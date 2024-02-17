"Джахангир-наме" как памятник эстетической мысли, - П.Густерин

12:27 16.02.2024

П.В. Густерин



"Джахангир-наме" как памятник эстетической мысли



"Джахангир-наме" - "Книга Джахангира" - является сборником написанных на фарси воспоминаний падишаха Джахангира (правил в 1605-1627 гг.), четвертого главы Империи Великих Моголов. Это глубокое сочинение вобрало в себя личные наблюдения и впечатления незаурядного правителя.



Прадед Джахангира, падишах Бабур (правил в 1526-1530 гг.), написал "Бабур-наме", первую автобиографию в исламском мире. Его продолжателем стал его внук и отец Джахангира падишах Акбар (правил в 1556-1605 гг.), по указу которого визирь Абу-ль-Фадль составил "Акбар-наме".



Литературный жанр автобиографии еще не сформировался окончательно, когда Джахангир решил последовать литературным примерам своих предков, результатом чего стала увлекательная хроника могущественного государства во времена его расцвета.



Мемуары Джахангира, однако, содержат не только историю его правления, но и его размышления об искусстве, политике и подробности его личной жизни, включая самоубийство одной из его жен, а также избранные стихи, написанные представительницами его гарема.



"Джахангир-наме" отражает период, когда политическое положение государства было относительно стабильным, и значительную часть времени можно было посвятить радостям жизни. Из всех правителей Империи Великих Моголов Джахангир был самым наблюдательным в отношении окружающего его мира, поэтому его мемуары передают восторженное восприятие необычных пейзажей, животных, цветов и персонажей, которых судьба свела с падишахом. Его визуальные ощущения, судя по записям, были особенно сильны: их описания в тексте крайне детализированы. Поэтому неудивительно, что этот именно этот падишах стал выдающимся эстетом, знатоком и ценителем искусств.



Акбар укреплял свою власть посредством реализации обширных проектов общественного строительства. Джахангир же не увлекался монументальной архитектурой, а проявлял интерес к художественным ремеслам: рукописным иллюстрациям, искусно изготовленным предметам повседневного обихода, например, к нефритовым чашкам, тканям с декоративной каллиграфией из дорогих нитей. Кстати, иллюстрации "Джахангир-наме" служат убедительным свидетельством хорошего вкуса Джахангира. Так, в одном из рассказов Джахангира описывается его изумление падением метеорита. Это событие настолько поразило его, что он приказал сделать из метеорита кинжал.



Книга характеризует автора и как покровителя искусств. Так, Джахангир оставил упоминания о художниках и его интересе к их работам. Например, он описывает возвращение придворного Мукараб-хана из посольства в Гоа. Однако в то время иллюстрированная копия хроники не готовилась: текст Джахангира все еще представлял собой личный дневник. Значит, картины, отражающие то или иное событие, должны были храниться в инвентаре китаб-ханы (книжной мастерской) до окончательного составления официального тома. И только через несколько лет Джахангир разрешил придворному каллиграфу скопировать текст книги, снабдив его иллюстрациями, для представления своей семье и ближайшему окружению.



Бэмбер Гаскойн в своей книге "Великие Моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана" (М., 2003) пишет: "Его интерес к искусству портрета вынуждал художников решать более глубокие проблемы выражения характера - император отправил художника в Исфахан с поручением написать и привезти ему портрет шаха Аббаса, а после неоднократно показывал портрет людям, которые лично видели его великого соперника, чтобы проверить верность изображения. Следует добавить, что Джахангир сам придумал и велел художникам освоить новый стиль политической аллегории… [] Другим новшеством Джахангира, не слишком значительным, но полезным для датировки произведений, было появление нимба, или ореола вокруг его головы. Он позаимствовал это у картин и гравюр, привезенных иезуитами, однако такой прием был с давних времен в ходу на Востоке, откуда он попал в Византию и далее в Европу в целом, но перестал употребляться в Индии и Персии. После того как Джахангир возродил его, он использовался в могольском искусстве дальнейшего времени с целью возвеличения императора".



"Бабур-наме" и "Акбар-наме" были иллюстрированы изображениями прошлых событий. Эти иллюстрации были сделаны в конце правления Акбара, когда тексты были переписаны в качестве официальных копий. Что касается "Джахангир-наме", то, по собственные слова Джахангира, иллюстрации, предназначенные для его книги, выполнялись по мере того, как происходили те или иные события. Под руководством Джахангира художники отражали государственные интересы столь же своевременно и достоверно, как и собственные слова правителя.



Будучи ценителем природы, изобразительных искусств, яств и драгоценностей, Джахангир поднял Империю Великих Моголов на невиданные прежде эстетические и политические высоты.