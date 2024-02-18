О новом направлении и порядке строительства Рогунской ГЭС, - К.Сирожидинов

00:29 19.02.2024

О новом направлении и порядке строительства Рогунской ГЭС.



Всемирный банк (ВБ) повторно тщательно изучила (2021-2023 гг.) перспективы дальнейшего развития проекта строительства Рогунской ГЭС. По результатам изучения придала новое основное направление реализации электроэнергии вырабатываемой в будущем на Рогунской ГЭС и совершенствовала порядок строительства гидроэлектростанции, усилила различные социально-экологические и иные аспекты проекта, основательно начала работу по привлечению столь необходимых дополнительных к бюджетному финансированию международных финансовых средств, для дальнейшего строительства Рогунской ГЭС. Таким образом, ВБ возложила на себя обязательства/ответственность за будущее Рогунской ГЭС.



Новым направлением реализации электроэнергии является то, что теперь порядка 70% вырабатываемой на ГЭС электроэнергии должен быть экспортирован в зарубежные, соседние страны (по ТЭО 2014 года предполагалась, что 70% вырабатываемой электроэнергии будет использовано внутри страны, в Таджикистане).



В дальнейшем, проект Рогунской ГЭС будет разрабатываться, как экспортно-ориентированный, экспортно-направленный региональный проект. По заключению ВБ, только в таком случае проект окажется экономически целесообразным (самоокупаемым и прибыльным). Следовательно, не сегодня - завтра, первоочередной, неотложной задачей является разработка, согласование и заключение международных Соглашений о коммерческой закупке/продаже электроэнергии вырабатываемой непосредственно на Рогунской ГЭС. В настоящее время над этим вопросом ведется детальная работа, как со стороны Правительства РТ, так и со стороны ВБ.



Другим новшеством является то, что теперь весь инженерный комплекс Рогунской ГЭС будет основательно сооружаться в две стадии (в два этапа), то есть строительство приобретает новый порядок. Для полного завершения строительства Рогунской ГЭС (проектная установленная мощность 3780 МВт, высота плотины 335 м) требуемые капитальные затраты по оценкам ВБ, начиная с июня месяца 2023 г, оценочно составляют более 6,1 млрд. долл. США.



Первый этап включает достижение к 2028 году: отметки плотины 1185 м над уровнем моря (высота плотины 220 м); установленная мощность 1660 МВт (400 МВт для действующих гидроагрегатов №6 и №5, и 1260 МВт для 2-х новых гидроагрегатов №4 и №3, по 630 МВТ каждый). Объем водохранилища при отметке 1175 м н. у. м - 2,5 куб. км. Ориентировочная стоимость строительства первого этапа - 2,44 млрд. долларов США.



Второй этап включает достижение к 2035 году: отметки плотины 1300 м над уровнем моря (проектная отметка) (высота плотины 335 м); установленная мощность 3780 МВт (6 энергоблоков по 630 МВт каждый). Объем водохранилища при отметке 1290 м н. у. м. - 13,2 куб. км (2036 г.). Ориентировочная стоимость строительства второго этапа - 3,66 млрд. долларов США.



Для реализации первого этапа строительства Рогунской ГЭС, ВБ заканчивается разработка специального проекта под названием "Устойчивое финансирование проекта Рогунской ГЭС". Общая стоимость проекта - 2,44 млрд. долл. США. По состоянию на июль месяц 2023 года, для проекта определены источники финансирования общим объемом 1,920 млрд. долл. США. В том числе: 200 млн. долл. США - грант ВБ, 300 млн - сумма финансирования со стороны кредитных международных организаций, 960 млн. - вклад Правительства РТ, 200 млн. - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 200 млн. - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), и 60 млн. долл. США - финансирование первого этапа со стороны Исламского банка развития (ИБР). Дефицит финансирования первого этапа строительства Рогунской ГЭС составляет 520 млн. долл. США.



При устранении дефицита финансирования, утверждение проекта "Устойчивое финансирование проекта Рогунской ГЭС" Советом директоров ВБ ожидается в апреле месяце 2024 года или, в крайнем случае, в начале второй половины текущего года. Управление проектом, следовательно, комплексное управление процессом строительства первого этапа будут осуществлять: международный Консультант по управлению проектом (КУП Рогунской ГЭС), Группа реализации проектов строительства энергетических сооружений при Президенте Республики Таджикистан (ГРП "Рогунская ГЭС") и разумеется ВБ. Ими будет скоординирована работа по всем направлениям реализации проекта, то есть будет обеспечена должная координация различных частей проекта и различных основных генеральных Подрядчиков по Лотам 1-4. Что касается ОАО "Рогунская ГЭС", то очевидно его функции ограничатся только функциями "Заказчика" объекта и собственными силами больше ничего строить не будет.



О втором, заключительном/завершающем этапе строительства Рогунской ГЭС пока речи не идет. Думаю, что дальнейшая этап разработки будет рассмотрено на более поздней стадии с учетом прогресса достигаемого на первом этапе строительства.



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе

18 февраля 2024 года.