Бишкек. Мелис Мураталиев назначен главой Нацкомиссии по госязыку и языковой политике КР

08:38 05.03.2024

Распоряжением Президента Садыра Жапарова Мураталиев Мелис Казакбаевич назначен председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте.



Ранее указом главы государства от этой должности освобожден Каныбек Осмоналиев.