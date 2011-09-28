Российская Империя и Российская Федерация не являются русскими государствами, – академик Р.Абдуллаев

14:21 01.02.2024 Российская Империя и Российская Федерация не являются русскими государствами, – академик Р.Абдуллаев



Предисловие. Данная статья написана в качестве ответа на несостоятельные и глупые высказывания кандидата исторических наук из России Михаила Смолина об узбеках. Однако я ее начну с аналогичных высказываний доктора исторических наук, академика Рахима Масова, работавшего директором Института истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана 1998-2015 гг., который в своей статье, опубликованной на сайте ЦентрАзия 10 февраля 2010 года под названием: "О термине "узбек" ("озбак") встречается множество противоречивых суждений. К вопросу образования Узбекской ССР" [1], утверждал, что якобы: "… нынешние узбеки, как народ и как государственное образование, появились только благодаря советской власти. Исторически и этнически − по сравнению с другими тюрко-монгольскими родами и племенами − узбеки никогда прежде не существовали. Получив свое наименование от имени чингизида Озбакхана − предводителя Золотой Орды, они стали называть себя "озбаковцами", то есть поданными хана Озбака. Позже они получили известность как "озбаки", или в русском правописании – "узбеки". Его в этих вопросах поддерживала целая группа других таджикских историков, публикующих в СМИ свои статьи по теме о происхождении узбеков и их государств.



Более того академик Рахим Масов остро критиковал "научные" идеи об этногенезе и этнической истории узбеков, изложенные в статьях академика АН РУз Ахмадали Аскарова, работавшего директором Института истории АН РУз 1970-1987 гг. А его ответы академику Рахиму Масову были не очень убедительными. Поэтому я начал глубоко изучать историю происхождения не только узбеков и их государств, но и таджиков и их государств. Причем я начал такое глубокое изучение истории с теории академика А.Аскарова, которая изложена в его книге "Об этногенезе и этнической истории узбекского народа", написанной на узбекском языке и в последствии переведенной на русский язык [2].



Таким образом, глубоко изучая историю происхождения узбеков и таджиков, а также их государств, я посвятил этим вопросам свои статьи, приведенные в списке литературы под номерами, указанными в этом тексте статьи в квадратных скобках, как [3-14]. И, написанных на русском языке, в качестве ответов на соответствующие статьяи академика Рахима Масова и других таджикских историков. Опубликовав эти свои статьи я сумел поставит таджикских историков во главе с академиком Рахимом Масовым на свое место. Ибо я им доказал тот неопровержимый факт что не узбеки, как народ и их государственные образования, появились только лишь благодаря советской власти и они никогда прежде не существовали. А таджики до создания в составе Узбекской ССР Таджикской АССР в 1924 году, никогда прежде не существовали. И история вообще не знает ни одного независимого таджикского государства до 1991 года.



В процессе изучения происхождения узбеков, их государств и цивилизации, я установил ошибочность многих позиций теории об этногенезе и этнической истори узбекского народа, изложенные в книге академика А.Аскарова [2]. Поэтому в своей статье "Узбеки – их происхождение, государства и цивилизация" [14], я остро критиковал не только его идеи, изложенные в статье [18], написанной им в соавторстве с О.Инамовым, но и историческую теорию, изложенную в его книге [2].



На основе этих и других своих статей [3-16], я создал новую теорию о происхождении узбеков, их государств и цивилизации. И эти мои статьи были опубликованы многими популярными интирнет изданиями стран-членов СНГ, в том числе России и, даже Таджикистана. К числу таких популярных интернет изданий относиться и сайт ЦентрАзия, имеющий миллионы своих читателей по всему миру.



При этом с особой гордостью я хочу отметить, что моя статья "Узбекистан должен вступить в НАТО и предъявить территориальные и иные претензии к некоторым странам СНГ" [10] была опубликована и о ней писали большие статьи, разные заметки и делали ссылки на нее тысячи интернет изданий стран-членов СНГ и других стран, в том числе США и Турция. Поэтому ее читали миллионы пользователей Интернета по всему миру, а многие тысячи из них оставляли свои комментарии к ним.



