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|Матлубахон Сатториен - новая министресса культуры Таджикистана
11:04 29.01.2024
Обнародован указ Президента Э.Рахмона, согласно которому
Зульфия Давлатзода уволена с поста Министра культуры страны в связи "с переходом на другую работу". В какое именно ведомство перешла Давлатзода - не уточняется.
Ее кресло заняла Матлубахон Сатториен, заместитель премьер-министра Таджикистана
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САТТОРИЕН Матлубахон
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[19.09.1972 - ..]
Род. в Ходжентском районе. Таджичка.
Окончила Худжандский государственный педагогический университет имени С. М. Кирова по специальности "таджикский язык и литература". В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по филологии по теме "Особенности персидско-таджикской лексикографии второй половины XIX и начала XX веков: (На материале "Фарханги Низом")". Доцент
В 2008-2011 гг. была председателем Комитета по делам женщин и семьи Согдийской области, в 2011-2014 гг. - председателем города Истиклол (до 2012 года - Табошар). 2 декабря 2014 года назначена председателем города Гулистон (до 2015 года - Кайраккум).
С 2.12.2014 - и.о. председателя города Кайраккум
В 15.12.2018 - 3.11.2020 - председатель Исполкома Народно-демократической партии Таджикистана в Согдийской области
с 3.11.2020 - вице-премьер-министр РТ
с 29.01.2024 - Министр культуры РТ
Член Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ). Член Национального совета Высшего собрания Таджикистана (4-го созыва), депутат Палаты представителей Согдийской области и города Гулистон.
Замужем. Двое детей.