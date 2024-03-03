Бишкек. Мелис Мураталиев назначен главой Нацкомиссии по госязыку и языковой политике КР

|22:08 Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции
21:52 Евросоюз сам решил отказаться от украинского транзита российского газа с 2025 года
21:34 Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
20:50 Мог ли причиной землетрясения в Алматы стать жуткий Кеминский разлом, уже убивавший город в 1911-м?
20:33 КазФемида. Гражданина России китаеведа Сыроежкина не освободили по УДО
20:09 ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз
19:42 Тайны семейства Ротшильдов. Зачем они постоянно лезут в Россию
19:41 "Майдан-3": провокация войны Могут ли войска НАТО войти на Украину? - Валерий Панов
19:31 Танкерная война - как пролог к вооруженному конфликту с Ираном? Америка поджигает Ближний Восток - ФСК
19:30 "Невидимый легион" джихада угрожает Европе, - В.Прохватилов
18:20 Почему сирены сработали, когда толчки уже закончились, рассказали в ДЧС Алматы
18:16 Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы
18:14 Алма-Ату качнуло на 5 баллов
17:44 Россия объявила экс-посла Украины в Казахстане Врублевского в международный розыск
15:07 Национализация или "переприватизация" России, - В.Мальцев
14:10 Прокачка российского газа через Украину достигла рекорда. Смысл войны?
13:08 Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили 4 тыс. заключенных
08:49 150 "активистов" договорились бороться за независимость Техаса
08:44 2+2=8?.. Замглаву минэкологии Киргизии Раимкулову уличили в невежестве
08:40 Серая зона: где пройдет граница между Востоком и Западом? - Николай Сорокин
08:02 Новое водохранилище "Байдибек ата" выроют в Туркестанской области
07:59 Ашхабад пригласил Брюссель на "газовое танго", - В.Панфилова
07:53 Выходит в свет последний, случайно найденный, роман Габриэля Гарсиа Маркеса
01:19 "Цифра" на карте: какое будущее ждет "Игры будущего"
00:59 Патриарх РПЦ Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России
00:48 Какие древние праздники арийцев возродил Таджикистан?- Анна Мифтахова
00:44 Освобождение Болгарии. 3 марта 1878 г. был подписан мирный договор между Россией и Османской империей (уроки истории)
00:30 От нефти ждут исторический скачок
00:25 "Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали", - рецензия на книгу Дж.Поскетта
00:21 Китай зашел на второй круг. Пекин снова занялся примирением Москвы и Киева, - Къ
00:10 Как в Афганистане критикуют Пакистан и Таджикистан, - Лариса Шашок
00:03 Страны ОПЕК+ решили продлить добровольное снижение добычи нефти до конца июня
00:02 Иран избрал выборщиков аятоллы, - Эльнар Байназаров
00:01 На каком языке говорит История, - Александр Неклесса
00:00 Поздно пить "Джермук". Отношения России и Армении вступили в стадию полураспада, - С.Строкань
|Бишкек. Мелис Мураталиев назначен главой Нацкомиссии по госязыку и языковой политике КР
08:38 05.03.2024
Распоряжением Президента Садыра Жапарова Мураталиев Мелис Казакбаевич назначен председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте.
Ранее указом главы государства от этой должности освобожден Каныбек Осмоналиев.