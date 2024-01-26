Россиянин Д.Медведев обидно продул финал теннисного Australian Open

16:07 28.01.2024

Мельбурн. Почти все западные аналитики-прогнозисты и крупнейшие букмекерские компании поставили 3 к 1 на легкую победу молодого итальянца Янника Синнера. Накануне Синнер выбил с турнира казавшегося непобедимым Джоковича и показывал реально могучий теннис.



Однако, Медведев дал ему достойный бой. Первые две партии выиграл спокойно, уверенно и мастеровито - дважды 6:3. Затем начал заметно уставать и в равной борьбе уступал концовки третьей и четвертой 4:6. На пятую партию сил не осталось совсем - 3:6. Итальянец празднует победу.