А некоторые официальные и неофициальные печатные органы стран-членов СНГ писали свои ответы, адресованные лично мне по поводу этой моей статьи [10], привлекая к их составлению солидных ученых-историков и других специалистов, в том числе и такой из них как, например: "Печатный орган Правительства Республики Таджикистан". А академик Рахим Масов не находя оснований для опровержения моей новой теории о происхождении узбеков, их государств и цивилизации, изложенной в вышеуказанных моих статьях [3-14], излагая свои неубедительные ответы на мои статьи "Национальная идея для народа Таджикистана" и "Узбекистан должен вступить в НАТО и предъявить территориальные и иные претензии к некоторым странам СНГ" [9-10], в своей статье "Баланс недругов и друзей. Очередь в подданные (ответ академику Р.Абдуллаеву)" [19], опубликованной на сайте ЦентрАзия 13 июля 2013 года, обращался в МИД Таджикистана и Правительству Узбекистана с просьбой привлечь меня к уголовной ответственности по статьям 150 и 156 Уголовного кодекса Республики Узбекистан за эти мои статьи, назвав их моими "произведениями".



Хотя сейчас в статье "Узбекские племена" Википедии [20] и приводятся 4 списка, отражающих в себе 92 тюркских родов и племен, составляющих узбеков, я в своей статье "Узбеки – дворяне тюркских народов, а сарты – предприниматели Центральной Азии", опубликованной еще с 18 октября 2011 года многими популярными интернет изданиями, в том числе и на сайте ЦентрАзия [5], объявлял следующий список 92-х тюркских родов и племен, составленный мною на основе изучения многих исторических источников по этому вопросу:



агар, алчин, аргун, арлат, баган, барлас, бахрин, бостон, будай, буйазут, буйтай, буйурак, буркут, бусе, гариб, ГИРЕЙ, джалаир, джалджут, джуйут, джуладжи, джурат, джусуладжи, джыйыт, дуджир, дурмен, йадж.к.р., КАЛМЫК, калывай, канглы, кара, карлук, кары, каттаган, кенегес, кераит, килечи, кипчак, КИЯТ, кохат, кунграт, кур, курлаут, кучи, кыргыз, кырк, кышлык, кыят, мангыт, масид, махди, меркит , минг, митан, найман, никуз, оглан, оглен, ойрат, онг, онгачит, онгут, олхонут, пуладчи, рамадан, сарай, сахтиян, сулдуз, сымырчик, табын, там, тама, тангут, таргыл, татар, тувадак, туркмен, тушлуб, уз, уйгур, уймаут, уйшун, урмак, утарчи, хафиз, хытай, чакмак, чилкас, чимбай, ширин, шубурган, шуран, юз, ябу.



А в другой своей статье под названием "Узбеки – их происхождение, государства и цивилизация", опубликованной в числе других интернет изданий и на сайте ЦентрАзия [13], я доказывал, что к числу узбеков относятся не только Иван Грозный, являющийся ближайшим потомком беклярбека Узбекистана XIV века Мамая, из тюркского рода КИЯТ, входящего в состав 92-х тюркских родов и сам Великий Петр I, у которого мать Наталия Кирилловна Нарышкина была главой дворянского рода Наришкиных, родоначальником которых был Мордка Кубрат из рода ГИРЕЙ, также входящего в состав 92-х тюркский родов, составляющих узбеков, но и Владимир Ильич Ленин. Поскольку, если изучит биографию В. И. Ленина, то можно узнать, что он был узбеком по отцовской линии [5. 13]. Ибо, как писала в своей книге "Семья Ульяновых: Очерки. Статьи. Воспоминания", официальный биограф Ленина, лауреат Ленинской премии, Герой социалистического труда М.С.Шагинян [21], бабушка Ленина со стороны отца "вышла из уважаемого калмыцкого рода", что нашло свое подтверждение и в архивных материалах. Значит предки Ленина по отсовкой линии были из рода КАЛМЫКи, входящих в состав 92-х тюркских родов и племен [5, 13, 16-17].



