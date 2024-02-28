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Среда, 28.02.2024
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Умер Али Хасан Мвиньи - 2-й президент Танзании в 1985-95 гг.
21:57 29.02.2024

Али́ Ха́ссан Мви́ньи (суахили Ali Hassan Mwinyi; 8 мая 1925[1], Занзибар, Занзибар - 29 февраля 2024, Дар-эс-Салам) - второй президент Танзании в 1985 - 1995 годах. Также занимал посты министра внутренних дел и вице-президента, был главой правящей партии Чама Ча Мапиндузи с 1990 по 1996 год (до того заместителем ее председателя с 1984 года).

Родился в Кивуре (Танганьика). Высшее образование получал в Даремском университете (Великобритания). В 1945-1963 годах работал учителем начальной школы и преподавателем учительского колледжа на острове Занзибар. После объединения Занзибара с Танганьикой в 1964-1970 годах руководил рядом финансовых, культурно-просветительных и редакционно-издательских учреждений Занзибара и всей Танзании.

Должность государственного министра Танзании занял в 1971 году. В 1975 году назначен министром внутренних дел, в 1978 - послом Танзании в Египте. В 1982-1984 годах занимал ряд министерских постов. Первый президент страны Джулиус Ньерере выбрал его своим преемником, и с августа 1984 года Мвиньи был его заместителем в качестве председателя Чама Ча Мапиндузи (Революционной партии). В 1984-1985 годах он также был третьим по счету вице-президентом Танзании, президентом Занзибара и председателем его Революционного совета. 27 октября 1985 года избран президентом страны 95,68 % голосов пришедших на избирательные участки.

В годы президентства Мвиньи Танзания предприняла первые шаги по сворачиванию социалистической политики предыдущего президента Джулиуса Ньерере. Были ослаблены ограничения на импорт, начато поощрение частных предприятий. В целом правление Мвиньи характеризуется курсом на либерализацию в сфере морали, религии, социальных ценностей и экономики. Мвиньи противостоял религиозным фанатикам и настаивал на том, что Танзания должна быть свободной страной, а личная свобода в вопросах веры важна для ее граждан.

За годы его управления страной было принято несколько важнейших решений, направленных на либерализацию экономики и обеспечение экономического роста.

Личная жизнь
Мвиньи женился в 1960 году, имел шесть сыновей и шесть дочерей. После окончания президентского срока, отошел от большой политики и продолжает жить в Дар-Эс-Саламе. Один из его сыновей является президентом Занзибара с 2020 года

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709233020


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