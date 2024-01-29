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Белошвейка Дилрабо Мансури - новая вице-премьерша Таджикистана
07:44 30.01.2024

Президент Э.Рахмон подписал указ о назначении Дилрабо Мансури вице-премьером страны.

МАНСУРИ Дилрабо Сайдулло
/ /
[29.01.1974 - ..]
родилась в городе Ленинабад (ныне - Худжанд).

в 1996 году окончила Худжандский филиал Таджикского технического университета им.академика М.С.Осимӣ по специальности инженер-технолог. Владеет русским и английским языками.

Трудовую деятельность начала в 1997 году со старшего лаборанта кафедры "Технология тканей, трикотажа и швейных изделий". Работала на разных руководящих должностях Худжандского филиала Таджикского технического университета им.академика М.С.Осимӣ.

С 2010 по 2014 года работала проректором по науке и инновациям Худжандского политехнического института Таджикского технического университета им.академика М.С.Осимӣ.

С октября 2014 г. - директоа Худжандского политехнического института Таджикского технического университета им. академика М.С.Осимӣ.

С 1 марта 2020 года избрана депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6 созыва, депутат от единого общереспубликанского округа

с 29.01.2024 - вице-премьер-министр РТ

член Народной Демократической Партии Таджикистана

Замужем, имеет двоих детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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