1.Тепер, с позиции моей теории о происхождении узбеков, их государств и цивилизации, если мы с целью ознакомления выступлениями по этим вопросам какого-то, никому в Узбекистане не известного и очень некомпетентного кандидата исторических наук Михаила Смолина, своими глупыми высказываниями о происхожении узбеках возмутившего наших людей, посмотрим видеозапис телепередаи под названием "Место встречи" на телеканале НТВ России от 22 января 2024 года [22], то узнаем, что первая дискуссионная тема этой телепередачи была посвящена 100-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина. И когда ведущий этой передачи Андрей Норкин на 42 секунде 11-ой минуты передачи дал слово Михаилу Смолину. Он выступив до 13-ой секунды 14-ой минуты этой телепередачи и, приведя искаженные цитаты из книги В.И.Ленина "Государство и революция", сказал, что якобы он в этой своей книге писал следующую белеберду: "При социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял". Однако Ленин в пункте 3 под названием "ПОЛЕМИКА КАУТСКОГО С ПАННЕКУКОМ" главы VI "ОПОШЛЕНИЕ МАРКСИЗМА ОППОРТУНИСТАМИ" своей книги "Государство и революция", писал вот что:



"На деле тред-юнионы развивались не "в полной свободе", а в полном капиталистическом рабстве, при котором, разумеется, "не обойтись" без ряда уступок царящему злу, насилию, неправде, исключению бедноты из дел "высшего" управления. При социализме многое из "примитивной" демократии неизбежно оживет, ибо впервые в истории цивилизованных обществ масса населения поднимется до самостоятельного участия не только в голосованиях и выборах, но и в повседневном управлении. При социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял" (выделено мною – Р.А,)



Смолин дальше отвечая на вопрос Норкина: "Ваши вопросы заключаются вот в этом?", сказал, что якобы Ленин: "не понимал в какой стране он родился. Ему было все чуждо в этой стране (в Россия – Р.А.). Он действительно хотел его уничтожить. И действительно в этом смысле он очень сильно преуспел". После этого Михаил Смолин выдвинув тезис о том, что: "Ленин самый большой преступник в русской истории". Потом, отвечая на вопросы ведущего, начиная с 51-ой секунде 43-ой минуты телепередачи, чтобы доказать этот свой тезис и другие отрицательные моменты в национальной политике Ленина и Сталина, он озвучил следующие свои очень глупые и несостоятельные высказывания, очень похожие, вышеприведенным высказываниям академика Рахима Масова, изложенных в его статье [1]:



"Смотрите, как появился Казахстан. Сначала он назывался Казакская республика в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. Потом внутри Казахской ССР создали Киргизскую АССР. Потом взяли и отделили ее от РСФСР. То есть там настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций. Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. Кто такие азербайджанцы – нет такой национальности" (выделено – Р.А.).



Поэтому, в отличие от других узбекских комментаторов этих высказываний кандидата исторических наук Михаила Смолина, я, чтобы доказать абсолютную некомпетентность этого "ученого-историка" из России в вопросах происхождения узбеков и казахов, а также их государств, являющихся такими независимыми Центрально Азиатскими государствами, как Узбекистан и Казахстан, сначала, обратился к его биографии, опубликованной в Википедии. Откуда я узнал о том, что он в 2004 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история и по теме "Государственно-правовые идеи Л. А. Тихомирова". При этом официальным (а я бы сказал даже, основным) оппонентом Михаила Смолина был не доктор исторических, а юридических наук А. М. Величко. А вторым оппонентом была кандидат исторических наук, доцент Л. К. Рябова. Но здесь я хочу обратить внимание читателей на такой факт, что в статье Википедии, посвященной основному оппоненту Михаила Смолина, доктора юридических наук А. М. Величко, обвиняют в серьезном плагиате при написании своей докторской диссертации.



