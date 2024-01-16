Лучшее выступление в Давосе

03:01 18.01.2024

"Я благодарен ВЭФ за возможность быть на этой сцене и сказать: иди нах... Клаус Шваб и ваш новый мировой порядок. Мы, люди, рождены свободными, а вы и ваши друзья-глобалисты, включая каждого, сидящего в этом зале, можете идти нах..."







Зовут его Деймон Имани (Damon Imani). Он продюсер из Дании. Родом из Ирана.



Ведет сатирический канал https://rumble.com/damonimani



