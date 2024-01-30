Маршруты наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию, - Юсуф Мунавваров

16:29 31.01.2024

"Границы в Центральную Азию открыты". Ранее материал с таким заголовком появился на телеграмм-канале политолога Андрея Серенко, где автор, неоднократно ссылаясь на имеющихся у него источников, в том числе, внутри Талибана, сетует на активизацию афганского наркотрафика, чему, по его мнению, способствует подкупленные талибами служащие погранведомств Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.



Сразу видно - "автор в теме!". Его источники утверждают о наличии "оборотней в погонах" среди пограничников Центральной Азии. Однако, ни одной фамилии, либо факта, не затронуто! Если такой информированный и не равнодушный, почему бы не раскрыть подробности, или этот журналистский очерк направлен на пустое очернение служителей границы?



Думаю, все же нет. Так как само то, что затронута актуальная проблема, а автор, не побоялся обвинять Талибан в организации наркобизнеса, говорит о многом. Контрабанда наркотиков, несомненно, имеет место, а Центральной Азия, из-за географической близости к Афганистану, действительно является одним из основных ее маршрутов.



Однако, те самые региональные политики, вряд ли безразличны к данному вопросу, так как не на словах, а на деле, занимаются укреплением Государственных границ, вкладывая огромные финансы для приобретения заграждений и специальной техники, а также повышения навыков военных, что снижает риски свободного проникновения наркотиков и террористов из Афганистана.



Не могу похвастаться наличием источников информации среди талибов, наркобаронов, террористов или тех же пограничников. Однако, как и многие, имею доступ к интернету, изучая который вижу, что общая протяженность границ стран Центральной Азии с Афганистаном составляет порядка 2.292 километров, при этом самая протяженная у Таджикистана – 1.344, затем Туркменистан - 804 и Узбекистан - 144.



Как видно из публикаций, наибольшая активность афганского наркотрафика в Центральную Азию проходит через Таджикистан, что, конечно, связано с протяженной границей. Не могу исключать, что среди пограничников имеются коррупционеры, однако множественные факты боевых столкновений военнослужащих Погранвойск ГКНБ Таджикистана с контрабандистами и террористами из Афганистана, на лицо.



К примеру, в этом году, 28 апреля, при защите рубежей родины, погиб один таджикский пограничник, однако его сослуживцам удалось задержать контрабандистов (граждане Таджикистана), 45 кг. героина и оружие. Еще, 5 сентября, спецслужбами Таджикистана, в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской области ликвидированы три террориста, прибывшие из Афганистана, для совершения терактов.



Обращение к автору статьи "Границы в Центральную Азию открыты" - любезный господин, пользуясь Вашими связями и способностями, навыками публикаций, может пришло время озвучить имена Коррумпированных пограничников Центральной Азии (если они есть?), что непременно заинтересует спецслужбы этих стран и будет им способствовать в предотвращении становления региона как ничейной территории, на которой действуют законы преступников и террористов.



Юсуф Мунавваров