 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 28.01.2024
23:15  Что написано на флаге Хезболла, - П.Густерин
20:55  Неизвестный дрон поразил американских вояк в Иордании: 3 "груз 200" и 25 - "груз 300"
20:28  Как экономический кризис в ФРГ перерастает в политический, - Олег Никифоров
18:46  Смертельный клубок в Латинской Америке. Преступность как дитя неолиберализма, - С.Кожемякин
18:45  Трамп предрек крах США из-за кризиса на границе
18:42  Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по "Силе Сибири - 2"
16:56  Британские СМИ обвиняют российский дрон в попытке сорвать коронацию Карла III

16:07  Россиянин Д.Медведев обидно продул финал теннисного Australian Open
16:03  РосВВС наконец начали бомбить Кременчугский НПЗ, с которого заправляется бандер-армия и кормится "Татнефть"
15:59  Мингнидкульт. Поливающий грязью Россию кинорежиссер Локшин получил огромные деньги из рос-бюджета
15:18  Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко
11:32  В Таджикистане не работают 550 промышленных предприятий
10:41  Рахмон сменил главу АКН и руководителей районов ГБАО
10:39  Ракетный скандал взорвал НОАК и китайское общество. Когда коррупция становится формой измены, - Владимир Овчинский
10:37  У последней черты. Почему до сих пор не началась ядерная война, - Николай Сорокин
10:30  Мятеж в Техасе. Республиканцы готовы защитить сограждан от террориста Байдена, - СП
01:40  Борьба за ресурсы на Ближнем Востоке: сирийские фосфаты – под прицелом США и Турции
00:56  Кто и почему разжигает антикитайские настроения в Грузии? - Шорена Папашвили
00:50  Разъединенные Штаты Америки. Линии раскола по миграционному вопросу
00:43  В России появится цифровой профиль мигранта
00:28  На границе дозволенного: что на самом деле происходит в Техасе
00:25  Прорыв-2024: китайские дроны осваивают древнее боевое искусство
00:23  Албанец, бывший боевик и дезертир возглавил правительство Северной Македонии
00:19  Скандал с Канделаки задал неудобный вопрос Казахстану, - МК
00:18  Одни воюют, другие - торгуют. "Газпром" ищет новые варианты транзита через Украину. Подтягивая "братушек" из Словакии
00:04  Си Цзиньпин "ухватился за главное звено", - Юрий Тавровский
Суббота, 27.01.2024
18:54  Бывший спортсмен, открытый гей и украинофил: Финляндия собралась выбирать президента
18:51  "Нельзя лечить русский шовинизм узбекским национализмом". Полемика блогеров
18:47  "Путин смеется, мы - плачем". Запад прозевал собственное поражение, - Алессандро Орсини
16:30  История могла пойти другим путем. Почему Клинтон не принял Ельцина в НАТО, - Г.Бовт
16:25  Техас отказался подчиняться Вашингтону. Как будет развиваться кризис в США, - О.Кузнецова
16:22  Последний жандарм: после ухода Байдена перемены в мире станут необратимыми, - М.Магид
16:19  Что знали об узбеках в 1902 году
16:16  Киргизия. Глава ГКНБ Ташиев обещает конфисковать все имущество Раима-миллиона
16:12  Для Вашингтона Украина - второй Афганистан. Где будет третий?
16:09  Российские военные в зоне СВО уничтожили главаря "Белых демонов" ВСУ
13:26  Что написано на эмблеме "Корпуса Стражей Исламской революции", - П.Густерин
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12:35  Готов ли Таджикистан к разрушительному землетрясению? - Рашид Назаров
12:15  Модель с казахскими корнями (Диану Коркунову) жестко хейтят за съемки в стиле "ню"
10:35  Красиво горит. Хуситы подбили "британский" танкер "Marlin Luanda" с российской нефтью
10:23  Шантаж удался: США одобрили продажу Турции самолетов F-16
10:20  Сделали "слоника". В США начали казнить осужденных через удушение азотом
10:16  Техас избавился от 100 тысяч мигрантов. Распихав их по соседним штатам
09:37  Пепе Эскобар: Россия победит западных демонов и освободит Европу
00:44  Казахстан в прицеле кибератак, - Шавкат Сабиров
00:43  "Они гости, а не беженцы". Реакция властей на "палестинских" беженцев в Таджикистане
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Пятница, 26.01.2024
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Что написано на флаге Хезболла, - П.ГустеринЧто написано на флаге Хезболла, - П.Густерин
23:15 28.01.2024

П.В. Густерин

Что написано на флаге Хезболла

Вверху: "Воистину, Партия Аллаха – это победители".

Внизу: "Исламское сопротивление в Ливане".

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706472900


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