06:43  Мирзиеев поручил обучить и трудоустроить за рубежом 100 тысяч узбекистанцев
06:39  Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая, - Денис Юрганов
06:32  Создается Исследовательский институт криминологии Узбекистана
06:22  "Птица Феникс": Трамп завоевал важный штат Айова и стал на шаг ближе к Белому дому
06:09  В Жетисуской области алкаш зарезал депутата
06:02  Эстрада Казахстана: какие молодые певцы и музыканты пользуются популярностью, - А.Мещерякова
01:28  Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев
01:25  "Черный лебедь" для банковских расчетов прилетел из Турции, - НГ
00:42  Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул, - Данияр Ашимбаев
00:29  Выборы на Тайване выиграл Пекин, - В.Никифорова
00:19  В Буркина-Фасо учредили "международную премию имени президента России Владимира Путина"
00:17  Трамп взял хороший старт в президентской гонке, - Данила Моисеев
00:15  Посмертная месть генерала Сулеймани, - Андрей Школьников
00:14  Иран вымещает злость на Иракском Курдистане, - Игорь Субботин
00:13  Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России
Вторник, 16.01.2024
23:54  Иран ударил ракетами еще и по белуджским сепарам на территории Пакистана
18:55  Государственность Украины скоро окажется под вопросом, - Путин
18:53  К российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран
15:42  Операция Набиуллиной. Кремль засекретил тяжкий недуг своей глав-банкирши
14:59  С президентской гонки в США снялся самый "про-российский" кандидат - республиканец Рамасвами
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Лучшее выступление в Давосе
03:01 18.01.2024

"Я благодарен ВЭФ за возможность быть на этой сцене и сказать: иди нах... Клаус Шваб и ваш новый мировой порядок. Мы, люди, рождены свободными, а вы и ваши друзья-глобалисты, включая каждого, сидящего в этом зале, можете идти нах..."



Зовут его Деймон Имани (Damon Imani). Он продюсер из Дании. Родом из Ирана.

Ведет сатирический канал https://rumble.com/damonimani

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705536060


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