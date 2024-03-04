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|Забытые солдаты Империи-25. Герой Хивинских походов и строитель Закаспийской ЖД султан Махмуд Бешджанов, - В.Андреева
12:39 05.03.2024
БЕШДЖАНОВ Махмуд-Султан Хакалиевич
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[05.05.1848 - ..]
чингисид, отец - султан Букеевской орды (ханства). Магометанин (мусульманин).
окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию (1867) 4-е Военное училище по 2 разряду (1867-69)
1.09.1867 - вступил в службу из военной гимназии в военное училище юнкером, прибыл в него;
12.07.69 - Высоч. приказом выпущен из ВУ прапорщиком в 1-й Оренбургский линейный батальон (9.08 прибыл и зачислен)
5.05-2.09.1870 - переводчик и казначей штаба похода в Киргизскую степь отряда войск Оренбургского ВО ген-майора Бизянова;
с 6.11.1871 - подпоручик;
23.08.72 Высочайше награжден за степные походы в 71 году единовременно 150 р.
22.06.73 - награжден годовым окладом жалованья и серебряной медалью "За хивинские походы";
с 23.10.1873 - поручик;
с 30.12.73 - 6.04.75 - командующий 1 ротой 1-го ОЛБ;
с 6.04.75-04.77 - утвержден командующим 3 роты;
с 11.09.1875 - штабс-капитан на вакансию
с 01.77 - 1-й ОЛБ переименован в 16-й Туркестанский линейный батальон;
26.08.77 прикомандирован к Оренбург. воен. уч-щу дежурным офицером впредь до перевода в войска Оренбургского ВО;
18.11.77 - отчислен от ВУ в 16-й Туркестанский линбат и прикомандирован к нему;
19.11.1877-31.12.1879 - командующий 2 ротой 16-го ТЛБ;
19.12.77 ВП переведен в 16 ТЛБ и сразу зачислен в списки;
8.01.1878 - Высоч. приказом произведен в капитаны со старшинством с 8.01.78;
1.11.1878 - 1.11.79 - член батальонного суда;
9.08.1879-31.12.79 - пред. батальонного суда;
31.12.1879-31.12.80 - и.д. завхоза батальона;
31.12.1880-04.82 - утвержден завхозом батальона;
с 13.02.1881 - майор
с 03.1882 батальон переименован в 2-й Закаспийский стрелковый батальон;
1.06.82 вступил в командование батальоном;
3.06.82 - выступил с батальоном из Оренбурга в Закаспийскую область |к новому месту дислокации/, прибыл 17.06
с 6.07.82 - батальон расквартирован в кр. Геок-тепе
6.08.82 сдал батальон назначенному командиром подполковнику Терещенко;
с 15.10.1883 - пред. батальонного суда
с 6.05.1884 - подполковник
26.09.1885 командирован в распоряжение заведующего постройкой 2-го участка Закаспийской военной ЖД г.-лейт. Анненкова;
6.10.1886 переведен на службу в 2-й Закаспийский Железнодорожный батальон;
в 11.86 исключен из списков стрелкового батальона;
16.05.1888 - получил Монаршее Благоволение "за участие в сооружении Самаркандского участка Закаспийской военной ЖД;
с 12.09.1889 - 12.01.1890 и 23.05-26.11.1891 - временно командующий 2-го Закаспийского железнодорожного батальона;
с 29.09.89 - приказом ком-го ТуркВО определен членом временного военного суда в составе военного времени;
с 31.12.89 - выборный член Суда общества офицеров батальона;
с 31.12.91 - выборный член Комиссии для заведывания офицерским заемным капиталом батальона;
с 31.12.91 - выборный пред. Суда общества офицеров батальона и назначенный пред. батальонного суда;
с 2.10.92 - приказом по ТВО определен членом Временного военного суда в г. Чарджуй;
15.11.92-21.01.93 - врид. командующего 2-го Закаспийского железнодорожного батальона /сдал утвержденному в должности подполковнику Лысаковскому/;
с 1.01.93 - выборный пред. Комиссии для заведывания офицерским заемным капиталом батальона;
14.04.93 - определено добавочное жалованье за службу в отдаленных местностях Империи в 20% оклада в 795 р.;
30.09.93 утвержден временным членом Временного военного суда в г. Чарджуй;
с 1.01.94 - выборный пред. Суда общества офицеров батальона и пред. Комиссии для заведывания офицерским заемным капиталом батальона;
с 21.04.94 - утвержден запасным членом Временного военного суда в г. Мерв;
с 29.09.94 - пред. батальонного суда;
