|Что написано на эмблеме "Корпуса Стражей Исламской революции", - П.Густерин
13:26 27.01.2024
П.В. Густерин
Что написано на эмблеме КСИР
Посередине по диагонали сверху вниз, т.е. справа налево, – начало айята 60 суры 8. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.
1) Перевод Д.Н. Богуславского: "60. Приготовьте, сколько сможете, силы ваши…"
2) Перевод Г.С. Саблукова: "62. Держите в готовности все, какие можете, военные силы…"
3) Перевод И.Ю. Крачковского: "62. (60). И приготовьте для них, сколько можете, силы…"
Справа над цифрами сверху вниз на фарси: "Корпус Стражей Исламской революции".
Внизу посередине – цифры: "1357".
Доп. инфа.
1) 1357 – год по Солнечной хиджре, соответствует 1979 году по Григорианскому календарю. Год свершения Исламской революции в Иране.
2) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.
3) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.
4) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.