Таджикистан и Узбекистан вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу

00:01 24.01.2024

Стали известны десять сборных, которые уже вышли в плей-офф Кубка Азии-2023 по футболу, сообщает Sports.kz.



Участие в плей-офф себе гарантировали Катар, Таджикистан, Австралия, Узбекистан, Сирия, Иран, ОАЭ, Палестина, Ирак и Саудовская Аравия.



Еще шесть команд определятся по итогам матчей заключительного тура группового этапа в группах D, E и F.



Напомним, Кубок Азии-2023 проходит в Катаре - в предыдущем розыгрыше именно сборная этой страны стала победителем турнира, сенсационно обыграв в финале команду Японии - 3:1. Для сборной Катара это была первая победа на Кубке Азии в истории.



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Сборная Таджикистана вышла в плей-офф Кубка Азии!!!



Матч третьего тура Кубка Азии между сборными Таджикистана и Ливана завершился нашей победой – 2:1.



На 45+5-й минуте Шервони Мабатшоев ушел от защитников и перекинул вратаря – 1:0! Казалось, все сделано верно. Но…пошла проверка ВАР, которая в итоге вынесла решение – офсайд и наш гол засчитан не был.



С началом второго тайма, на 48-й минуте, сборная Таджикистана пропустила – 0:1. Отличился Жради Б. А на 54-й минуте ливанец Аль-Зейн получил красную карточку – чистейшее удаление за нарушение на нашем игроке.



На 69-й минуте Алишер Джалилов расстрелял ворота Ливана, но… снова ВАР и отмена гола. Таджикистанец плечом оказался в офсайде.



А на 79-й минуте гол у сборной Таджикистана уже никто не забрал – Умарбоев со штрафного точно попал в ворота – 1:1.



Ну а на 90+1-й минуте Нуриддин Хамрокулов после навеса в штрафную выверенным ударом головой вывел сборную Таджикистана вперед - 2:1!



К матчу арбитром было добавлено 16 (!!) минут. Видимо, в пользу Ливана. Но это не помогло. Таджикистан одержал победу и вышел в плей-офф впервые в своей истории!!!



