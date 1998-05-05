Теннис. Белорусска Арина Сабаленка в одну калитку выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь финал Australian Open

13:02 27.01.2024

Белоруска, вся в красном (даже кроссы), буквально смела с корта отнюдь не субтильную китаянку. Как танк раздавила ее мощью подачи и "ответками" приема. Китаянка играла хорошо, ровно во всех компонентах тенниса, однако ничего не могла противопоставить Арине. Первая партия 6:3. Вторая - 6:2.



Сабаленка Арина Сергеевна, 5.05.1998 г.р. Минск. Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде, победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2023) и двух турниров в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021).



