Задержан и обвинен в коррупции директор РГП "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов

12:26 03.03.2024

29 февраля 2024 КазСМИ сообщили, ссылаясь на пресс-релизВ Агентства по финансовому мониторингу РК, о задержании и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова.



Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.



"23 февраля и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники", - говорится в сообщении.



Иная информация в интересах следствия не разглашается.