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Абду-ль-Кадир Бадауни - автор тайной истории падишаха Акбара, - П.ГустеринАбду-ль-Кадир Бадауни - автор "тайной" истории падишаха Акбара, - П.Густерин
12:18 22.02.2024

П.В. Густерин

Абду-ль-Кадир Бадауни - автор "тайной" истории падишаха Акбара

Замечательный историк мусульманской Индии Абду-ль-Кадир Бадауни, живший в 1540-1615 гг., был придворным имамом правителя Империи Великих Моголов падишаха Акбара (правил в 1556-1605 гг.). Будучи правоверным мусульманином, Бадауни находился в тайной оппозиции к религиозной политике Акбара. Движимый религиозными чувствами, Бадауни составил на персидском языке хронику "Мунтахабу-т-таварих" ("Избранные даты") в 3-х томах, охватывающую период со второй половины X в. по 1595 г.

Известно, что Бадауни начал составлять свой труд в первой половине 1590 г., а завершил в начале XVII в.

1-й том является компиляцией ряда источников и содержит историю мусульманской Индии от эмира Себук-тегина (правил в 977-997 гг.), то есть со времени начала династии Газневидов. В нем изложены события от коронации Себук-тегина до смерти падишаха Хумаюна в 1556 г.

2-й том является важным первоисточником. В нем изложены события первых 40 лет правления падишаха Акбара, с февраля 1556 г. по октябрь 1595 г. Возможно, Бадауни прекратил повествование о правлении Акбара, поскольку узнал о том, что визирь Абу-ль-Фадль примерно в это же время получил задание составить "Акбар-наме", в которой также 2-й том детально описывает правление Акбара, но уже до 1602 г.

2-й том Бадауни представляет собой необычайно откровенный и критический отчет об административных мерах Акбара. Здесь Бадауни сообщает факты, утаенные официальными историками. Оставаясь верноподданным своего падишаха, автор критикует шаги и поступки своего повелителя, особенно его религиозную реформу, а также его личное поведение. Точно известно, что существование 2-го тома хранилось в тайне до смерти Акбара, и полностью труд был опубликован лишь после воцарения падишаха Джахангира, то есть после 1605 г. Возможно, даже после смерти самого автора.

Большую ценность имеет также 3-й том, который можно рассматривать как приложение к первым двум томам. Последний том содержит биографии государственных и религиозных деятелей мусульманской Индии, а также поэтов, ученых, в том числе врачей, и философов.

На фарси впервые книга была издана в 1864 г. в Лакхнау, а уже в 1865 г. была переиздана в Калькутте. Позднее появились переводы на английский язык и урду.

Источник - ЦентрАзия
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