с 5.11.94 - вновь выборный пред. Суда общества офицеров батальона
врид командир 2-го Закаспийского железнодорожного батальона (на 1894);
мл. штаб-офицер 2-го Закаспийского железнодорожного батальона (на 1897)
В делах и кампаниях:
5.05-2.09.1870 - переводчик и казначей походного штаба "похода в Киргизскую степь" Оренбургского округа ген.-майора Бизянова;
28.05-30.06.70 - стояние в Эмбенском посту;
30.06-22.07.70 - движение отряда Бизянова по ур. Киндеры;
22.07-8.08.70 - обратьное движение отряда на Кара-тюбе;
8-15.08.70 - дивежение отряда на Мин-Суашиан и озеро Чушка-куль;
15-17.08.70 - движение на Арысь-Бурте;
17-19.08.70 - обратно от озера Чушка-куль;
19-23.08.70 - движение к Эмбенскому посту;
2-19.09.70 - в движении отряда под командованием подполковника Новинского в Оренбург;
15.04-20.11.1871 - адъютант и переводчик Приаральского отряда полковника ГШ Саранчева
В ?-16.10.72 - в 1-й стр. роте 1-го Оренбург. линбата в движении от Эмбенского уезда в отряде полковника Соколова;
с 15.02.1873 - в составе Хивинской экспедиции в отряде генерала Веревкина
с 26.03.73 (выступили из Эмбы) до взятия Хивы 29.05.73, а именно:
23.03-8.05.73 - в походе отряда Веревкина от Эмбы до Кунграда и его занятие;
12.05 - в походе от Кунграда к Хиве - отбитие ночного нападения хивинцев на лагерь у реки Талдык, преследование неприятеля;
13.05 - переход к протоку Ксура-Байлы
14.05 - соединение Оренбургского отряда с Мангышлакским и движение Главных сил на Хиву;
15.05 - бой и занятие кр. Ходжейли;
19.05 - перестрелке авангарда в м. Джалангач-Чеканак;
20.05 - взятие кр. Мангыт;
21.05 - отбитие нападения близ канала Аталык и разгром туркменских шаек летучим отрядом по дороге на Клыч-Нияз-бай; разбитие больших скопищ гурленов и ангибаев;
25.05 - авангардные бои при мостах у Кош-Кунграда и у канала Хатырь;
27.05 - отражение атак скопищ неприятеля в саду Чинак и их разбитие;
28.05 - усиленная рекогносцировка Хивы и взятие с боем их орудий;
29.05 - пробитие бреши и овладение северными воротами Хивы;
19.06-18.08. - в составе Оренбургского отряда против туркмен в походе в их земли;
14.07-4.08 - в отряде из Куня-Ургенча через Кызыл-Тансир и Кокчук на Ильялы и обратно в Куня;
19.08-13.10 - возвращение с отрядом в Оренбург (весь поход - словесный переводчик при Походном штабе);
в походе и кампании 1876 года:
с 16.02.76 - выступил с батальоном в Туркестан;
19.03. прибыл в кр. Терскин?
30.06.76-1.05.77 - в Ферганской области;
1.03-1.11.1884 - приказом командующего ТВО направлен с 2 ротами батальона в Мерв для занятия позиции;
1.10.85-1.07.88 - зав. конно-верблюжим транспортом, состоящим при Управлении Закаспийской военной ЖД
был в отпусках:
в 4-месячном с сохранением содержания с 20.07.88 (прибыл ранее на 19 дней);
в 4-месячном с 2.05.92 (прибыл в срок);
с 16.05.-29.09.94 - в 2-месячном - просрочил по болезни 2 мес. 13 дней, просрочка признана уважительной
ран не имеет
родового и приобретенного имущества не имеет
под судами и штрафами не был
награды:
орден Владимира 4 ст. (9.11.1889 - "за отлично усердную службу и труды, понесенные при постройке Кокандского участка Закаспийской военной ЖД"
орден Св. Станислава 2 ст. (1.01.1885)
орден Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (27.01.1874 "за отличия в делах против хивинцев")
орден Св. Анны 2 ст. (1.01.1894)
орден Св. Анны 3 ст. (30.08.1875)
орден Св. Анны 3 ст. с надписью "за храбрость" (27.01.1874 - "за отличия в делах против хивинцев")
серебряная медаль За Хивинский поход
бронзовая медаль За покорение Коканда
на 1895:
получает в год жалованья - 795 р.
столовых - 666 р.
добавочных - 159 р
и квартирных - "по положению"
Подполковник
жена - Хур[ишат] Давлетшина - дочь отставного азанчея [муэдзина] Оренбургского уезда [дети не указаны]
РГВИА
Фонд 409 Оп. I Дело 133602/1-26 л. 13-19
полный послужной список за 10.01.1895
Фонд 400 Оп. 17. Дело 10542 л. 26-40
полный послужной список за 1897 г
исп.: Андреева Валерия Витальевна, студент 4 курса филфака Севастопольского гос. университета