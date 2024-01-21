На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7 баллов

21:28 22.01.2024

В Кыргызстане произошло землетрясение



Согласно оповещениям Google и Android, в Бишкеке сила землетрясения была 6,2 балла. По некоторым данным, очаг находится в 300 километрах от Бишкека.



Жители Бишкека почувствовали сильные толчки, некоторые вышли на улицу.



Знмлетрясение почувствовали и жители Алматы. Сообщается, что в Казахстане сила подземных толчков была примерно 5-6 баллов.



