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|Кыргызский парламент избрал полковника ГКНБ заместителем Омбудсмена страны
10:46 18.01.2024
Как сообщают кыргызстанские СМИ Жогорку Кенеш 18 января избрал Жоробаева Жаныбека Суюнбаевича заместителем омбудсмена.
Его кандидатуру представила омбудсмен Джамиля Джаманбаева. Она кратко остановилась на его биографии: работал на руководящих должностях в органах национальной безопасности, Налоговой службе, был депутатом парламента.
За его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из зарегистрированных 85. Он принес присягу после голосования.
Подробнее: kg.akipress.org/news:2052832?f=cp
Жоробаев Жаныбек Суюнбаевич
Родился 23 июня 1978 года.
Образование - высшее. В 1998 году с красным дипломом окончил Университет экономики и предпринимательства в городе Жалал-Абад (факультет "Финансы и кредит"). В 2002 году с отличием окончил Жалал-Абадский государственный университет (факультет "Юриспруденция").
В 2014 году окончил Дипломатическую академию имени Казы Дикамбаева при Министерстве иностранных дел по направлению "Международные отношения".
Трудовая деятельность:
2000-2013 годы - сотрудник органов национальной безопасности (начальник Жалал-Абадского областного управления ГКНБ, замруководителя центрального аппарата ГКНБ, замдиректора АКС ГКНБ).
2013-2015 годы - начальник управления Государственной налоговой службы (управление по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
2015-2019 годы - начальник управления Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации (управление по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
2020 год - депутат Жогорку Кенеша от партии "Кыргызстан".
2021 год - заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности - директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ.
с 18.01.2024 - заместитель Омбудсмена КР (утвержден Парламентом КР)
Воинское звание – полковник.
Женат, отец 3 детей.