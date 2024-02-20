В Дели стартовал конкурс "Мисс мира – 2024". Монголию представляет 23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ (видео)

01:16 22.02.2024

Смотрите церемонию открытия 71-го фестиваля "Мисс мира".



115 потрясающих и талантливых молодых женщин со всех континентов будут представлены миру в своих национальных костюмах.



Мисс Мира будет коронована 9 марта во Всемирном центре Jio Convention World Center в Мумбаи в ходе прямой трансляции.







Монголию на конкурсе "Мисс мира – 2024" представит 23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ



В октябре прошлого года 23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ стала "Miss World Mongolia 2023". И теперь девушка будет представлять Монголию на 71-ом международном конкурсе красоты "Мисс мира – 2024". Монголка 18 февраля отправилась в Нью-Дели, Индия для участия в "Мисс мира – 2024", финал которого состоится 9 марта.



Болор - солистка Ансамбля песни и пляски Национального театра искусств. Также Болор Бат-Эрдэнэ - победительница национального конкурса. Девушка является профессиональной танцовщицей, в 2018 году окончила Монгольскую консерваторию по данной специальности. А в 2023 году она окончила Университет культуры и искусств по специальности хореограф и режиссер.



Болор Бат-Эрдэне

Возраст: 23

Рост: 173см

Деятельность: танцор Большого театра национального искусства Монголии.

Язык: монгольский, английский и немецкий

Болор в настоящее время работает танцовщицей в Большом театре национального искусства Монголии, получив степень хореографии. Моментом ее самой большой гордости было то, что она увидела, как написанное ею шоу "Энергия" исполнялось на сцене перед аншлаговой аудиторией. У Болор есть амбиции изучать художественную критику и менеджмент, а также внести свой вклад в развитие танцевального искусства в своей стране. Она играет на фортепиано и гитаре, увлекается народными танцами и балетом.

"Я человек, который с детства любил искусство и связал свою жизнь с искусством".