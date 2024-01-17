Что написано на эмблеме "Корпуса Стражей Исламской революции", - П.Густерин

13:26 27.01.2024

П.В. Густерин

Что написано на эмблеме КСИР



Посередине по диагонали сверху вниз, т.е. справа налево, – начало айята 60 суры 8. Привожу три наиболее авторитетные варианта перевода.

1) Перевод Д.Н. Богуславского: "60. Приготовьте, сколько сможете, силы ваши…"

2) Перевод Г.С. Саблукова: "62. Держите в готовности все, какие можете, военные силы…"

3) Перевод И.Ю. Крачковского: "62. (60). И приготовьте для них, сколько можете, силы…"



Справа над цифрами сверху вниз на фарси: "Корпус Стражей Исламской революции".



Внизу посередине – цифры: "1357".



Доп. инфа.

1) 1357 – год по Солнечной хиджре, соответствует 1979 году по Григорианскому календарю. Год свершения Исламской революции в Иране.

2) Дмитрий Николаевич Богуславский – генерал-лейтенант Русской императорской армии, друг имама Шамиля.

3) Гордий Семенович Саблуков – преподаватель Казанской духовной академии.

4) Игнатий Юлианович Крачковский – академик, автор первого научного перевода Корана на русский язык.