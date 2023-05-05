Генерал Артыков возглавил Западное региональное командование КазАрмии

14:54 07.02.2024

Распоряжением Президента РК Токаева Артыков Бауыржан Шубаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил РК.



АРТЫКОВ Бауржан Шубаевич,



родился в селе Самсоновка Туркестанской области.



Окончил курсы младших офицеров ВС РК в 1993 году, Алматинское высшее общевойсковое командное училище экстерном в 1994 году, Национальный университет обороны в 2008 году и в 2019 году магистратуру по специальности "стратегический менеджмент в военном деле".



В Вооруженных силах Республики Казахстан прошел путь от курсанта до начальника Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК.

В разные годы проходил службу на различных должностях в войсковых частях 01287, 21035,91678, 03858, 32363, 18404. Занимал должности начальника оперативного управления штаба Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК, начальника штаба – первого заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.



командующий войсками регионального командования "Запад" ВС РК (5.02.2024-



генерал-майор (5.05.2023)



Награжден орденом "Айбын" II степени.



Женат, воспитывает 4 детей.