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|Экс-главком ВСУ Залужный тихо уезжает послом Украины в Лондон
21:27 07.03.2024
Официальное сообщение МИД Украины -
"В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман".