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Что написано на эмблеме Корпуса Стражей Исламской революции , - П.ГустеринЧто написано на эмблеме "Корпуса Стражей Исламской революции", - П.Густерин
13:26 27.01.2024

П.В. Густерин
Что написано на эмблеме КСИР

Посередине по диагонали сверху вниз, т.е. справа налево, – начало айята 60 суры 8. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.
1) Перевод Д.Н. Богуславского: "60. Приготовьте, сколько сможете, силы ваши…"
2) Перевод Г.С. Саблукова: "62. Держите в готовности все, какие можете, военные силы…"
3) Перевод И.Ю. Крачковского: "62. (60). И приготовьте для них, сколько можете, силы…"

Справа над цифрами сверху вниз на фарси: "Корпус Стражей Исламской революции".

Внизу посередине – цифры: "1357".

Доп. инфа.
1) 1357 – год по Солнечной хиджре, соответствует 1979 году по Григорианскому календарю. Год свершения Исламской революции в Иране.
2) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.
3) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.
4) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.

Источник - ЦентрАзия
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