2. Теперь, чтобы показать и доказать абсолютную некомпетентность кандидата исторических наук Михаила Смолина в вопросах истории Казахстана, казахов и узбеков до 1917 года, то есть до Октябрьского государственного переворота большевиков в Российской Республике, названной ими не иначе как Великой Октябрьской Социалистической Революцией, проанализируем высказывания этого "историка", произнесенные им в вышеуказанной телепередаче под названием "Место встречи" телеканала НТВ 22 января 2024 года. Так он, чтобы доказать свой тезис о том, что "Ленин самый большой преступник в русской истории", по поводу его валюнтаристского решения о создании Казахстана утверждал следующее:



"Смотрите, как появился Республика Казахстан. Сначала он назывался Казакская Республика в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. Потом внутри Казахской ССР создали Киргизскую АССР. Потом взяли и отделили ее от РСФСР".



В этом своем высказывании Смолин показал тот факт, что он даже историю названия и возникновения казакской и киргизской автономных республик в составе РСФСР знает очень плохо. Поскольку он показал, что не знает, когда на месте нынешней Республики Казахстан была создана Киргизская АССР в составе РСФСР и, когда она стала Казакской АССР в составе РСФСР. Поэтому ниже, в очень краткой форме, на основе данных, приведенных в известных энциклопедиях, в том числе и в Википедии, я приведу исторические даты возникновения этих автономных республик и Казахстана. И так:

– 26 августа 2020 г. была создана Киргизская АССР в составе РСФСР со столицей в г. Оренбург;

– 15 июня 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР в составе РСФСР со столицей в городе Кызыл-Орда;

– 5 февраля 1936 г. Казакская АССР была переименована в Казахскую АССР в составе РСФСР;

– 5 декабря 1936 года Казахская АССР была преобразована в Казахскую ССР в составе СССР;

– 25 октября 1991 года был провозглашен суверенитет Казахской ССР в составе СССР;

– 16 декабря 1991 года была провозглашена государственная независимость Республики Казахстан.



Теперь, учитывая тот факт, что Смолин утверждал не только о том, что, "вообще никаких казахов не было", но и о том, что будто бы "там настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций. Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков", я на основании проведенных мною научных изысканий, результаты которых были опубликованы на страницах популярных интернет изданий стран-членов СНГ [3-15], хочу кратко изложить историю происхождения узбеков, их государств и цивилизации, охватывая внутри этого изложения и вопросы происхождения казахов.



В Узбекистане XIV века, которым правил Узбек-хан, военную знать или аристократию и простых воинов называли в честь их правителя – узбеками, вплоть до частичного уничтожения этого узбекского государства, ханом которого был Тохтамыш, со стороны великого Амира Тимура в 1395 году.



Однако в 1428 году 24 тюркских родов и племен, воины которых служили Узбекистану XIV века, поэтому, считали себя узбеками, на собрании, проведенном в Чанги-Туре создали новое ханство и избрали своим правителем принца Абулхайира из династии Шибана. Если Мирзо Мухаммад Хайдар доглат в своей книге "Тарихи-и-Рашиди" государство, которым правил в течении 40 лет (1428-1468 гг.) Абулхайир-хан, назвал не Узбекским ханством, а Узбекистаном, то я, учитывая, что было еще и Великое государство, которого я назвал Узбекистаном XIV века, в своих статьях, посвященных происхождению узбеков, их государств и цивилизации, государство, которым правил Абулхайир-хан назвал Узбекистаном XV века.



Значит Узбекистан XV века, созданный еще в 1428 году и которым правил Абулхайир-хан, был первым национальным государством узбеков, подданные которого называли себя узбеками, а каждый из них в отдельности – узбеком. При этом хочу особо подчеркнуть, что тогда самих русских и никакого русского государства, в том числе Российской Империи и в помине не было (!)



Однако в 1460 году, в период, когда Абулхайр-хан установил жесткий порядок в своих владениях и был ослаблен, недовольные его жесткой политикой чингизиды Жанибек и Керей со своими сторонниками откочевали на восток в Семиречье и Монголию. Как пишет Мирза Мухамммад Хайдар доглат в своей книге "Та'рих-и рашиди", племена, ушедшие с ними, оставшиеся в Узбекистане XV века узбеки стали называть узбек-казахами, то есть "сбежавшими узбеками". Ибо термин "казах" образован от тюркского глагола qač – "бежать", "сбежать", отсюда qačaq (uzb. – qochoq) – "сбежавший" или даже "беженец" [23].



