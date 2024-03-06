Экс-главком ВСУ Залужный тихо уезжает послом Украины в Лондон

21:27 07.03.2024

Официальное сообщение МИД Украины -



"В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман".