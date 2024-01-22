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Таджикистан и Узбекистан вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу
00:01 24.01.2024

Стали известны десять сборных, которые уже вышли в плей-офф Кубка Азии-2023 по футболу, сообщает Sports.kz.

Участие в плей-офф себе гарантировали Катар, Таджикистан, Австралия, Узбекистан, Сирия, Иран, ОАЭ, Палестина, Ирак и Саудовская Аравия.

Еще шесть команд определятся по итогам матчей заключительного тура группового этапа в группах D, E и F.

Напомним, Кубок Азии-2023 проходит в Катаре - в предыдущем розыгрыше именно сборная этой страны стала победителем турнира, сенсационно обыграв в финале команду Японии - 3:1. Для сборной Катара это была первая победа на Кубке Азии в истории.

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Сборная Таджикистана вышла в плей-офф Кубка Азии!!!

Матч третьего тура Кубка Азии между сборными Таджикистана и Ливана завершился нашей победой – 2:1.

На 45+5-й минуте Шервони Мабатшоев ушел от защитников и перекинул вратаря – 1:0! Казалось, все сделано верно. Но…пошла проверка ВАР, которая в итоге вынесла решение – офсайд и наш гол засчитан не был.

С началом второго тайма, на 48-й минуте, сборная Таджикистана пропустила – 0:1. Отличился Жради Б. А на 54-й минуте ливанец Аль-Зейн получил красную карточку – чистейшее удаление за нарушение на нашем игроке.

На 69-й минуте Алишер Джалилов расстрелял ворота Ливана, но… снова ВАР и отмена гола. Таджикистанец плечом оказался в офсайде.

А на 79-й минуте гол у сборной Таджикистана уже никто не забрал – Умарбоев со штрафного точно попал в ворота – 1:1.

Ну а на 90+1-й минуте Нуриддин Хамрокулов после навеса в штрафную выверенным ударом головой вывел сборную Таджикистана вперед - 2:1!

К матчу арбитром было добавлено 16 (!!) минут. Видимо, в пользу Ливана. Но это не помогло. Таджикистан одержал победу и вышел в плей-офф впервые в своей истории!!!



Футболисты Узбекистана сыграли вничью с Австралией и вышли в 1/8 финала Кубка Азии.

Сборная Узбекистана по футболу вырвала ничью в матче с Австралией в третьем матче группового этапа Кубка Азии. Встреча, прошедшая 23 января в Катаре, завершилась со счетом 1:1.

Счет был открыт в концовке первого тайма. На 45+1' минуте австралийцы заработали пенальти, который эксперты назвали спорным. Поскольку мяч коснулся руки полузащитника Одилжона Хамробекова, когда он падал, опираясь земли опорной рукой. Несмотря на это, судья решил проверить эпизод через VAR и назначить пенальти, который реализовал Мартин Бойл.

На 79-й минуте вышедшие на замену Джалолиддин Машарипов и Азиз Тургунбоев соорудили гол и сравняли счет. Машарипов навесил в штрафную, а Тургунбоев головой переправил мяч в ворота соперника. Он стал автором первого гола в ворота Австралии в пяти очных встречах.

Таким образом, подопечные главного тренера Сречко Катанеца прошли в 1/8 финала Кубка Азии, заняв второе место в группе "B" с 5 баллами. Национальная команда не потерпела поражение в групповом этапе, одержав победу над Индией и сыграв ничью с Сирией и Австралией.

Австралия заняла первое место в группе с 7 очками, а Сирия, победившая Индию в параллельном матче (1:0), - третье.

На стадионе были замечены генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев и бывший хоким Ташкента, предприниматель Джахонгир Артыкходжаев, который также занимает пост председателя футбольного клуба "Пахтакор".

Источник - ЦентрАзия
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