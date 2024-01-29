Белошвейка Дилрабо Мансури - новая вице-премьерша Таджикистана

07:44 30.01.2024

Президент Э.Рахмон подписал указ о назначении Дилрабо Мансури вице-премьером страны.



МАНСУРИ Дилрабо Сайдулло

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[29.01.1974 - ..]

родилась в городе Ленинабад (ныне - Худжанд).



в 1996 году окончила Худжандский филиал Таджикского технического университета им.академика М.С.Осимӣ по специальности инженер-технолог. Владеет русским и английским языками.



Трудовую деятельность начала в 1997 году со старшего лаборанта кафедры "Технология тканей, трикотажа и швейных изделий". Работала на разных руководящих должностях Худжандского филиала Таджикского технического университета им.академика М.С.Осимӣ.



С 2010 по 2014 года работала проректором по науке и инновациям Худжандского политехнического института Таджикского технического университета им.академика М.С.Осимӣ.



С октября 2014 г. - директоа Худжандского политехнического института Таджикского технического университета им. академика М.С.Осимӣ.



С 1 марта 2020 года избрана депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6 созыва, депутат от единого общереспубликанского округа



с 29.01.2024 - вице-премьер-министр РТ



член Народной Демократической Партии Таджикистана



Замужем, имеет двоих детей.