Таким образом, можно сделать вывод, что казахи – это узбеки, сбежавшие в 1460 году из Узбекистана XV века вместе со своими лидерами Жанибеком и Кереем. Поэтому я хочу здесь же особо подчеркнуть, что Жанибек и Керей со сбежавшими вместе с ними узбек-казахами никогда не создавали никакого Казахского ханства, во-первых, потому, что они прекрасно знали, что означает слово или термин "казах". А во-вторых, если бы они действительно создавали какое-либо ханство, то они, то есть Жанибек и Керей, со своими приверженцами после смерти Абулхайир-хана не возвращались бы в Узбекский улус, то есть Узбекистан XV века, в 1470-1471 гг. и не захватили бы в нем верховную власть, как об этом утверждает доктор исторических наук Т.Султанов в своей книге [24].



Но это отрицательное название как "казахи", в последствии из-за того, что потомки этих узбеков не знали своего происхождения и утратили свою историческую память, в 1936 году превратили в этноним. Так, что современные узбеки и казахи появились не после Октябрьского государственного переворота в Республике Россия 1917 года, а на 487-489 лет раньше, чем этот год. То есть задолго до появления самой славянской группы людей под этническим названием "русские".



Почему же я пишу и говорю, что узбеки и казахи появились на этнической карте мира за долго до появления там русских? Потому, что до XVIII века, как отмечается в известных энциклопедиях, в том числе и в статье Википедии "Русские", этот славянский народ относился к этнониму рѹсь (в ед. числе мужеского рода – рѹсинъ, а женского рода – рѹска) и он употреблялся как самоназвание. И только лишь в XIX веке под влиянием разговорного языка в литературном языке появился этноним русские, которым в то время обозначали, так называемые, "три ветви восточных славян". И, лишь после 1917 года – это название русские закрепилось в разговорной речи и литературном языке этих восточных славян.



К тому же об этом славянском языке в статье Википедии "Русский язык", утверждается, что:



Русский" язык (Ruski jezik), который в литературе иногда называют также и всеславянским языком, является искусственным панславянским языком, созданным хорватским священником Юрием Крижаничем во время его ссылки в Сибирь. Начиная с 1661 года на базе церковнославянского, народного восточнославянского и литературного хорватского языков с отдельными лексическими элементами польского и украинского, он постепенно создает единый славянский литературный язык, именуемый им "Руски језик". Но эти его труды были изданы два века спустя – в 1860-х годах.



Более того основателем литературного русского языка XIX и начала XX веков является не Александр Сергеевич Пушкин, являющийся к тому же наполовину африканцем, точнее эфиопом, а Николай Михайлович Карамзин, вышедший из числа знаменитых родов, входящих в состав 92-х тюркских родов, составляющих узбеков, которых называют татарами. Ибо, по словам А.С.Пушкина, именно он – Н.М.Карамзин, освободил этот "… язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова" [25].



При всем этом нельзя забывать, что восточные славяне, за которыми после 1917 года закрепилось этническое название "русские", вплоть до конца ХIХ века являлись и назывались холопами. Поскольку, если в письменных обращениях к государю Российской Империи название "холоп" или "холопы", использовалось как самоименование его подданных, то сельские труженики до 1961 года относились к числу крепостных крестьян. Значит можно сказать, что за такими восточнославянскими родами и племенами, как венеды, анты и склавины, за которыми после 1917 года закрепился этноним русские, до конца ХIХ века состояли из холопов и крепостных крестьян, являвшихся на уровне рабов. Особенно крепостные крестьяне, принадлежащие дворянам-помещикам на правах собственности. А Пушкин подаренный ему своим отцом перед женитьбой 200 крепостных крестьян оформив в качестве имущественного залога и получил кредит ломбарда в размере 38000 рублей [26].



