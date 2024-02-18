"Одевали детей в ужасные костюмы". В Турции во всех школах запрещено празднование Хэллоуина

11:29 19.02.2024

Министерство национального образования Турции запретило празднования, "противоречащие национальным и моральным ценностям", внося поправку в правила работы частных учебных заведений, сообщает газета Sabah.



Министерство национального образования (МОНО) внесло изменения в положение о частных учебных заведениях, над которыми оно работало некоторое время. Самым ярким вопросом в новом постановлении, опубликованном на днях в "Официальном вестнике", стал запрет на проведение праздников, "противоречащих национальным и моральным ценностям" в частных школах. Специальных мероприятий к различным языческим и христианским дням, негативно влияющих на педагогическое развитие детей, которые SABAH вынесла на повестку дня 16 декабря 2023 года под названием "В школах забыта неделя местных товаров, празднуется Хэллоуин", точно не будет дольше удерживаться. Соответствующий запрет был включен в Положение со следующей формулировкой: "Деятельность и торжества, противоречащие национальным, моральным, гуманным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствующие психосоциальному развитию студентов, будут запрещены". не проводиться".



ОДЕВАЛИ УЖАСНЫЕ КОСТЮМЫ



Неделя отечественных товаров, отмечаемая каждый год с 12 по 18 декабря во многих частных школах Турции, была обойдена обычными делами, гораздо большее значение уделялось дням и неделям, отмечаемым христианами, таким как Рождество и Хэллоуин. и Пасхальная неделя. Стало известно, что во многих частных школах детей начальных классов заставляли наносить страшный грим, просили носить костюмы ведьм, а на уроках вырезали тыквы на Хэллоуин, который отмечается в христианских странах в конце октября. Эксперты, беседовавшие с SABAH, заявили: "Есть школы, где очень маленьких детей одевают в страшные костюмы и устраивают вечеринки. Это не подходит для педагогического развития".



УЧЕБНИКИ ТАКЖЕ БУДУТ УТВЕРЖДАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ



Еще одним изменением в правилах является положение об учебниках, преподаваемых в частных школах. Следующая статья была добавлена ​​в положение о международных школах, которые в последнее время вызвали критику из-за своей численности и учебной программы, которую они реализуют, и объявлены "представляющими угрозу национальной безопасности", а учебники получили одобрение Совета по образованию и Дисциплина. После принятия постановления учебная программа, реализуемая международными частными учебными заведениями, за исключением тех, которые реализуют турецкую учебную программу, а также все виды учебных материалов, используемых при реализации этих программ, должны будут быть одобрены Советом по образованию и дисциплине.



СЕЙДА КАРААСЛАН

18 февраля 2024 г.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2024/02/18/okullarda-cadilar-bayrami-kutlamasi-artik-yasak

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