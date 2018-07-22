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Готов ли Таджикистан к разрушительному землетрясению? - Рашид Назаров
12:35 27.01.2024

Ночью 23 января в Алматы почувствовали землетрясение силой 5 баллов. По классификации 12-бальной сейсмической шкале Медведева-Карника, это сильное землетрясение, когда в доме посуда звенит, открываются дверцы шкафов, качаются люстры, и люди поневоле просыпаются. Было около 70 пострадавших, жертв и разрушений не было. Тем не менее, действия многих служб, ответственных за своевременное оповещение и оказание помощи, неоднократно и критически обсуждались в Казахстане. Было констатировано, что система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией.

На фоне этого у жителей Таджикистана, самой сейсмоопасной в Центрально-азиатском регионе стране, также возникают вопросы: а как у нас обстоит дело с оповещением и оказанием помощи, в случае необходимости? Вопрос далеко не праздный, так как именно на территории нашей страны произошли разрушительные землетрясения силой в 7 - 9 баллов, унесшие многие тысячи жизней: Каратагское (1907 г), Сарезское (1911 г), Гармское (1941 г)., Файзабадское (1943г), Хаитское (1949г), Исфара-Баткенское (1977г), Кайраккумское (1985 г.), Шароринское (1989 г), Рогунское (2002г), Кумсангирское (2005г), отголоски Афганского на Сарезе (2015 г).

Ожидания подобного разрушительного землетрясение сильны в среде ученых-сейсмологов и многих жителей страны. Лишь отдельные энтузиасты, в число которых, увы, входят частные застройщики, инициаторы и реализаторы возведения в столице зданий высотой в 20- 30 этажей.

Между тем, согласно действующей карте сейсмического районирования Таджикистана, 50% его территории расположено в 9-ти балльной сейсмической зоне, 38% - в 8-ми балльной и 12% - в 7 балльной. А большинство населения, около 80%, проживает в 8-9 балльных сейсмических зонах и только около 20% - в 7-ми балльной.

Так насколько готов Таджикистан к землетрясениям в информационной и организационной областях? Показательной можно назвать ситуацию в Душанбе после произошедшего 11 января, относительно слабого, в 3 балла, землетрясения. Уже через несколько минут в интернете началось его обсуждение, люди делились впечатлениями, спрашивали и спорили о его силе, ведь многих оно напугало. Кто-то пытался звонить в Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ, кто-то в МЧС РТ, а кто-то - в правительство.

Происходящее показало, что жители столицы, не говоря уже о жителях других регионов, не имеют точного представления, куда обращаться в таком случае за информацией, а тем паче - за помощью в случае разрушительных землетрясений.

Между тем, источником точной и оперативной информации являются не упоминающиеся выше организации, а Геофизическая служба Академии наук РТ, небольшая организация со штатом всего в 22 сотрудника. Но именно ее ученые совершили, казалось бы, невозможное - восстановили в 2000-х годах сеть сейсмического наблюдения, созданную в советские годы, и уничтоженную вандалами в годы гражданской войны. В настоящее время Геослужба АН РТ располагает 8 цифровыми широкополосными сейсмостанциями, расположенными по всей территории Таджикистана, и в ближайшие годы планирует установить еще 3.

Информация о происходящих землетрясениях оперативно сообщается по интернету в Академию наук и ряд других заинтересованных организаций. Не случайно первым обнародовало сведения о землетрясении НИАТ "Ховар" со ссылкой на президента АН РТ. А вот дозвониться в Геослужбу было практически невозможно, в результате чего появились обвинения в отсутствии специалистов Геослужбы на рабочем месте, пренебрежении ими своими обязанностями и пожелание о необходимости круглосуточного дежурства специалистов.

А между тем, причина невозможности дозвона в Геослужбу состоит в том, что уже 3 года назад, при строительстве нового здания Минздрава РТ, были порваны телефонные кабеля, и из четырех номеров остался лишь один, плохо действующий. Попытки сотрудников Геослужбы восстановить связь своими силами, оказались безрезультатными. Мизерное госфинансирование Геослужбы, составляющее всего $43,7 тыс/год., не позволяет приобрести корпоративные сотовые телефоны для 10 специалистов; также невозможно принять дополнительных сотрудников для ночных, выходных и праздничных дежурств и осуществить их обучение. Не говоря уже о том, что невозможно закупить жизненно важные лицензии программного обеспечения для обработки и анализа записей землетрясения.

К сожалению, это далеко не все проблемы Геослужбы. Небольшой земельный участок в центре Душанбе, где находятся две спутниковые антенны, приемопередатчики и сейсмометры, а также сопутствующее оборудование Геослужбы, давно является завидным местом для бизнесменов, желающих построить там очередной небоскреб. Да и саму Геослужбу желают заполучить под свое крыло несколько госорганизаций страны, надеясь этим увеличить свою значимость.

Важность работы Геослужбы и необходимость бережного отношения к высокочувствительному и дорогостоящему оборудованию, буквально подаренному Таджикистану зарубежными странами, для них просто не в счет.

Несмотря на все сложности работы, в январе 2024 г сотрудниками Геослужбы изданы очередные регулярные сборники: отчет о ходе выполнения проекта НИТ за 2023 год и Каталог ощутимых землетрясений Таджикистана с 2016 по 2020 годы.

Напомним, что в 2017г. был принят Закон РТ "О сейсмической безопасности", устанавливающий организационные, правовые, экономические и социальные основы обеспечения сейсмобезопасности; в 2019г. - новая редакция градостроительных норм и правил СНиП РТ 22-07-2018 "Сейсмостойкое строительство". Но о том, каково их практическое осуществление этих важных документов, готовности спасательных служб к землетрясению, похоже, мало кто знает.

Рашид Назаров

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706348100


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