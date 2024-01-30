Волк в овечьей шкуре: кто на самом деле Акылбек Муратов? - Э.Акбаров

17:29 31.01.2024

Акылбек Муратов, активист каракалпакской общины Алматы, будучи сам из Навоийской области, позиционирует себя в социальных сетях как защитника интересов каракалпаков. Да, он поднимает много проблемных вопросов, но является ли он тем, за кого себя выдает? Надо разобраться.



Акылбек переехал в Казахстан в начале 2010-х, а с 2013-2014 годов вместе с каракалпакской диаспорой Алматы, проводил празднования Навруза и дней госсимволов Каракалпакстана, и активно пиарил это социальных сетях. Муратов прожил в Казахстане более 10 лет, но по неизвестным причинам не получил гражданство этой страны и под предлогом решения проблем, возникающих среди представителей каракалпакской диаспоры, установил тесные отношения с сотрудниками узбекского консульства в Алматы. Самое интересное, что Акылбек Муратов открыто рассказывает о своих отношениях с консульством в своих социальных сетях.



Теперь возникает закономерный вопрос, чьи интересы защищает Акылбек Муратов – представителей каракалпакской диаспоры или правительства Узбекистана? Почему возникает этот вопрос? После беспорядков в Каракалпакстане в июле 2022 года и даже до этого были возбуждены уголовные дела против представителей каракалпакской диаспоры, проживающих в Казахстане и других зарубежных странах, за пропаганду сепаратистских идей.



Например, уголовные дела, возбужденные правоохранительными органами Узбекистана в отношении активистов каракалпакской диаспоры Торемуратова Кошкарбая, Джаксимбетова Джангелди, Юлдашевой Тлеубике, Худайбергеновой Раисы, Мирманбетовой Зиуар, которые вместе с Акылбеком Муратовым требовали изменения частей Конституции республики Узбекистана, связанных с Каракалпакстаном, оставить без изменений, что привело к их задержанию на год.



Также на руководителя каракалпакского этнокультурного центра "Аллаяр Жолы" в Актау Мангистауской области Казахстана, гражданина Казахстана Ниетбая Уразбаева было возбуждено уголовное дело правоохранительными органами Узбекистана и вынесен заочный приговор к 12 годам лишения свободы. Он также лишился казахстанского гражданства. В результате такого давления Ниетбай Уразбаев скончался от сердечного приступа 9 января этого года.



Самое интересное, что Акылбек Муратов активно освещает давление на вышеуказанных каракалпакских активистов через социальные сети, выдавая себя за их защитника, а также дает интервью различным зарубежным неправительственным некоммерческим организациям и международным журналистам.



Желающие узнать мнение некоторых активистов каракалпакской диаспоры за рубежом об Акылбеке Муратове могут посмотреть несколько онлайн-видеоконференций, проведенных лидером движения "Алга Каракалпакстан" Аманом Сагидуллаевым с Акылбеком Муратовым на YouTube.



Стоит отметить, что Акылбек Муратов открыто пропагандирует сепаратистские идеи через социальные сети и обвиняет правительство Узбекистана в том, что оно является основной причиной протестов в Каракалпакстане, и поддерживает деятельность каракалпакских сепаратистов в Казахстане и других странах.



Однако почему правоохранительные органы Узбекистана, пристально следящие за деятельностью других каракалпакских сепаратистов и возбудившие против них уголовные дела, до сих пор не предпринимают никаких действий в отношении Акылбека Муратова?



Чтобы замаскировать эту ситуацию, Акылбек Муратов высказал якобы несколько голословных заявлений относительно того, что на него и его родных оказывают давление правоохранительные органы Навоийской области и консульство в Алматы. Естественно, что и после этой статьи Муратов изольется лживой желчью, чтобы оправдаться, и мы с нетерпением ждем его выступлений. Подводя итог всему вышеизложенному, считаю, что каракалпакским активистам стоит серьезно задуматься о том, кто такой Акылбек Муратов на самом деле и чьи интересы он защищает.



Э.Акбаров