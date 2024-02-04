Токаев отправил в отставку правительства Казахстана

14:17 05.02.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.



"Главой государства подписан Указ "О правительстве Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента РК.



В соответствии со ст. 70 конституции Казахстана Токаев постановил временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра на Скляра Романа Васильевича, а членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.



