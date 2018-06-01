14-м премьером независимого Казахстана станет 43-летний юрист Олжас Бектенов - "темная лошадка" Токаева

08:49 06.02.2024

Утром 6 февраля 2024 Председатель Мажилиса Парламента, председатель правящей президентской партии "Аманат" Ерлан Кошанов предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.



БЕКТЕНОВ Олжас Абаевич

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[13.12.1980 - ..]

родился в городе Алма-Ата. Казах.



В 2001 году он окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Юрист".



Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности главного специалиста отдела в Управлении юстиции г. Алматы, в 2006 году был назначен экспертом юридического отдела Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. Долгое время проработал в Администрации Президента РК, затем заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК. С января по июль 2015 года - нач-к Управления государственных закупок г. Астаны.

В июля 2015 - ? - руководитель аппарата акима города Астаны;

В ? - 2016 - заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

В 2016-07.2017 - руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астана;

В 10.07.2017 - 1.06.2018 - зам. акима Акмолинской области по вопросам экономики.

С 1.06.2018 - 20.06.2019 - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

с 06.2019 - 2022 - 1-й заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (25.02.2022, переназначен с 28.11.2022).



с 3 апр. 2023 - руководитель Администрации Президента РК



высший квалификационный класс 3-й категории (6 мая 2020)



награжден орденами: "Даңқ" ІІ степени (6.05.2021), "Айбын" ІІ степени.