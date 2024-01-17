Что написано на флаге Хезболла, - П.Густерин

23:15 28.01.2024

П.В. Густерин



Что написано на флаге Хезболла



Вверху: "Воистину, Партия Аллаха – это победители".



Внизу: "Исламское сопротивление в Ливане".