3. Я в своих статьях [5, 13] давал следующие определения понятию узбеки:



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ УЗБЕКИ - КАК ПОНЯТИЕ ДВОРЯНЕ (САМУРАИ). УЗБЕКами с 1312 по 1428 годы называли военное сословие, введенное в Узбекистане XIV века, которым правил Узбек-хан. Эти узбеки состояли из военной аристократии, таких как: ханы, эмиры, беки и богодуры (рыцари), а также из рядовых воинов. Поэтому термин "УЗБЕК" в этот период полностью соответствовал таким понятиям как дворяне и самураи.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ УЗБЕКИ - КАК ДВОРЯНСКИЙ ТИТУЛ. В вышеуказанный период термин "УЗБЕК" использовался в качестве титула привилегированного военного сословия Узбекистана XIV века, что соответствует понятиям, скажем, дворянство [14].



Обоснованность этого нового подхода к происхождению узбеков, подтверждается наличием аналогов такого исторического процесса в мировой практике, показанных на примере превращения военных сословий, таких как раджпуты, являющихся прямыми потомками древних арийцев из Индии и амхары из Эфиопии, которые приведены в статье С. Я. Козлова "Пути этногенеза неисповедимы. Из сословия – в этнос через язык, образ жизни, обычаи и религию" [27].



Так, что говоря об узбеках указанного выше периода и учитывая, тот факт, что дворянство в России возникло значительно позже - только в XVII веке, можно даже сказать, что ДВОРЯНСТВО – это такое же привилегированное военное сословие в Российской Империи, как и УЗБЕКИ в Узбекистана XIV века.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ УЗБЕКИ - КАК ЭТНОС. В 1428 году, когда было учреждено первое централизованное узбекское государство 24-мя тюркскими родами и племенами, входящими в состав узбеков, т.е. народами, мужеское население которых относило себя к привилегированному военному сословию Узбекистана XIV века, введенного Узбек-ханом, являющиеся еще и подданными этого государства, стали самостоятельным этносом. А термин "УЗБЕК" превратился в этноним тюркских родов и племен, объеденных под флагом государства, вошедшего в историю под названиями Узбекское ханство и "государство кочевых узбеков", но названное историком XVI века Мирза Мухаммадом Хайдаром (доглатом) в его книге "Та’рих-и рашиди" Узбекистаном [26], а мною – Узбекистаном XV века [14].



Состав узбекского этноса, куда первоначально входило всего лишь 24 тюркских родов и племен, со временем расширился до 92 родов (а с дополнительными ветками их число сейчас достигло более 240). Поэтому начиная с 1428 до 1924 года, под узбеками понимали этническую совокупность родов и племен, которая обитала на территории Узбекистана XV века, правителем которого, можно сказать, что через 30-35 лет после смерти Абулхайр-хана стал его внук Шейбани-хан, завевавший и многие владения темуридов, уже состояла из этих 92 тюркских родов и племен. А 27 октября 1924 года, при учреждении независимого узбекского государства в г. Бухара, под названием Узбекская Советская Социалистическая Республика, которая 13 мая 1925 года присоединилась к Договору о создании СССР, произошло юридическое признание узбекского этноса в качестве титульной нации этой республики, который сам был назван не только в честь этих узбеков, но и Узбекистанов XIV и XV веков.



Таким образом, происхождение предков всех современных узбеков, восходит к тем узбекам, название (этноним), которых, олицетворяет имя их правителя Узбек-хана, как, например, имя Османа I Гази – основателя и первого правителя Османского государства, стало названием тюрко-язычной части населения Османской империи, распавшейся после Первой мировой войны в начале XX века. И такое название привилегированного военного сословия было введено в Великом Государстве – Узбекистане XIV века, которым правил Узбек-хан. Того Великого государства, которого еще тогда, в период с 1312 по 1341 год и, даже позже, почти до полного его распада, называли не иначе как Узбекистаном и которого, я назвал в своих статьях Узбекистаном XIV века. Ибо история человечества под таким названием знает не одно, а сразу три государства, которых я называю как Узбекистаны XIV, XV и XХ веков.



Так, что говоря об узбеках вышеуказанного периода и учитывая, тот факт, что дворянство в Российской Империи возникло не в XII веке, а значительно позже – только лишь в XVII веке, при Великом Петре I, можно даже сказать, что ДВОРЯНСТВО – это такое же привилегированное военное сословие Российской Империи, как и УЗБЕКИ Узбекистана XIV века.



