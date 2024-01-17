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|Парадокс языковой ситуации в Пакистане, - П.Густерин
23:27 30.01.2024
П.В. Густерин
Парадокс языковой ситуации в Пакистане
В Пакистане один из двух государственных языков - урду (хиндустани). А суть парадокса в том, что на этом языке в повседневной жизни разговаривают всего лишь 7 (семь) % населения страны. Это жители г. Карачи (административный центр провинции Синд) и его окрестностей.
Английский язык - второй государственный, и это язык межнационального общения.
Самый распространенный местный язык - пенджаби, который считают родным ок. 38 % населения страны, - котируется в статусе провинциального языка в провинции Пенджаб (административный центр - г. Лахор).