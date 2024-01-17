|23:15 Что написано на флаге Хезболла, - П.Густерин
20:55 Неизвестный дрон поразил американских вояк в Иордании: 3 "груз 200" и 25 - "груз 300"
20:28 Как экономический кризис в ФРГ перерастает в политический, - Олег Никифоров
18:46 Смертельный клубок в Латинской Америке. Преступность как дитя неолиберализма, - С.Кожемякин
18:45 Трамп предрек крах США из-за кризиса на границе
18:42 Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по "Силе Сибири - 2"
16:56 Британские СМИ обвиняют российский дрон в попытке сорвать коронацию Карла III
16:07 Россиянин Д.Медведев обидно продул финал теннисного Australian Open
16:03 РосВВС наконец начали бомбить Кременчугский НПЗ, с которого заправляется бандер-армия и кормится "Татнефть"
15:59 Мингнидкульт. Поливающий грязью Россию кинорежиссер Локшин получил огромные деньги из рос-бюджета
15:18 Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко
11:32 В Таджикистане не работают 550 промышленных предприятий
10:41 Рахмон сменил главу АКН и руководителей районов ГБАО
10:39 Ракетный скандал взорвал НОАК и китайское общество. Когда коррупция становится формой измены, - Владимир Овчинский
10:37 У последней черты. Почему до сих пор не началась ядерная война, - Николай Сорокин
10:30 Мятеж в Техасе. Республиканцы готовы защитить сограждан от террориста Байдена, - СП
01:40 Борьба за ресурсы на Ближнем Востоке: сирийские фосфаты – под прицелом США и Турции
00:56 Кто и почему разжигает антикитайские настроения в Грузии? - Шорена Папашвили
00:50 Разъединенные Штаты Америки. Линии раскола по миграционному вопросу
00:43 В России появится цифровой профиль мигранта
00:28 На границе дозволенного: что на самом деле происходит в Техасе
00:25 Прорыв-2024: китайские дроны осваивают древнее боевое искусство
00:23 Албанец, бывший боевик и дезертир возглавил правительство Северной Македонии
00:19 Скандал с Канделаки задал неудобный вопрос Казахстану, - МК
00:18 Одни воюют, другие - торгуют. "Газпром" ищет новые варианты транзита через Украину. Подтягивая "братушек" из Словакии
00:04 Си Цзиньпин "ухватился за главное звено", - Юрий Тавровский
|Что написано на флаге Хезболла, - П.Густерин
23:15 28.01.2024
П.В. Густерин
Что написано на флаге Хезболла
Вверху: "Воистину, Партия Аллаха – это победители".
Внизу: "Исламское сопротивление в Ливане".