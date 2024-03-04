Забытые солдаты Империи-25. Герой Хивинских походов и строитель Закаспийской ЖД султан Махмуд Бешджанов, - В.Андреева

12:39 05.03.2024

БЕШДЖАНОВ Махмуд-Султан Хакалиевич

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[05.05.1848 - ..]

чингисид, отец - султан Букеевской орды (ханства). Магометанин (мусульманин).



окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию (1867) 4-е Военное училище по 2 разряду (1867-69)



1.09.1867 - вступил в службу из военной гимназии в военное училище юнкером, прибыл в него;

12.07.69 - Высоч. приказом выпущен из ВУ прапорщиком в 1-й Оренбургский линейный батальон (9.08 прибыл и зачислен)

5.05-2.09.1870 - переводчик и казначей штаба похода в Киргизскую степь отряда войск Оренбургского ВО ген-майора Бизянова;

с 6.11.1871 - подпоручик;

23.08.72 Высочайше награжден за степные походы в 71 году единовременно 150 р.

22.06.73 - награжден годовым окладом жалованья и серебряной медалью "За хивинские походы";

с 23.10.1873 - поручик;

с 30.12.73 - 6.04.75 - командующий 1 ротой 1-го ОЛБ;

с 6.04.75-04.77 - утвержден командующим 3 роты;

с 11.09.1875 - штабс-капитан на вакансию

с 01.77 - 1-й ОЛБ переименован в 16-й Туркестанский линейный батальон;

26.08.77 прикомандирован к Оренбург. воен. уч-щу дежурным офицером впредь до перевода в войска Оренбургского ВО;

18.11.77 - отчислен от ВУ в 16-й Туркестанский линбат и прикомандирован к нему;

19.11.1877-31.12.1879 - командующий 2 ротой 16-го ТЛБ;

19.12.77 ВП переведен в 16 ТЛБ и сразу зачислен в списки;

8.01.1878 - Высоч. приказом произведен в капитаны со старшинством с 8.01.78;

1.11.1878 - 1.11.79 - член батальонного суда;

9.08.1879-31.12.79 - пред. батальонного суда;

31.12.1879-31.12.80 - и.д. завхоза батальона;

31.12.1880-04.82 - утвержден завхозом батальона;

с 13.02.1881 - майор

с 03.1882 батальон переименован в 2-й Закаспийский стрелковый батальон;

1.06.82 вступил в командование батальоном;

3.06.82 - выступил с батальоном из Оренбурга в Закаспийскую область |к новому месту дислокации/, прибыл 17.06

с 6.07.82 - батальон расквартирован в кр. Геок-тепе

6.08.82 сдал батальон назначенному командиром подполковнику Терещенко;

с 15.10.1883 - пред. батальонного суда

с 6.05.1884 - подполковник

26.09.1885 командирован в распоряжение заведующего постройкой 2-го участка Закаспийской военной ЖД г.-лейт. Анненкова;

6.10.1886 переведен на службу в 2-й Закаспийский Железнодорожный батальон;

в 11.86 исключен из списков стрелкового батальона;

16.05.1888 - получил Монаршее Благоволение "за участие в сооружении Самаркандского участка Закаспийской военной ЖД;

с 12.09.1889 - 12.01.1890 и 23.05-26.11.1891 - временно командующий 2-го Закаспийского железнодорожного батальона;

с 29.09.89 - приказом ком-го ТуркВО определен членом временного военного суда в составе военного времени;

с 31.12.89 - выборный член Суда общества офицеров батальона;

с 31.12.91 - выборный член Комиссии для заведывания офицерским заемным капиталом батальона;

с 31.12.91 - выборный пред. Суда общества офицеров батальона и назначенный пред. батальонного суда;

с 2.10.92 - приказом по ТВО определен членом Временного военного суда в г. Чарджуй;

15.11.92-21.01.93 - врид. командующего 2-го Закаспийского железнодорожного батальона /сдал утвержденному в должности подполковнику Лысаковскому/;

с 1.01.93 - выборный пред. Комиссии для заведывания офицерским заемным капиталом батальона;

14.04.93 - определено добавочное жалованье за службу в отдаленных местностях Империи в 20% оклада в 795 р.;

30.09.93 утвержден временным членом Временного военного суда в г. Чарджуй;

с 1.01.94 - выборный пред. Суда общества офицеров батальона и пред. Комиссии для заведывания офицерским заемным капиталом батальона;

с 21.04.94 - утвержден запасным членом Временного военного суда в г. Мерв;

с 29.09.94 - пред. батальонного суда;

с 5.11.94 - вновь выборный пред. Суда общества офицеров батальона



врид командир 2-го Закаспийского железнодорожного батальона (на 1894);



мл. штаб-офицер 2-го Закаспийского железнодорожного батальона (на 1897)



