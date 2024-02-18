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В Папуа-Новой Гвинея вспыхнула межплеменная война - 60 убитых
00:00 20.02.2024

Индонезийские СМИ сообщают, что вновь резко обострилась межплеменная вражда в "независимой" Папуа-Новой Гвинее. Там давно и упорно враждуют два доминирующих племени - кубома и кулумату. Межплеменные драки молодежи и групповые избиения противников на футбольных полях - привычная обыденность для аборигенов острова. Однако, последние события - из ряда вон. Отряд кубома, вооруженный винтовками и дробовиками, устроил засаду в джунглях, против автобусов, перевозивших безоружных кулумату и перебил их. Раненых добивали ножами (типа мачете) и дубинками. Общее число жертв - около 60 человек - данные уточняются, так как есть шансы, что некоторым кулумату удалось бежать и спрятаться в зарослях. Среди погибших половина - женщины и дети

***

В стране сохранилось много tumbuna pasin - обычаев предков. Племенные войны - часть культуры и жизни страны. "Старые" способы решать споры в сочетании с новым огнестрельным оружием привели к росту насилия.

Большинство межплеменных столкновений возникает из-за владения землей, 97% которой в Папуа - Новой Гвинее передается из поколения в поколение.
Решение, достигнутое путем переговоров, зачастую не устраивает ни одну из сторон. Грехи отцов передаются сыновьям через устные истории, обиды становятся межпоколенческими, к ним добавляются новые. Губернатор провинции Хела Филип Ундиалу заявил, что такова особенность мышления жителей страны, и ее не изменят "ни деньги, ни инфраструктура".
"Сменяющие друг друга правительства и полиция попытались решить эту проблему в течение многих лет, но она сохраняется и по сей день", - отметил министр национального планирования Раинбо Пайта.
Например, в 2018 году парламент Папуа - Новой Гвинеи ужесточил наказания за использование нелицензионного огнестрельного оружия и неправомерное использование лицензионного оружия. Теперь оно карается штрафом в размере до $300 тыс. или тюремным заключением на 5 лет.
Несмотря на это, отмечает Guardian, межплеменные конфликты в Папуа - Новой Гвинее происходят постоянно и зачастую не вызывают политического отклика или общественного резонанса.

Валерия Андреева
www.mn.ru

Источник - ЦентрАзия
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