 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бишкек. Мелис Мураталиев назначен главой Нацкомиссии по госязыку и языковой политике КР
08:38 05.03.2024

Распоряжением Президента Садыра Жапарова Мураталиев Мелис Казакбаевич назначен председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте.

Ранее указом главы государства от этой должности освобожден Каныбек Осмоналиев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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