В делах и кампаниях:

5.05-2.09.1870 - переводчик и казначей походного штаба "похода в Киргизскую степь" Оренбургского округа ген.-майора Бизянова;

28.05-30.06.70 - стояние в Эмбенском посту;

30.06-22.07.70 - движение отряда Бизянова по ур. Киндеры;

22.07-8.08.70 - обратьное движение отряда на Кара-тюбе;

8-15.08.70 - дивежение отряда на Мин-Суашиан и озеро Чушка-куль;

15-17.08.70 - движение на Арысь-Бурте;

17-19.08.70 - обратно от озера Чушка-куль;

19-23.08.70 - движение к Эмбенскому посту;

2-19.09.70 - в движении отряда под командованием подполковника Новинского в Оренбург;

15.04-20.11.1871 - адъютант и переводчик Приаральского отряда полковника ГШ Саранчева

В ?-16.10.72 - в 1-й стр. роте 1-го Оренбург. линбата в движении от Эмбенского уезда в отряде полковника Соколова;

с 15.02.1873 - в составе Хивинской экспедиции в отряде генерала Веревкина

с 26.03.73 (выступили из Эмбы) до взятия Хивы 29.05.73, а именно:

23.03-8.05.73 - в походе отряда Веревкина от Эмбы до Кунграда и его занятие;

12.05 - в походе от Кунграда к Хиве - отбитие ночного нападения хивинцев на лагерь у реки Талдык, преследование неприятеля;

13.05 - переход к протоку Ксура-Байлы

14.05 - соединение Оренбургского отряда с Мангышлакским и движение Главных сил на Хиву;

15.05 - бой и занятие кр. Ходжейли;

19.05 - перестрелке авангарда в м. Джалангач-Чеканак;

20.05 - взятие кр. Мангыт;

21.05 - отбитие нападения близ канала Аталык и разгром туркменских шаек летучим отрядом по дороге на Клыч-Нияз-бай; разбитие больших скопищ гурленов и ангибаев;

25.05 - авангардные бои при мостах у Кош-Кунграда и у канала Хатырь;

27.05 - отражение атак скопищ неприятеля в саду Чинак и их разбитие;

28.05 - усиленная рекогносцировка Хивы и взятие с боем их орудий;

29.05 - пробитие бреши и овладение северными воротами Хивы;

19.06-18.08. - в составе Оренбургского отряда против туркмен в походе в их земли;

14.07-4.08 - в отряде из Куня-Ургенча через Кызыл-Тансир и Кокчук на Ильялы и обратно в Куня;

19.08-13.10 - возвращение с отрядом в Оренбург (весь поход - словесный переводчик при Походном штабе);

в походе и кампании 1876 года:

с 16.02.76 - выступил с батальоном в Туркестан;

19.03. прибыл в кр. Терскин?

30.06.76-1.05.77 - в Ферганской области;

1.03-1.11.1884 - приказом командующего ТВО направлен с 2 ротами батальона в Мерв для занятия позиции;

1.10.85-1.07.88 - зав. конно-верблюжим транспортом, состоящим при Управлении Закаспийской военной ЖД



был в отпусках:

в 4-месячном с сохранением содержания с 20.07.88 (прибыл ранее на 19 дней);

в 4-месячном с 2.05.92 (прибыл в срок);

с 16.05.-29.09.94 - в 2-месячном - просрочил по болезни 2 мес. 13 дней, просрочка признана уважительной



ран не имеет



родового и приобретенного имущества не имеет



под судами и штрафами не был



награды:

орден Владимира 4 ст. (9.11.1889 - "за отлично усердную службу и труды, понесенные при постройке Кокандского участка Закаспийской военной ЖД"

орден Св. Станислава 2 ст. (1.01.1885)

орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (27.01.1874 "за отличия в делах против хивинцев")

орден Св. Анны 2 ст. (1.01.1894)

орден Св. Анны 3 ст. (30.08.1875)

орден Св. Анны 3 ст. с надписью "за храбрость" (27.01.1874 - "за отличия в делах против хивинцев")

серебряная медаль За Хивинский поход

бронзовая медаль За покорение Коканда



на 1895:

получает в год жалованья - 795 р.

столовых - 666 р.

добавочных - 159 р

и квартирных - "по положению"



Подполковник



жена - Хур[ишат] Давлетшина - дочь отставного азанчея [муэдзина] Оренбургского уезда [дети не указаны]



РГВИА



Фонд 409 Оп. I Дело 133602/1-26 л. 13-19

полный послужной список за 10.01.1895



Фонд 400 Оп. 17. Дело 10542 л. 26-40

полный послужной список за 1897 г



исп.: Андреева Валерия Витальевна, студент 4 курса филфака Севастопольского гос. университета