При этом хочу подчеркнуть, что мировая история до сих пор не знает не одного русского государства, титульной нацией которого являлись бы этнические русские. Уж тем более правители ни одного государства, которых в исторической литературе называют древне русскими и русскими государствами, не были, не то, чтобы русскими, даже восточными славянами.



Рюрик являвшийся якобы приглашенным славянами и финнами на княжение в Новгороде, был скандинавским предводителем, а Рюриковичи были потомками этого правителя. А династия Романовых, которых называют династией русских царей с 1613 года и императоров с 1721 года, начиная с 1661 года происходила уже от немецкой герцогской династии Гольштейн-Готторпов. Поэтому не являются русскими государствами ни Российская империя и ни Российская Федерация, уж тем более СССР – советское государство трудящихся. Именно поэтому я в ответ на статью Владимира Владимировича Путина "Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое рождается сегодня", опубликованной в российской газете "Известия" 4 октября 2011 года, в которой он выдвигал идею о создании Евразийского союза, написал статью под названием: "Предлагаю создать Русскую Республику РФ и назвать евразийский союз Узбекистаном", которая была опубликована в ноябре 2011 года множеством популярных интернет изданий стран-членов СНГ, в том числе и на сайте ЦентрАзия 3 ноября 2011 года [14]. После которого Владимир Путин отказался от этой своей идеи и на базе Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), был создан Евразийский экономический союз, в котором Узбекистан сейчас имеет статус государства-наблюдателя с 11 декабря 2020 года.



4. Таким образом, завершая данную статью можно сделать следующие



ВЫВОДЫ:



4.1. До 1917 года не были на этнической карте мира не таких этносов как узбеки и казахи, как об этом утверждал Михаил Смолин, а восточнославянская группа народов, за которой закрепилось название "русские" после 1917 года (то есть после Октябрьского государственного переворота в Российской Республике). К числу которых относит себя и он – Смолин, которого в телепередаче назвали, так, будто бы этот абсолютно некомпетентный человек в исторических вопросах Центрально Азиатских стран, является историком;



4.2. Российская Империя, СССР и Российская Федерация никогда не являлись русскими государствами. Поэтому я в своей статье опубликованной многими интернет изданиями стран-членов СНГ, в том числе и на сайте ЦентрАзия 3 ноября 2011 года под названием: "Предлагаю создать Русскую Республику РФ и назвать евразийский союз Узбекистаном" [15], предлагал создать Русскую Республику в составе Российской Федерации.



Однако руководство Российской Федерации, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации Федерального собрания и политические партии РФ не уделили этому моему дружескому предложению никакого внимания. Поэтому я таким несостоявшимся политикам РФ как Захар Прилепин и Михаил Смолин, вместо того, чтобы выдвигать глупые предложения о присоединении Узбекистана к РФ и дурно высказываться о происхождении узбеков, предлагаю заняться с вопросами происхождения самого русского народа и его государства, в том ключе, которого я предложил в своей вышеуказанной статье [15]. Иначе, в скором будущем, когда к правлению Российской Федерацией придет новый человек, она тоже может исчезнут из политической карты мира, как это произошло с СССР при Михаиле Горбачеве в 1991 году.



4.3. Михаил Смолин не прав и тогда, когда говорить об азербайджанцах, утверждая, что: "Кто такие азербайджанцы – нет такой национальности". Ибо он так высказался потому, что вовсе не знает тот неопровержимый факт о том, что, если на территории независимой Азербайджанской Республики, составляющей 88.600 кв.км проживает около 91,6% всего населения, в том числе 8.172.809 азербайджанцев, то на территории Иранского Азербайджана, с горазда большей территорией, то есть составляющей 100.887 кв.км, проживает около 5.544.000 азербайджанцев. И как пишут в СМИ даже Высший руководитель Ирана Али Хаменеи по своей национальности является азербайджанцем.



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Автор: Рустамжон Абдуллаев, доктор экономических наук, академик. Ташкент. 31 января 2024 года. Источник - ЦентрАзия

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